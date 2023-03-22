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Это провокация: Захарова о планах Британии дать Киеву снаряды с ураном - РИА Новости Крым, 22.03.2023
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Это провокация: Захарова о планах Британии дать Киеву снаряды с ураном
Это провокация: Захарова о планах Британии дать Киеву снаряды с ураном - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Это провокация: Захарова о планах Британии дать Киеву снаряды с ураном
Планы Великобритании по поставкам Украине боеприпасов с обедненным ураном - это провокация, которая нацелена на вывод конфликта на Украине на новый этап... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T08:45
2023-03-22T08:46
мария захарова
ядерное оружие
великобритания
украина
земля в крыму для участников сво
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
новости
снаряды с обедненным ураном
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Планы Великобритании по поставкам Украине боеприпасов с обедненным ураном - это провокация, которая нацелена на вывод конфликта на Украине на новый этап противостояния. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.Захарова указала на то, что "это вопрос абсолютного безрассудства, безответственности, безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта, в первую очередь, Лондона и Вашингтона". И выразила мнение, что в Британии не осознают последствия применения оружия с обедненным ураном.Ранее заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Комментируя эту тему, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что коллективный Запад во главе с англосаксами давно потерял ориентиры в своих действиях, и передача Украине боеприпасов с обедненным ураном для них плохо кончится.А президент России Владимир Путин в ответ на заявление Голди констатировал, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. И предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставка Украине снарядов с обедненным ураном: чем это грозитЛондон передаст Киеву снаряды с обедненным ураном – Минобороны БританииПутин: Россия приостанавливает участие в договоре об СНВ
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мария захарова, ядерное оружие, великобритания, украина, земля в крыму для участников сво, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, новости, снаряды с обедненным ураном, поставки западного оружия украине
Это провокация: Захарова о планах Британии дать Киеву снаряды с ураном

Захарова назвала провокацией планы Британии поставить Украине снаряды с обедненным ураном

08:45 22.03.2023 (обновлено: 08:46 22.03.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Планы Великобритании по поставкам Украине боеприпасов с обедненным ураном - это провокация, которая нацелена на вывод конфликта на Украине на новый этап противостояния. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Это очередная британская провокация, которая нацелена на то, чтобы вывести ситуацию вокруг Украины на новый виток агрессии, конфликта и противостояния, придать качественное новое измерение", - сказала она.
Захарова указала на то, что "это вопрос абсолютного безрассудства, безответственности, безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта, в первую очередь, Лондона и Вашингтона". И выразила мнение, что в Британии не осознают последствия применения оружия с обедненным ураном.
Ранее заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Комментируя эту тему, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что коллективный Запад во главе с англосаксами давно потерял ориентиры в своих действиях, и передача Украине боеприпасов с обедненным ураном для них плохо кончится.
А президент России Владимир Путин в ответ на заявление Голди констатировал, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. И предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать.
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