https://crimea.ria.ru/20241118/nulevaya-stavka-nds-dlya-gostinits-prodlena-do-2030-goda-1141948069.html
Нулевая ставка НДС для гостиниц продлена до 2030 года
Нулевая ставка НДС для гостиниц продлена до 2030 года - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Нулевая ставка НДС для гостиниц продлена до 2030 года
Гостиницы будут освобождены от уплаты НДС до 2030 года. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина размещено на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T17:36
2024-11-18T17:36
2024-11-18T17:39
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вячеслав володин
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налоги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Гостиницы будут освобождены от уплаты НДС до 2030 года. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина размещено на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с Государственной Думой Федерального Собрания РФ обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2030 года включительно возможности применения налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость в размере 0 процентов при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения", – говорится в тексте документа.Продлить нулевую ставку НДС, по поручению президента, необходимо в срок до 1 апреля 2025 года. Ответственными назначены председатель правительства Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.Нулевая ставка была введена еще 1 июля 2022 года и должна была действовать до 30 июня 2027 года.В июне текущего года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе стратегической сессии по национальным проектам говорил, что для отелей в России до 2030 года сохранят нулевой налог на добавленную стоимость (НДС).В Республике Крым на 2024 год сохраняется пониженная налоговая ставка для бизнеса. Глава республики Сергей Аксенов внес в Госсовет инициативы, направленные на сохранение пониженной ставки налогообложения в размере 4% и 10% на 2024 год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогрессивный налог на доходы граждан: кто и сколько будет платитьВ Госдуме предложили по-другому начислять налогиНовогодний отдых: что и почем предлагают малые отели Крыма
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новости, владимир путин (политик), россия, михаил мишустин, вячеслав володин, туризм, налоги, господдержка
Нулевая ставка НДС для гостиниц продлена до 2030 года
Нулевая ставка НДС для работающих гостиниц будет действовать до 2030 года
17:36 18.11.2024 (обновлено: 17:39 18.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Гостиницы будут освобождены от уплаты НДС до 2030 года. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина размещено на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с Государственной Думой Федерального Собрания РФ обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2030 года включительно возможности применения налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость в размере 0 процентов при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения", – говорится в тексте документа.
Продлить нулевую ставку НДС, по поручению президента, необходимо в срок до 1 апреля 2025 года. Ответственными назначены председатель правительства Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Нулевая ставка была введена еще 1 июля 2022 года и должна была действовать до 30 июня 2027 года.
В июне текущего года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе стратегической сессии по национальным проектам говорил, что для отелей в России до 2030 года сохранят нулевой налог на добавленную стоимость
(НДС).
В Республике Крым на 2024 год сохраняется пониженная налоговая ставка
для бизнеса. Глава республики Сергей Аксенов внес в Госсовет инициативы, направленные на сохранение пониженной ставки налогообложения в размере 4% и 10% на 2024 год.
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