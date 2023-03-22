https://crimea.ria.ru/20230322/eto-provokatsiya-zakharova-o-planakh-britanii-dat-kievu-snaryady-s-uranom--1127689176.html

Это провокация: Захарова о планах Британии дать Киеву снаряды с ураном

Это провокация: Захарова о планах Британии дать Киеву снаряды с ураном - РИА Новости Крым, 22.03.2023

Это провокация: Захарова о планах Британии дать Киеву снаряды с ураном

Планы Великобритании по поставкам Украине боеприпасов с обедненным ураном - это провокация, которая нацелена на вывод конфликта на Украине на новый этап... РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T08:45

2023-03-22T08:45

2023-03-22T08:46

мария захарова

ядерное оружие

великобритания

украина

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министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

новости

снаряды с обедненным ураном

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Планы Великобритании по поставкам Украине боеприпасов с обедненным ураном - это провокация, которая нацелена на вывод конфликта на Украине на новый этап противостояния. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.Захарова указала на то, что "это вопрос абсолютного безрассудства, безответственности, безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта, в первую очередь, Лондона и Вашингтона". И выразила мнение, что в Британии не осознают последствия применения оружия с обедненным ураном.Ранее заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Комментируя эту тему, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что коллективный Запад во главе с англосаксами давно потерял ориентиры в своих действиях, и передача Украине боеприпасов с обедненным ураном для них плохо кончится.А президент России Владимир Путин в ответ на заявление Голди констатировал, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. И предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставка Украине снарядов с обедненным ураном: чем это грозитЛондон передаст Киеву снаряды с обедненным ураном – Минобороны БританииПутин: Россия приостанавливает участие в договоре об СНВ

великобритания

украина

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