https://crimea.ria.ru/20230322/oruzhie-s-uranom-dlya-ukrainy-v-krymu-raskryli-tsel-zapada-1127704199.html

Оружие с ураном для Украины: в Крыму раскрыли цель Запада

Оружие с ураном для Украины: в Крыму раскрыли цель Запада - РИА Новости Крым, 22.03.2023

Оружие с ураном для Украины: в Крыму раскрыли цель Запада

РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T16:47

2023-03-22T16:47

2023-03-22T16:47

эксклюзивы риа новости крым

владимир константинов

мнения

крым

великобритания

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Решение Британии отправить Киеву снаряды с обедненным ураном – это еще один шаг к эскалации конфликта. Коллективный запад жертвует жизнью не своих, а украинских солдат, поэтому будет нагнетать ситуацию до бесконечности. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.Все о передаче Украине ракет с обедненным ураном читайте тут >>>"Западу кажется, что самовар еще не закипел и температуру можно поднимать. Что это им дает? Безусловно, это попытка спровоцировать Россию на жесткие меры. А затем с учетом их пропагандистских возможностей они будут моментально в СМИ создавать из России образ агрессора, который не может ни перед чем остановиться", - считает политик.При этом Константинов сомневается в том, что такие снаряды действительно будут Украине отправлены. По его словам, Запад серьезно занимается информационной войной, и многие заявления чиновников делаются с целью психологического давления.Крымчане готовы к любым испытаниям, уверен Константинов. В отличие от других регионов России, жители республики долгие годы находились в режиме напряжения, имеют достаточный запас стрессоустойчивости. "Мы готовы ко всему, наша команда мобилизована, в Крыму - все надежно", заверил он.Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон намерен поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном, поскольку такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронемашин.Россия будет вынуждена адекватно на это реагировать, предупредил президент Владимир Путин. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что "это вопрос абсолютного безрассудства, безответственности, безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта, в первую очередь, Лондона и Вашингтона".Посольство России в Великобритании заявило о том, что поставка радиоактивных боеприпасов Украине приведет к дальнейшему обострению конфликта.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров рассказал о реакции России на поставки снарядов с ураном КиевуПоставка Украине снарядов с ураном: к чему готовится ЗападШаг к эскалации - посольство РФ о поставках снарядов с ураном Киеву

https://crimea.ria.ru/20230322/v-gosdume-predlozhili-vyslat-britanskikh-diplomatov-iz-rossii-1127703096.html

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украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ирина Камышева

Ирина Камышева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Камышева

владимир константинов, мнения, крым, великобритания, снаряды с обедненным ураном, поставки западного оружия украине, украина, сво, государственный совет рк (госсовет)