https://crimea.ria.ru/20230328/milliony-let-poluraspada-chto-takoe-obednennyy-uran-1127816012.html
Миллионы лет полураспада: что такое обедненный уран
Миллионы лет полураспада: что такое обедненный уран - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Миллионы лет полураспада: что такое обедненный уран
Применение на Украине снарядов с обедненным ураном угрожает загрязнением, которое может распространиться на большие территории из-за ветров и течений, способных РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T19:37
2023-03-28T19:37
2023-03-28T19:37
радио "спутник в крыму"
снаряды с обедненным ураном
поставки западного оружия украине
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
безопасность
в мире
черное море
мнения
сергей полулях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Применение на Украине снарядов с обедненным ураном угрожает загрязнением, которое может распространиться на большие территории из-за ветров и течений, способных вынести радиацию даже в Черное море. Что такое обедненный уран, в чем его отличие от обогащенного и какими могут быть последствия применения таких вооружений, в эфире радио "Спутник в Крыму" объяснил заведующий кафедрой экспериментальной физики Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Полулях.Что такое обедненный уран"В целом любой изотоп урана радиоактивен. Есть изотопы, которые находят применение на электростанциях. Для этого используется изотоп урана-235, это обогащенный уран. А обедненный - остаточный продукт переработки природного урана с атомной массой 238. Он не может использоваться для ядерных реакторов", – говорит Полулях.Ядерный взрыв с помощью обедненного урана, по словам ученого, устроить нельзя. Однако это тяжелый элемент, способный накапливаться в организме, растворяться в воде и провоцировать развитие различных заболеваний и отравлений, по аналогии с ртутью или свинцом.Зачем применяют обедненный уранУран – плотный, тяжелый, эффективно передает кинетическую энергию и поэтому способен разрушать танковую броню."Рассматривается еще вольфрам – тоже тяжелый элемент. Но уран остается просто так – это остаточный продукт, которому надо найти применение, а вольфрам еще надо купить. Продают его не так уж много, в основном Китай, и это дорого. И вот, нашли применение (урану)", – отметил ученый.На самом деле применение обедненного урана в ВПК не единственное. Например, компания Boing использовала его при строительстве своих самолетов в качестве балласта, чтобы выровнять центр масс. Но очень быстро от этой идеи отказались, оценив потенциальную опасность заражения территорий при авиакатастрофе.В чем опасность обедненного урана"Естественно, аэрозоли урана будут попадать в почву, а затем в организм с растительными продуктами, продуктами животноводства. Все это может попасть в тот же Днепр, дальше выйти в Черное море. Соответственно, речные, морские организмы будут его тоже накапливать", – продолжает ученый.Есть и другая проблема: встретившись с танком, снаряд с урановым сердечником разорвется, и элемент распылится в воздухе. Более слабое препятствие – например, автомобиль – такой боеприпас без труда пробьет, и полетит дальше, не разрушаясь. В итоге получатся залежи урановых сердечников. "И есть человеческий фактор – как люди будут их использовать?" – задается вопросом Полулях. Что касается радиации, по его словам, этот вопрос тоже остается актуальным.Миллионы лет полураспада"Как очистить потом территории? Только с течением времени. Период полураспада 238-го обедненного урана – то есть уменьшение его содержания вдвое – происходит за миллионы лет. За счет ветра, движения воды он будет равномерно перераспределяться, захватывать все новые территории, но, конечно, с все меньшей концентрацией", – продолжает специалист.Он также подчеркивает, что все последствия применения вооружений с обедненным ураном еще не изучены, и реальная опасность может быть даже серьезнее предполагаемой.Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что, помимо танков Challenger 2, Объединенное Королевство намерено поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном.Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать. Он отметил, что РФ есть, чем ответить на возможное применение Украиной таких боеприпасов. Речь идет о сотнях тысяч таких снарядов, которые Москва пока не применяла.А в Минобороны РФ предупредили, что применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей, и основная радиационная опасность возникает в случае его попадания в организм в виде пыли.Читайте также на РИА Новости Крым:Радиация дойдет до Европы: ученый о применении оружия с ураном на УкраинеСнаряды с ураном уже находятся на Украине – мнение эксперта"Цунами" в Темзе: эксперт о возможном ответе на оружие с ураном для Киева
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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снаряды с обедненным ураном, поставки западного оружия украине, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, безопасность, в мире, черное море, мнения, сергей полулях
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым
. Применение на Украине снарядов с обедненным ураном угрожает загрязнением, которое может распространиться на большие территории из-за ветров и течений, способных вынести радиацию даже в Черное море. Что такое обедненный уран, в чем его отличие от обогащенного и какими могут быть последствия применения таких вооружений, в эфире радио "Спутник в Крыму"
объяснил заведующий кафедрой экспериментальной физики Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Полулях.
