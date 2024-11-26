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Законопроект о бюджете Крыма на три года принят в первом чтении

Законопроект о бюджете Крыма на три года принят в первом чтении - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Законопроект о бюджете Крыма на три года принят в первом чтении

Государственный совет Крыма принял в первом чтении законопроект о бюджете республики на 2025 год и плановый период 2026-207 годов. Решение принято на пленарном... РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T10:53

2024-11-26T10:53

2024-11-26T12:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма принял в первом чтении законопроект о бюджете республики на 2025 год и плановый период 2026-207 годов. Решение принято на пленарном заседании во вторник.Как сообщила председатель профильного парламентского комитета Ольга Виноградова, доходы бюджета на следующий год планируются в сумме 220,4 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 94,4 млрд, безвозмездные поступления – 126 млрд. Расходы составят 224,3 млрд рублей, дефицит - 3,9 млрд рублей."Проект закона о бюджете гарантирует социальную защиту, выполнение всех обязательств перед людьми и предусматривает ресурсы на стратегические задачи, которые в виде национальных целей определил президент Российской Федерации", - сказала она.Доходы бюджета в 2026 году составят 213,5 млрд, в 2027-м – 197,6 млрд рублей. Расходы планируются на уровне 216,8 млрд рублей и 200,9 млрд рублей соответственно.Дефицит будет покрываться прогнозными остатками на начало каждого бюджетного года, сложившимися за счет дополнительных доходов (порядка 3,3 млрд рублей), экономии по расходам, а также за счет привлечения инфраструктурного кредита из федерального бюджета.По словам Виноградовой, уровень собственных налоговых и неналоговых поступлений в 2026 и 2027 года составят соответственно 96 и 101,5 млрд рублей.На развитие экономики в следующем году предусмотрено 73,2 млрд рублей. В 2026 году на эту статью расходов планируется выделить 76,6 млрд, в 2027-м – 59,1 млрд рублей.Приоритетными сферами для финансирования остаются образование и социальная политика. Так, в следующем году на эти направления потратят 44,5 млрд и 36,1 млрд рублей соответственно. Расходы на здравоохранение предусмотрены на уровне 19,3 млрд, ЖКХ – 29,8 млрд, культура – 5,5 млрд рублей.На соцзащиту и занятость населения Крыма в следующем году запланировано потратить свыше 18 млрд рублей. 7,9 млрд рублей республика выделит на предоставление различных льгот крымчанам, 2,7 млрд рублей — на льготное лекарственное обеспечение, 6,2 млрд рублей – на ремонт дорог, 2,4 млрд – на поддержку сельского хозяйства, в том числе виноградарства и овощеводства. Также заложены средства на развитие промышленности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума утвердила проект бюджета на три годаНационализация в Крыму: Аксенов назвал сумму вырученных средствВ бюджет Севастополя поступило более 50 миллиардов рублей с начала года

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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