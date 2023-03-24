Собственные доходы бюджета РК с 2014 года выросли в 3,6 раза
Виноградова: за девять лет уровень дотационности бюджета Крыма снизился с 58% до 17,8%
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета РК с 2014 года выросли втрое и превысили 93 млрд рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
Гостья студии подчеркнула, что уровень дотационности консолидированного бюджета республики снизился с 58% до 17,8% в период с 2014 по 2022 годы.
"Собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета РК с 2014 по 2022 годы выросли с 25,7 млрд рублей до 93,5 млрд рублей, то есть почти в 3,6 раза", – сказала Виноградова. Рост составил 67,8 млрд рублей.
Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета имеют налог на прибыль организаций, налог на прибыль физических лиц, акцизы, весомая сумма приходит от налога, который взимается по налогу с упрощенной системы налогообложения. При этом налоговая ставка в Крыму ниже, чем в соседних регионах, подчеркнула председатель комитета по бюджетно-финансовой и налоговой политике.
"Налог на профессиональный доход (самозанятые, – ред) принес бюджету около 200 млн рублей. Но это показывает, что около 5 млрд рублей было выведено из "тени"", – продолжила Виноградова и добавила, что в данный момент в республике зарегистрировано более 88 самозанятых.
Эксперт отметила, что в регионе наиболее развит мелкий и средний бизнес. Этот фактор во многом определил устойчивость региональной экономики к санкциям, обеспечил ее рост.
Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил за девять лет в экономику Крыма было вложено более 1,5 трлн рублей инвестиций, в том числе 827 млрд рублей – из внебюджетных источников.
Как ранее сообщал министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко, в текущем году ситуация в экономике Крыма стабилизируется, а в 2024 году ожидается рост валового регионального продукта на 3,4%.
Ранее вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико сообщала, что собственные доходы бюджета Крыма в прошлом году выросли на 18,8% по отношению к 2021 году и составили 69,7 млрд рублей. Объем дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в республиканский составил 188,2 млрд рублей, что на 138,6 млрд рублей больше показателей 2021 года.
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