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В Крыму построили пять новых подстанций скорой помощи за 10 лет - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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В Крыму построили пять новых подстанций скорой помощи за 10 лет
В Крыму построили пять новых подстанций скорой помощи за 10 лет - РИА Новости Крым, 28.04.2025
В Крыму построили пять новых подстанций скорой помощи за 10 лет
В Крыму за период после воссоединения с Россией построили пять новых подстанций скорой помощи, строительство еще пяти продолжается на данный момент. Об этом... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T08:18
2025-04-28T08:18
скорая помощь
крым
сергей аксенов
здравоохранение в крыму и севастополе
владимир константинов
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Крыму за период после воссоединения с Россией построили пять новых подстанций скорой помощи, строительство еще пяти продолжается на данный момент. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в обращении к работникам "скорой", отмечающим свой профессиональный праздник.Кроме того, по словам Аксенова, за этот период в РК установлены более 40 модульных пунктов постоянного базирования бригад, отремонтированы свыше 20 объектов. Также дважды обновлен автопарк скорой помощи, на сегодня он составляет более 380 автомобилей.Работников скорой помощи также поздравил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его словам, ежедневно в республике работники службы совершают около двух тысяч вызовов."В российском Крыму скорая медицинская помощь получила импульс для развития. За 11 лет полностью обновлен автопарк службы, переданы машины, позволяющие оперативно приезжать на вызов, в том числе по бездорожью", - отметил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым помогает развитию здравоохранения в Херсонской областиВ Крыму осваивают новые методы лечения сосудистых патологийКрым в лидерах по лечению гепатита С
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скорая помощь, крым, сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе, владимир константинов, новости крыма
В Крыму построили пять новых подстанций скорой помощи за 10 лет

В Крыму построили 5 подстанций скорой помощи и установили 40 пунктов базирования бригад

08:18 28.04.2025
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаВ Евпатории построили новую подстанцию скорой помощи
В Евпатории построили новую подстанцию скорой помощи
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Крыму за период после воссоединения с Россией построили пять новых подстанций скорой помощи, строительство еще пяти продолжается на данный момент. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в обращении к работникам "скорой", отмечающим свой профессиональный праздник.
"Социальная поддержка медиков, модернизация инфраструктуры скорой помощи – один из важных приоритетов государственной политики в сфере здравоохранения. За 10 лет в Крыму построено пять новых подстанций скорой, продолжается строительство еще пяти", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам Аксенова, за этот период в РК установлены более 40 модульных пунктов постоянного базирования бригад, отремонтированы свыше 20 объектов. Также дважды обновлен автопарк скорой помощи, на сегодня он составляет более 380 автомобилей.
Работников скорой помощи также поздравил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его словам, ежедневно в республике работники службы совершают около двух тысяч вызовов.
"В российском Крыму скорая медицинская помощь получила импульс для развития. За 11 лет полностью обновлен автопарк службы, переданы машины, позволяющие оперативно приезжать на вызов, в том числе по бездорожью", - отметил он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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