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Оружие с ураном для Украины: в Крыму раскрыли цель Запада - РИА Новости Крым, 22.03.2023
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Оружие с ураном для Украины: в Крыму раскрыли цель Запада
Оружие с ураном для Украины: в Крыму раскрыли цель Запада - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Оружие с ураном для Украины: в Крыму раскрыли цель Запада
РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T16:47
2023-03-22T16:47
эксклюзивы риа новости крым
владимир константинов
мнения
крым
великобритания
снаряды с обедненным ураном
поставки западного оружия украине
украина
сво
государственный совет рк (госсовет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Решение Британии отправить Киеву снаряды с обедненным ураном – это еще один шаг к эскалации конфликта. Коллективный запад жертвует жизнью не своих, а украинских солдат, поэтому будет нагнетать ситуацию до бесконечности. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.Все о передаче Украине ракет с обедненным ураном читайте тут &gt;&gt;&gt;"Западу кажется, что самовар еще не закипел и температуру можно поднимать. Что это им дает? Безусловно, это попытка спровоцировать Россию на жесткие меры. А затем с учетом их пропагандистских возможностей они будут моментально в СМИ создавать из России образ агрессора, который не может ни перед чем остановиться", - считает политик.При этом Константинов сомневается в том, что такие снаряды действительно будут Украине отправлены. По его словам, Запад серьезно занимается информационной войной, и многие заявления чиновников делаются с целью психологического давления.Крымчане готовы к любым испытаниям, уверен Константинов. В отличие от других регионов России, жители республики долгие годы находились в режиме напряжения, имеют достаточный запас стрессоустойчивости. "Мы готовы ко всему, наша команда мобилизована, в Крыму - все надежно", заверил он.Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон намерен поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном, поскольку такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронемашин.Россия будет вынуждена адекватно на это реагировать, предупредил президент Владимир Путин. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что "это вопрос абсолютного безрассудства, безответственности, безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта, в первую очередь, Лондона и Вашингтона".Посольство России в Великобритании заявило о том, что поставка радиоактивных боеприпасов Украине приведет к дальнейшему обострению конфликта.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров рассказал о реакции России на поставки снарядов с ураном КиевуПоставка Украине снарядов с ураном: к чему готовится ЗападШаг к эскалации - посольство РФ о поставках снарядов с ураном Киеву
https://crimea.ria.ru/20230322/v-gosdume-predlozhili-vyslat-britanskikh-diplomatov-iz-rossii-1127703096.html
крым
великобритания
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Ирина Камышева
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир константинов, мнения, крым, великобритания, снаряды с обедненным ураном, поставки западного оружия украине, украина, сво, государственный совет рк (госсовет)
Оружие с ураном для Украины: в Крыму раскрыли цель Запада

Владимир Константинов: Запад провоцирует Россию на жесткие меры

16:47 22.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВладимир Константинов, председатель Госсовета Республики Крым
Владимир Константинов, председатель Госсовета Республики Крым - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Ирина Камышева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Решение Британии отправить Киеву снаряды с обедненным ураном – это еще один шаг к эскалации конфликта. Коллективный запад жертвует жизнью не своих, а украинских солдат, поэтому будет нагнетать ситуацию до бесконечности. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Все о передаче Украине ракет с обедненным ураном читайте тут >>>
"Западу кажется, что самовар еще не закипел и температуру можно поднимать. Что это им дает? Безусловно, это попытка спровоцировать Россию на жесткие меры. А затем с учетом их пропагандистских возможностей они будут моментально в СМИ создавать из России образ агрессора, который не может ни перед чем остановиться", - считает политик.
При этом Константинов сомневается в том, что такие снаряды действительно будут Украине отправлены. По его словам, Запад серьезно занимается информационной войной, и многие заявления чиновников делаются с целью психологического давления.
"В их антироссийской картинке не хватает жертв среди мирного населения. Они же придумывают "бучи", "украденных детей". Им такие истории нужны, как воздух. Недавний пример - ложь в западных СМИ о детях из Херсона. Почему-то, о погибших детях Донбасса никто не озаботился, ни сочувствия, ни слез не было. Наоборот, представление их массовых убийств выдавали за пропаганду Кремля. Мы находимся в ситуации информационной обороны, а в обороне очень сложно победить. По нашему крымскому мнению, давно пора переходить в информационное наступление и самим формировать инфоповоды", - подчеркнул спикер парламента.
Крымчане готовы к любым испытаниям, уверен Константинов. В отличие от других регионов России, жители республики долгие годы находились в режиме напряжения, имеют достаточный запас стрессоустойчивости.
"Мы готовы ко всему, наша команда мобилизована, в Крыму - все надежно", заверил он.
Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
16:11Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Госдуме предложили выслать британских дипломатов из России
Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон намерен поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном, поскольку такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронемашин.
Россия будет вынуждена адекватно на это реагировать, предупредил президент Владимир Путин. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что "это вопрос абсолютного безрассудства, безответственности, безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта, в первую очередь, Лондона и Вашингтона".
Посольство России в Великобритании заявило о том, что поставка радиоактивных боеприпасов Украине приведет к дальнейшему обострению конфликта.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымВладимир КонстантиновМненияКрымВеликобританияСнаряды с обедненным ураномПоставки западного оружия УкраинеУкраинаСВОГосударственный совет РК (Госсовет)
 
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Заголовок открываемого материала
16:47Оружие с ураном для Украины: в Крыму раскрыли цель Запада
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