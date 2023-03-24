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Собственные доходы бюджета РК с 2014 года выросли в 3,6 раза

Собственные доходы бюджета РК с 2014 года выросли в 3,6 раза - РИА Новости Крым, 24.03.2023

Собственные доходы бюджета РК с 2014 года выросли в 3,6 раза

Собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета РК с 2014 года выросли втрое и превысили 93 млрд рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T07:45

2023-03-24T07:45

2023-03-24T07:45

крымский бюджет

ирина кивико

крым

экономика

ольга виноградова

государственный совет рк (госсовет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета РК с 2014 года выросли втрое и превысили 93 млрд рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.Гостья студии подчеркнула, что уровень дотационности консолидированного бюджета республики снизился с 58% до 17,8% в период с 2014 по 2022 годы.Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета имеют налог на прибыль организаций, налог на прибыль физических лиц, акцизы, весомая сумма приходит от налога, который взимается по налогу с упрощенной системы налогообложения. При этом налоговая ставка в Крыму ниже, чем в соседних регионах, подчеркнула председатель комитета по бюджетно-финансовой и налоговой политике.Эксперт отметила, что в регионе наиболее развит мелкий и средний бизнес. Этот фактор во многом определил устойчивость региональной экономики к санкциям, обеспечил ее рост.Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил за девять лет в экономику Крыма было вложено более 1,5 трлн рублей инвестиций, в том числе 827 млрд рублей – из внебюджетных источников.Как ранее сообщал министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко, в текущем году ситуация в экономике Крыма стабилизируется, а в 2024 году ожидается рост валового регионального продукта на 3,4%.Ранее вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико сообщала, что собственные доходы бюджета Крыма в прошлом году выросли на 18,8% по отношению к 2021 году и составили 69,7 млрд рублей. Объем дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в республиканский составил 188,2 млрд рублей, что на 138,6 млрд рублей больше показателей 2021 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым займет ключевое место в модернизации новых регионов – властиАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в КрымАксенов: экономика Крыма показала почти четырехкратный рост за девять лет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский бюджет, ирина кивико, крым, экономика, ольга виноградова, государственный совет рк (госсовет), новости крыма, новости