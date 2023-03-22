https://crimea.ria.ru/20230322/vyvod-konflikta-na-druguyu-orbitu-zakharova-o-postavkakh-oruzhiya-s-uranom-1127690499.html

Вывод конфликта на другую орбиту: Захарова о поставках оружия с ураном

Вывод конфликта на другую орбиту: Захарова о поставках оружия с ураном - РИА Новости Крым, 22.03.2023

Вывод конфликта на другую орбиту: Захарова о поставках оружия с ураном

Намерение Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном не просто подтверждают деструктивную политику Запада, но и свидетельствуют о его намерении... РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T10:05

2023-03-22T10:05

2023-03-22T10:05

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

украина

снаряды с обедненным ураном

поставки западного оружия украине

великобритания

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Намерение Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном не просто подтверждают деструктивную политику Запада, но и свидетельствуют о его намерении вывести конфликт на новый уровень и окончательно уничтожить Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.Радиационная угрозаЗахарова назвала планы Лондона провокацией, нацеленной на то, чтобы вывести ситуацию вокруг Украины на новый виток противостояния. Однако применение боеприпасов с обедненным ураном имеет долгосрочные негативные последствия для всех, кто находится в зоне их использования, указала дипломат."Запад хочет не просто продолжения дестабилизации в мире, не только повышения градуса конфликта на Украине, Запад – и это вчера прозвучало непосредственно из Лондона – хочет физически вымарать какую-либо возможность существования людей, которые проживают сейчас на этих территориях. И мы даже не говорим, с какой стороны эти люди и граждане какой они страны – это не важно. Потому что когда применяются снаряды с обедненным ураном, когда идет речь о ядерном компоненте, эти частицы и эта радиация не спрашивают ни гражданскую принадлежность, ни национальность, ни визу, ни убеждения. Радиация поражает всех и она остается в этой земле", - отметила она.Страшный опыт ЮгославииДипломат напомнила, что в новейшей истории уже имело место применение таких видов вооружения, в частности, в 1999 году в Югославии. Это привело к заражению местности, а также к резкому росту онкологических заболеваний."В результате бомбардировок с использованием снарядов с обедненным ураном умерли от карцином 22 тысячи человек. Это является мировым антирекордом в процентном соотношении на душу населения. По большому счету, использование снарядов с обедненным ураном - это проявление геноцида в отношении того населения, против кого они используются, и того населения, которое их использует", - отметила представитель МИД.Все, кто живет на этой и прилегающих территориях, получают дозу радиации, указала она.Поставки Киеву снарядов с обедненным ураномЗамминистра обороны Великобритании Аннабель Голди ранее сообщила, что власти королевства намерены поставить на Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники. Комментируя это решение британских властей, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что коллективный Запад во главе с англосаксами давно потерял ориентиры в своих действиях, и передача Украине боеприпасов с обедненным ураном для них плохо кончится.Президент России Владимир Путин предупредил, что Россия будет вынуждена соответствующим образом реагировать на это.Читайте также на РИА Новости Крым:Это провокация: Захарова о планах Британии дать Киеву снаряды с ураномПоставка Украине снарядов с обедненным ураном: чем это грозитВ МИД предупредили о последствиях поставок Киеву оружия с ураном

https://crimea.ria.ru/20230322/britaniya-mozhet-nachat-voynu-do-poslednego-evropeytsa--volodin-1127689530.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, снаряды с обедненным ураном, поставки западного оружия украине, великобритания, россия, новости, безопасность, сво