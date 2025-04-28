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ДТП с автобусом во Владимирской области: 13 раненых госпитализированы
ДТП с автобусом во Владимирской области: 13 раненых госпитализированы - РИА Новости Крым, 28.04.2025
ДТП с автобусом во Владимирской области: 13 раненых госпитализированы
13 пассажиров экскурсионного автобуса, попавшего в аварию во Владимирской области, госпитализированы, одна женщина находится в реанимации. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T08:01
2025-04-28T08:01
2025-04-28T08:39
дтп
происшествия
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александр авдеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. 13 пассажиров экскурсионного автобуса, попавшего в аварию во Владимирской области, госпитализированы, одна женщина находится в реанимации. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.Экскурсионный автобус с 55 пассажирами, следовавший из Псковской области в Кострому, перевернулся на трассе во Владимирской области в ночь на понедельник. По предварительной информации, водитель автобуса допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.Состояние остальных девяти госпитализированных медики оценивают как средней степени тяжести, добавил губернатор.Позже Авдеев уточнил, что госпитализированы 13 человек, в том числе один — в тяжелом состоянии. Еще 16 пассажирам автобуса, в том числе одному ребенку, медицинская помощь оказана амбулаторно. "Медицинские специалисты в настоящий момент осматривают еще шестерых пострадавших. Запланировано также проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных центров", - добавил глава региона.Ребенка осмотрели врачи, в госпитализации он не нуждается. Остальные пациенты обследованы медиками и временно размещены в дневном стационаре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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дтп, происшествия, владимирская область, новости, александр авдеев, автобус
ДТП с автобусом во Владимирской области: 13 раненых госпитализированы
Во Владимирской области после ДТП с автобусом госпитализированы 13 паломников - губернатор
08:01 28.04.2025 (обновлено: 08:39 28.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. 13 пассажиров экскурсионного автобуса, попавшего в аварию во Владимирской области, госпитализированы, одна женщина находится в реанимации. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
Экскурсионный автобус с 55 пассажирами, следовавший из Псковской области в Кострому, перевернулся
на трассе во Владимирской области в ночь на понедельник. По предварительной информации, водитель автобуса допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
"Всего в момент происшествия в автобусе находился 55 человек, в том числе один ребенок. На данную минуту в Александровскую районную больницу скорой помощью доставлены 35 человек. Госпитализированы 10. Одна женщина в реанимации в тяжелом состоянии", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.
Состояние остальных девяти госпитализированных медики оценивают как средней степени тяжести, добавил губернатор.
Позже Авдеев уточнил, что госпитализированы 13 человек, в том числе один — в тяжелом состоянии. Еще 16 пассажирам автобуса, в том числе одному ребенку, медицинская помощь оказана амбулаторно.
"Медицинские специалисты в настоящий момент осматривают еще шестерых пострадавших. Запланировано также проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных центров", - добавил глава региона.
Ребенка осмотрели врачи, в госпитализации он не нуждается. Остальные пациенты обследованы медиками и временно размещены в дневном стационаре.
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