https://crimea.ria.ru/20230221/krym-zaymet-klyuchevoe-mesto-v-modernizatsii-novykh-regionov--vlasti-1127133846.html

Крым займет ключевое место в модернизации новых регионов – власти

Крым займет ключевое место в модернизации новых регионов – власти - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Крым займет ключевое место в модернизации новых регионов – власти

Опыт модернизации Крыма можно повторить в новых регионах России, но в более широких масштабах. Такое мнение высказал глава парламента республики Владимир... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T16:45

2023-02-21T16:45

2023-02-21T16:45

новые регионы россии

владимир константинов

новости крыма

крым

экономика

россия

послание федеральному собранию

владимир путин (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127133389_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_aff3e34777c5235e6bce05f95ab098cc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Опыт модернизации Крыма можно повторить в новых регионах России, но в более широких масштабах. Такое мнение высказал глава парламента республики Владимир Константинов, комментируя речь президента РФ Владимира Путина в послании Федеральному Собранию.По словам председателя Госсовета РК, в модернизации новых субъектов Крым займет ключевое место – "и как транспортный узел, и как авангардный регион, уже прошедший значительную часть пути, который новым российским регионам еще предстоит одолеть"."У нас с ними не только общее Азовское море, вновь ставшее внутренним морем России, но и общая история, общие проблемы, общее будущее. И мы будем вместе, как вместе мы противостояли подымающейся украинской нацистской заразе, как вместе выбрали Россию. И теперь, в ее составе, наше единство нерасторжимо", – добавил он.Во вторник президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному Собранию. В своей речи глава государства, в частности, отметил, что Россия уже начала и будет наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Планируется возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского и Черного морей, построить новые современные дороги.Читайте также на РИА Новости Крым:Город на Арабатской стрелке – новое место для жизни, работы и отдыха"Пытки" морем и солнцем: Аксенов рассказал об украинских детях в КрымуАвтобусы из Крыма в Геническ и Скадовск: стартовали регулярные рейсы

https://crimea.ria.ru/20230216/saldo-nazval-sroki-stroitelstva-novoy-trassy-iz-kryma-na-khersonschinu-1127030618.html

новые регионы россии

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, владимир константинов, новости крыма, крым, экономика, россия, послание федеральному собранию, владимир путин (политик)