Оружие с ураном для Украины: в Крыму раскрыли цель Запада
Владимир Константинов: Запад провоцирует Россию на жесткие меры
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВладимир Константинов, председатель Госсовета Республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Решение Британии отправить Киеву снаряды с обедненным ураном – это еще один шаг к эскалации конфликта. Коллективный запад жертвует жизнью не своих, а украинских солдат, поэтому будет нагнетать ситуацию до бесконечности. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
"Западу кажется, что самовар еще не закипел и температуру можно поднимать. Что это им дает? Безусловно, это попытка спровоцировать Россию на жесткие меры. А затем с учетом их пропагандистских возможностей они будут моментально в СМИ создавать из России образ агрессора, который не может ни перед чем остановиться", - считает политик.
При этом Константинов сомневается в том, что такие снаряды действительно будут Украине отправлены. По его словам, Запад серьезно занимается информационной войной, и многие заявления чиновников делаются с целью психологического давления.
"В их антироссийской картинке не хватает жертв среди мирного населения. Они же придумывают "бучи", "украденных детей". Им такие истории нужны, как воздух. Недавний пример - ложь в западных СМИ о детях из Херсона. Почему-то, о погибших детях Донбасса никто не озаботился, ни сочувствия, ни слез не было. Наоборот, представление их массовых убийств выдавали за пропаганду Кремля. Мы находимся в ситуации информационной обороны, а в обороне очень сложно победить. По нашему крымскому мнению, давно пора переходить в информационное наступление и самим формировать инфоповоды", - подчеркнул спикер парламента.
Крымчане готовы к любым испытаниям, уверен Константинов. В отличие от других регионов России, жители республики долгие годы находились в режиме напряжения, имеют достаточный запас стрессоустойчивости.
"Мы готовы ко всему, наша команда мобилизована, в Крыму - все надежно", заверил он.
Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон намерен поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном, поскольку такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронемашин.
Россия будет вынуждена адекватно на это реагировать, предупредил президент Владимир Путин. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что "это вопрос абсолютного безрассудства, безответственности, безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта, в первую очередь, Лондона и Вашингтона".
Посольство России в Великобритании заявило о том, что поставка радиоактивных боеприпасов Украине приведет к дальнейшему обострению конфликта.
Читайте также на РИА Новости Крым: