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"Цунами" в Темзе: эксперт о возможном ответе на оружие с ураном для Киева - РИА Новости Крым, 23.03.2023
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"Цунами" в Темзе: эксперт о возможном ответе на оружие с ураном для Киева
"Цунами" в Темзе: эксперт о возможном ответе на оружие с ураном для Киева - РИА Новости Крым, 23.03.2023
"Цунами" в Темзе: эксперт о возможном ответе на оружие с ураном для Киева
Применение на территории новых регионов России снарядов с обедненным ураном будет являться военным преступлением ВСУ и НАТО, в этом случае суровое возмездие... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T10:17
2023-03-23T10:19
александр хроленко
мнения
снаряды с обедненным ураном
украина
великобритания
политика
поставки западного оружия украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Применение на территории новых регионов России снарядов с обедненным ураном будет являться военным преступлением ВСУ и НАТО, в этом случае суровое возмездие натовским поджигателям войны неотвратимо. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Хроленко.Британцы боятся "Посейдона""Вооруженные силы РФ имеют широкий спектр высокоточных конвенциальных и специальных инструментов большой дальности для оперативного ответа на боевое применение британского урана в зоне специальной военной операции. Выбор российского оружия зависит от жесткости политического решения Кремля. Британцев более всего волнует возможность увидеть "цунами высотой 1000 футов" в устье Темзы после боевого применения "Посейдона" (подводный беспилотный аппарат, оснащенный ядерной энергоустановкой – ред.)", – пишет аналитик в авторской колонке для РИА Новости.Вывод конфликта на другую орбиту: Захарова о поставках оружия с ураном &gt;&gt;По мнению Хроленко, реакция Москвы на применение оружия с обедненным ураном против своих войск или мирного населения новых регионов должна быть "максимально суровой". В этой связи заявление президента России Владимира Путина 21 марта в ходе совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином о вынужденном реагировании России на применение коллективным Западом на украинском театре военных действий "оружия с ядерным компонентом" не должно оставлять никаких иллюзий, убежден военный эксперт.Для чего Запад повышает градусПо мнению Хроленко, НАТО именно сейчас делает ставку на боеприпасы с обедненным ураном, поскольку наблюдает катастрофическое положение ВСУ и пытается хоть как-то отсрочить позорное военное поражение Украины и 50 западных "стран-доноров".Военное преступление без срока давностиОднако обедненный уран навсегда отравляет районы боевого применения. Удар сердечника из обедненного урана выбрасывает в воздух высокотоксичные радиоактивные частицы, период полураспада которых – около 4 млрд лет. Они распространяются на расстояние более 40 км в виде легко вдыхаемой пыли.Поставка Украине снарядов с ураном: к чему готовится Запад &gt;&gt;В частности, после бомбардировок Югославии такими снарядами многие районы страны опустели, резко выросла заболеваемость онкологией. При этом пострадали и сами "миротворцы" из США, Италии, Чехии, Греции, Испании и Бельгии.Аналогичная ситуация наблюдалась в Ираке. После применения в 2003 году боеприпасов с обедненным ураном врачи зафиксировали всплеск лейкемии, рака легких, мозга, поджелудочной и репродуктивных органов. Также многократно увеличилось число врожденных мутаций.Именно поэтому использование таких снарядов в новых субъектах РФ и против российских войск будет являться военным преступлением ВСУ и НАТО, не имеющим срока давности и подлежащим суровому возмездию, подчеркивает Хроленко.Все о ситуации с обедненным ураном для Киева читайте по ссылке &gt;&gt;Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон намерен поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном, помимо боевых танков Challenger 2.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад, похоже, действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Он также отметил, что если такие поставки будут осуществлены, то Москва отреагирует соответствующим образом.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что такие действия Лондона ведут к серьезному наращиванию эскалации, и Россия будет вынуждена учитывать это в своих действиях.Читайте также на РИА Новости Крым:Радиация дойдет до Европы: ученый о применении оружия с ураном на УкраинеОружие с ураном для Украины: в Крыму раскрыли цель ЗападаВ Госдуме предложили выслать британских дипломатов из России
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александр хроленко, мнения, снаряды с обедненным ураном, украина, великобритания, политика, поставки западного оружия украине, новости
"Цунами" в Темзе: эксперт о возможном ответе на оружие с ураном для Киева

Эксперт Хроленко: ответ РФ на снаряды с ураном для Киева должен быть максимально жестким

10:17 23.03.2023 (обновлено: 10:19 23.03.2023)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Применение на территории новых регионов России снарядов с обедненным ураном будет являться военным преступлением ВСУ и НАТО, в этом случае суровое возмездие натовским поджигателям войны неотвратимо. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Хроленко.

