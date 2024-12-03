https://crimea.ria.ru/20241203/yadernyy-shantazh-ne-pomozhet-pochemu-ukraine-ne-svetit-chlenstvo-v-nato-1142347635.html

Ядерный шантаж не поможет: почему Украине "не светит" членство в НАТО

Ядерный шантаж не поможет: почему Украине "не светит" членство в НАТО - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Ядерный шантаж не поможет: почему Украине "не светит" членство в НАТО

Киевский режим понимает тщетность собственных требований о включении Украины в НАТО во время конфликта и поэтому идет на шантаж. Такое мнение РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T18:35

2024-12-03T18:35

2024-12-03T18:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Киевский режим понимает тщетность собственных требований о включении Украины в НАТО во время конфликта и поэтому идет на шантаж. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.МИД Украины во вторник заявил об отказе Киева от любых "альтернатив, суррогатов или заменителей" полноправного членства Украины в НАТО в качестве гарантий безопасности. При этом заявление начинается с упоминаний об ожиданиях от так называемого "Будапештского меморандума", подписанного в 1994 году в рамках договоренности об отказе Украины от ядерного арсенала. Внешнеполитическое ведомство страны называет меморандум "памятником недальновидности в принятии стратегических решений безопасности".По его мнению, в условиях вооруженного конфликта на такое требование Киева не пойдет ни действующий американский президент Джо Байден, ни победивший в президентских выборах в США Дональд Трамп. Поэтому, хотя соответствующее требование и прозвучало, Киев и сам слабо верит в его реализацию."Но надежда умирает последней. И в ход уже идет шантаж Западу: "Если вы нас не защитите, будем делать ядерное оружие", - поясняет политолог упоминание украинского МИД о "Будапештском меморандуме", по которому Украина отказалась от ядерного оружия.Реально исполнить эту завуалированную угрозу Киев способен вряд ли, поскольку создание атомной бомбы требует не только очень больших средств, но и серьезных энергетических мощностей, которыми страна в условиях постоянных ударов по объектам энергетической инфраструктуры не обладает, убежден политолог.Вступление Украины в НАТО исключит возможности политико-дипломатического урегулирования конфликта, заявляли ранее в МИД России в ответ на так называемый "План победы" Владимира Зеленского, который в частности включает пункт о приглашении Украины в НАТО еще до окончания войны, продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории.Этот "план" в Евросовете и штаб-квартире НАТО восприняли без энтузиазма, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Глава МИД Венгрии Петр Сийярто отмечал, что прием Украины в НАТО в текущих обстоятельствах будет означать начало третьей мировой войны. Генсек альянса Марк Рютте заявил, что Украина "в конечном итоге станет частью НАТО", но затруднился назвать конкретные сроки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что скрывает заявление Зеленского о КрымеОстался шоуменом: зачем Зеленский заговорил об отказе от территорийВ СВР раскрыли планы НАТО по заморозке украинского конфликта

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