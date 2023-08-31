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Пониженные ставки налогообложения в Крыму сохранятся в 2024 году
Пониженные ставки налогообложения в Крыму сохранятся в 2024 году - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Пониженные ставки налогообложения в Крыму сохранятся в 2024 году
Глава республики Сергей Аксенов внес в Госсовет инициативы, направленные на продление действия пониженных налоговых ставок для бизнеса в регионе. Об этом в... РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T06:32
2023-08-31T06:32
2023-08-31T08:23
радио "спутник в крыму"
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ольга виноградова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов внес в Госсовет инициативы, направленные на продление действия пониженных налоговых ставок для бизнеса в регионе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике РК Ольга Виноградова."Глава Республики Крым Сергей Аксенов на следующий год уже внес законопроект, который сохраняет пониженную ставку налогообложения в размере 4 и 10% на 2024 год", – сказала Виноградова.Еще одна инициатива касается продления периода для впервые зарегистрированного предпринимателя, который выбрал патентную систему, – он сможет сохранить нулевую ставку при работе по ряду направлений.Принятие данных инициатив позволит сохранить в регионе максимально комфортный климат для работы действующих и открытия новых предприятий, а также индивидуальных предпринимателей, убеждена Виноградова.Глава комитета Госсовета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике также подчеркнула, что Крым показывает очень хорошие темпы роста числа самозанятых – на данных момент зарегистрировано уже более 100 тысяч таких предпринимателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет Крыма исполнен с профицитом в 7,5 млрд рублейСобственные доходы бюджета РК с 2014 года выросли в 3,6 разаУщерб от теневой занятости в Крыму оценили в миллиард рублей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, ольга виноградова, государственный совет рк (госсовет), экономика, налоги, бизнес, крымский бизнес, общество, новости крыма
Пониженные ставки налогообложения в Крыму сохранятся в 2024 году
Пониженные ставки налогообложения для бизнеса в Крыму продлят еще на год
06:32 31.08.2023 (обновлено: 08:23 31.08.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым.
Глава республики Сергей Аксенов внес в Госсовет инициативы, направленные на продление действия пониженных налоговых ставок для бизнеса в регионе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила председатель комитета Госсовета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике РК Ольга Виноградова.
"Глава Республики Крым Сергей Аксенов на следующий год уже внес законопроект, который сохраняет пониженную ставку налогообложения в размере 4 и 10% на 2024 год", – сказала Виноградова.
Еще одна инициатива касается продления периода для впервые зарегистрированного предпринимателя, который выбрал патентную систему, – он сможет сохранить нулевую ставку при работе по ряду направлений.
Принятие данных инициатив позволит сохранить в регионе максимально комфортный климат для работы действующих и открытия новых предприятий, а также индивидуальных предпринимателей, убеждена Виноградова.
Глава комитета Госсовета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике также подчеркнула, что Крым показывает очень хорошие темпы роста числа самозанятых – на данных момент зарегистрировано уже более 100 тысяч таких предпринимателей.
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