https://crimea.ria.ru/20250428/dtp-s-avtobusom-vo-vladimirskoy-oblasti-gospitalizirovali-10-ranenykh-1146029461.html

ДТП с автобусом во Владимирской области: 13 раненых госпитализированы

ДТП с автобусом во Владимирской области: 13 раненых госпитализированы - РИА Новости Крым, 28.04.2025

ДТП с автобусом во Владимирской области: 13 раненых госпитализированы

13 пассажиров экскурсионного автобуса, попавшего в аварию во Владимирской области, госпитализированы, одна женщина находится в реанимации. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T08:01

2025-04-28T08:01

2025-04-28T08:39

дтп

происшествия

владимирская область

новости

александр авдеев

автобус

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. 13 пассажиров экскурсионного автобуса, попавшего в аварию во Владимирской области, госпитализированы, одна женщина находится в реанимации. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.Экскурсионный автобус с 55 пассажирами, следовавший из Псковской области в Кострому, перевернулся на трассе во Владимирской области в ночь на понедельник. По предварительной информации, водитель автобуса допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.Состояние остальных девяти госпитализированных медики оценивают как средней степени тяжести, добавил губернатор.Позже Авдеев уточнил, что госпитализированы 13 человек, в том числе один — в тяжелом состоянии. Еще 16 пассажирам автобуса, в том числе одному ребенку, медицинская помощь оказана амбулаторно. "Медицинские специалисты в настоящий момент осматривают еще шестерых пострадавших. Запланировано также проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных центров", - добавил глава региона.Ребенка осмотрели врачи, в госпитализации он не нуждается. Остальные пациенты обследованы медиками и временно размещены в дневном стационаре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

владимирская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, происшествия, владимирская область, новости, александр авдеев, автобус