Британцы боятся "Посейдона"

"Вооруженные силы РФ имеют широкий спектр высокоточных конвенциальных и специальных инструментов большой дальности для оперативного ответа на боевое применение британского урана в зоне специальной военной операции. Выбор российского оружия зависит от жесткости политического решения Кремля. Британцев более всего волнует возможность увидеть "цунами высотой 1000 футов" в устье Темзы после боевого применения "Посейдона" (подводный беспилотный аппарат, оснащенный ядерной энергоустановкой – ред.)", – пишет аналитик в авторской колонке для РИА Новости.
Вывод конфликта на другую орбиту: Захарова о поставках оружия с ураном >>
По мнению Хроленко, реакция Москвы на применение оружия с обедненным ураном против своих войск или мирного населения новых регионов должна быть "максимально суровой". В этой связи заявление президента России Владимира Путина 21 марта в ходе совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином о вынужденном реагировании России на применение коллективным Западом на украинском театре военных действий "оружия с ядерным компонентом" не должно оставлять никаких иллюзий, убежден военный эксперт.
"Если Вашингтон готов ради сохранения "гегемонии" трансформировать войну с Россией "до последнего украинца" в конфликт мирового масштаба "до последнего европейца и американца", пожалуй, "цунами высотой 1000 футов" первыми могут увидеть совсем не британцы", - добавляет он.

Для чего Запад повышает градус

По мнению Хроленко, НАТО именно сейчас делает ставку на боеприпасы с обедненным ураном, поскольку наблюдает катастрофическое положение ВСУ и пытается хоть как-то отсрочить позорное военное поражение Украины и 50 западных "стран-доноров".
"В отличие от кумулятивных боеприпасов, которые прожигают металл, оперенный металлический стержень из обедненного урана эффективно пробивает броню за счет кинетической энергии (скорости, массы и плотности). Уран – один из самых тяжелых элементов на планете, обедненный уран – побочный продукт производства ядерного топлива или ядерных боеголовок", - поясняет специалист.

Военное преступление без срока давности

Однако обедненный уран навсегда отравляет районы боевого применения. Удар сердечника из обедненного урана выбрасывает в воздух высокотоксичные радиоактивные частицы, период полураспада которых – около 4 млрд лет. Они распространяются на расстояние более 40 км в виде легко вдыхаемой пыли.
Поставка Украине снарядов с ураном: к чему готовится Запад >>
В частности, после бомбардировок Югославии такими снарядами многие районы страны опустели, резко выросла заболеваемость онкологией. При этом пострадали и сами "миротворцы" из США, Италии, Чехии, Греции, Испании и Бельгии.
"Заболели сотни, и за считанные месяцы десятки умерли от онкологии. Иски американских солдат к Пентагону Международный суд не принял. Итальянские судебные инстанции за десятилетие удовлетворили 253 иска военнослужащих, пострадавших от "дружественных" бомбардировок Югославии урановыми боеприпасами", - коннстатирует Хроленко.
Аналогичная ситуация наблюдалась в Ираке. После применения в 2003 году боеприпасов с обедненным ураном врачи зафиксировали всплеск лейкемии, рака легких, мозга, поджелудочной и репродуктивных органов. Также многократно увеличилось число врожденных мутаций.
Именно поэтому использование таких снарядов в новых субъектах РФ и против российских войск будет являться военным преступлением ВСУ и НАТО, не имеющим срока давности и подлежащим суровому возмездию, подчеркивает Хроленко.
Все о ситуации с обедненным ураном для Киева читайте по ссылке >>
Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон намерен поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном, помимо боевых танков Challenger 2.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад, похоже, действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Он также отметил, что если такие поставки будут осуществлены, то Москва отреагирует соответствующим образом.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что такие действия Лондона ведут к серьезному наращиванию эскалации, и Россия будет вынуждена учитывать это в своих действиях.
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