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В бюджет Севастополя поступило более 50 миллиардов рублей с начала года

В бюджет Севастополя поступило более 50 миллиардов рублей с начала года - РИА Новости Крым, 18.11.2024

В бюджет Севастополя поступило более 50 миллиардов рублей с начала года

В доходы бюджета Севастополя поступило свыше 50 миллиардов рублей с начала года, сообщил и. о. директора Департамента финансов города Алексей Плотников в ходе... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T20:06

2024-11-18T20:06

2024-11-18T20:06

севастополь

госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"

новости

бюджет севастополя

правительство севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В доходы бюджета Севастополя поступило свыше 50 миллиардов рублей с начала года, сообщил и. о. директора Департамента финансов города Алексей Плотников в ходе заседания правительства Севастополя.Основными доходными источниками бюджета города являются налог на доходы физлиц, налог на совокупный доход, а также налог на прибыль организации, отметил он.По словам Плотникова, в текущем оду зафиксирован прирост общего объема поступлений по налоговым и неналоговым доходам в размере 4 миллиардов рублей. В сравнении с прошлым годом он составил 120%, подчеркнул он.Также, по данным Плотникова, в общем объеме безвозмездных поступлений основную долю составляют субсидии – более 50%, в том числе более 14 миллиардов рублей по государственной программе "Социальное экономическое развитие Крыма и Севастополя".Ранее на пленарном заседании Законодательного собрания в Севастополе был принят проект бюджета региона на 2025 год и плановый период с 2026 по 2027 годы. По словам губернатора города Михаила Развожаева, общий объем доходов городской казны в 2025 году составит 65,8 миллиардов рублей, а расходов — 70,5 миллиардов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят спортивные объекты за средства от национализацииВ крымскую Новофедоровку пришли большие инвесторыВ Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя", новости, бюджет севастополя, правительство севастополя