Что такое обедненный уран
"В целом любой изотоп урана радиоактивен. Есть изотопы, которые находят применение на электростанциях. Для этого используется изотоп урана-235, это обогащенный уран. А обедненный - остаточный продукт переработки природного урана с атомной массой 238. Он не может использоваться для ядерных реакторов", – говорит Полулях.
Ядерный взрыв с помощью обедненного урана, по словам ученого, устроить нельзя. Однако это тяжелый элемент, способный накапливаться в организме, растворяться в воде и провоцировать развитие различных заболеваний и отравлений, по аналогии с ртутью или свинцом.
"С тем, что его решили использовать в качестве сердечников снарядов, сопряжено множество нюансов. В первую очередь это связано с химическими свойствами этого соединения. При разрушении он превращается в искры, и образуются аэрозоли урана, которые распыляются вокруг. В результате возникает опасность двух типов: первое – это тяжелый элемент, второе –радиоактивная опасность все же никуда не девается", - пояснил специалист.
Зачем применяют обедненный уран
Уран – плотный, тяжелый, эффективно передает кинетическую энергию и поэтому способен разрушать танковую броню.
"Рассматривается еще вольфрам – тоже тяжелый элемент. Но уран остается просто так – это остаточный продукт, которому надо найти применение, а вольфрам еще надо купить. Продают его не так уж много, в основном Китай, и это дорого. И вот, нашли применение (урану)", – отметил ученый.
На самом деле применение обедненного урана в ВПК не единственное. Например, компания Boing использовала его при строительстве своих самолетов в качестве балласта, чтобы выровнять центр масс. Но очень быстро от этой идеи отказались, оценив потенциальную опасность заражения территорий при авиакатастрофе.
В чем опасность обедненного урана
"Естественно, аэрозоли урана будут попадать в почву, а затем в организм с растительными продуктами, продуктами животноводства. Все это может попасть в тот же Днепр, дальше выйти в Черное море. Соответственно, речные, морские организмы будут его тоже накапливать", – продолжает ученый.
Есть и другая проблема: встретившись с танком, снаряд с урановым сердечником разорвется, и элемент распылится в воздухе. Более слабое препятствие – например, автомобиль – такой боеприпас без труда пробьет, и полетит дальше, не разрушаясь. В итоге получатся залежи урановых сердечников. "И есть человеческий фактор – как люди будут их использовать?" – задается вопросом Полулях.
Что касается радиации, по его словам, этот вопрос тоже остается актуальным.
"Они говорят, что этот уран слабо радиоактивен. Действительно, если сравнивать килограмм урана и килограмм того же цезия – разница в миллионы и миллиарды. Но речь ведь не об одном килограмме урана, и не об одной тонне. Его будет много. Каким образом он распределится? Где будут повышенные концентрации? Никто же не будет, применяя эти снаряды, определять: вот здесь можно, потому что его раздует равномерно ветром по планете. Поэтому будут высокие концентрации в каких-то местах, и ничего хорошего здесь не ожидается", – убежден физик.
Миллионы лет полураспада
"Как очистить потом территории? Только с течением времени. Период полураспада 238-го обедненного урана – то есть уменьшение его содержания вдвое – происходит за миллионы лет. За счет ветра, движения воды он будет равномерно перераспределяться, захватывать все новые территории, но, конечно, с все меньшей концентрацией", – продолжает специалист.
Он также подчеркивает, что все последствия применения вооружений с обедненным ураном еще не изучены, и реальная опасность может быть даже серьезнее предполагаемой.
"На мой взгляд, это очередной шаг к усилению эскалации. Уже фактически начинают использовать вещества, вызывающие радиоактивное загрязнение местности. И этот переход конфликта в другую стадию ничего хорошего не несет. Не только для тех мест, где это будет применено, но и для других территорий, куда это будет распространено в силу природных явлений", – заключает ученый.
Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что, помимо танков Challenger 2, Объединенное Королевство намерено поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном.
Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать. Он отметил, что РФ есть, чем ответить на возможное применение Украиной таких боеприпасов. Речь идет о сотнях тысяч таких снарядов, которые Москва пока не применяла.
А в Минобороны РФ предупредили, что применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей, и основная радиационная опасность возникает в случае его попадания в организм в виде пыли.
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