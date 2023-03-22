https://crimea.ria.ru/20230322/lavrov-rasskazal-o-reaktsii-rossii-na-postavki-snaryadov-s-uranom-kievu-1127702524.html
Лавров рассказал о реакции России на поставки снарядов с ураном Киеву
Лавров рассказал о реакции России на поставки снарядов с ураном Киеву - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Лавров рассказал о реакции России на поставки снарядов с ураном Киеву
Решение Великобритании поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном ведет к серьезному наращиванию эскалации, Россия будет вынуждена учитывать это в своих... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T15:29
2023-03-22T15:29
2023-03-22T15:29
сергей лавров
снаряды с обедненным ураном
поставки западного оружия украине
украина
великобритания
политика
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Решение Великобритании поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном ведет к серьезному наращиванию эскалации, Россия будет вынуждена учитывать это в своих действиях. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Министр напомнил, что в результате применения боеприпасов с обедненным ураном в Югославии и Ираке пострадали не только десятки тысяч мирных жителей этих стран, но и сами военнослужащие НАТО, применявшие эти снаряды. В частности, там наблюдался резкий всплеск онкологических и других опасных заболеваний, а почва была надолго заражена."Это, кстати, к вопросу о том, что Запад печется о наращивании сельскохозяйственного производства на Украине и об экспорте украинского зерна в развивающиеся страны, в том числе в Африку. Применение боеприпасов с обедненным ураном резко понизит, если вообще сохранит возможность Украины производить качественное, незараженное продовольствие", - отметил глава МИД России.Все о передаче Украине ракет с обедненным ураном читайте тут >>>Лавров также подчеркнул, что ООН до сих пор не приняла конвенцию о запрете производства и применения боеприпасов с обедненным ураном, поскольку США, Великобритания и Франция постоянно голосуют против соответствующих резолюций Генеральной ассамблеи.Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон намерен поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном, помимо боевых танков Challenger 2. По ее словам, такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронемашин.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад, похоже, действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Он также отметил, что если такие поставки будут осуществлены, то Москва отреагирует соответствующим образом.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для англосаксов подобная инициатива "плохо кончится", а официальный представитель дипведомства Мария Захарова отметила, что решение властей Британии свидетельствуют о намерении Запада вывести конфликт на новый уровень и окончательно уничтожить Украину.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставка Украине снарядов с ураном: к чему готовится ЗападБритания может начать "войну до последнего европейца" – ВолодинШаг к эскалации - посольство РФ о поставках снарядов с ураном Киеву
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сергей лавров, снаряды с обедненным ураном, поставки западного оружия украине, украина, великобритания, политика, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Лавров рассказал о реакции России на поставки снарядов с ураном Киеву
Лавров: РФ учтет в своих действиях решение поставить Киеву снаряды с обедненным ураном
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Решение Великобритании поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном ведет к серьезному наращиванию эскалации, Россия будет вынуждена учитывать это в своих действиях. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это шаг к дальнейшему серьезному наращиванию эскалации… Мы будем учитывать это в своих действиях. У нас есть приверженность международным нормам ведения войны, у нас есть своя военная доктрина, и, как сказали президент и министр обороны, мы будем вынуждены учитывать то, что эту эскалацию наши британские коллеги выводят на новую очень серьезную ступень", – сказал Лавров журналистам на пресс-конференции.
Министр напомнил, что в результате применения боеприпасов с обедненным ураном в Югославии и Ираке пострадали не только десятки тысяч мирных жителей этих стран, но и сами военнослужащие НАТО, применявшие эти снаряды. В частности, там наблюдался резкий всплеск онкологических и других опасных заболеваний, а почва была надолго заражена.
"Это, кстати, к вопросу о том, что Запад печется о наращивании сельскохозяйственного производства на Украине и об экспорте украинского зерна в развивающиеся страны, в том числе в Африку. Применение боеприпасов с обедненным ураном резко понизит, если вообще сохранит возможность Украины производить качественное, незараженное продовольствие", - отметил глава МИД России.
Лавров также подчеркнул, что ООН до сих пор не приняла конвенцию о запрете производства и применения боеприпасов с обедненным ураном, поскольку США, Великобритания и Франция постоянно голосуют против соответствующих резолюций Генеральной ассамблеи.
Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон намерен поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном, помимо боевых танков Challenger 2. По ее словам, такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронемашин.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад, похоже, действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Он также отметил, что если такие поставки будут осуществлены, то Москва отреагирует соответствующим образом.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил
, что для англосаксов подобная инициатива "плохо кончится", а официальный представитель дипведомства Мария Захарова отметила
, что решение властей Британии свидетельствуют о намерении Запада вывести конфликт на новый уровень и окончательно уничтожить Украину.
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