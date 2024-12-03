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Ядерный шантаж не поможет: почему Украине "не светит" членство в НАТО - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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Ядерный шантаж не поможет: почему Украине "не светит" членство в НАТО
Ядерный шантаж не поможет: почему Украине "не светит" членство в НАТО - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Ядерный шантаж не поможет: почему Украине "не светит" членство в НАТО
Киевский режим понимает тщетность собственных требований о включении Украины в НАТО во время конфликта и поэтому идет на шантаж. Такое мнение РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T18:35
2024-12-03T18:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Киевский режим понимает тщетность собственных требований о включении Украины в НАТО во время конфликта и поэтому идет на шантаж. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.МИД Украины во вторник заявил об отказе Киева от любых "альтернатив, суррогатов или заменителей" полноправного членства Украины в НАТО в качестве гарантий безопасности. При этом заявление начинается с упоминаний об ожиданиях от так называемого "Будапештского меморандума", подписанного в 1994 году в рамках договоренности об отказе Украины от ядерного арсенала. Внешнеполитическое ведомство страны называет меморандум "памятником недальновидности в принятии стратегических решений безопасности".По его мнению, в условиях вооруженного конфликта на такое требование Киева не пойдет ни действующий американский президент Джо Байден, ни победивший в президентских выборах в США Дональд Трамп. Поэтому, хотя соответствующее требование и прозвучало, Киев и сам слабо верит в его реализацию."Но надежда умирает последней. И в ход уже идет шантаж Западу: "Если вы нас не защитите, будем делать ядерное оружие", - поясняет политолог упоминание украинского МИД о "Будапештском меморандуме", по которому Украина отказалась от ядерного оружия.Реально исполнить эту завуалированную угрозу Киев способен вряд ли, поскольку создание атомной бомбы требует не только очень больших средств, но и серьезных энергетических мощностей, которыми страна в условиях постоянных ударов по объектам энергетической инфраструктуры не обладает, убежден политолог.Вступление Украины в НАТО исключит возможности политико-дипломатического урегулирования конфликта, заявляли ранее в МИД России в ответ на так называемый "План победы" Владимира Зеленского, который в частности включает пункт о приглашении Украины в НАТО еще до окончания войны, продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории.Этот "план" в Евросовете и штаб-квартире НАТО восприняли без энтузиазма, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Глава МИД Венгрии Петр Сийярто отмечал, что прием Украины в НАТО в текущих обстоятельствах будет означать начало третьей мировой войны. Генсек альянса Марк Рютте заявил, что Украина "в конечном итоге станет частью НАТО", но затруднился назвать конкретные сроки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что скрывает заявление Зеленского о КрымеОстался шоуменом: зачем Зеленский заговорил об отказе от территорийВ СВР раскрыли планы НАТО по заморозке украинского конфликта
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украина, нато, сша, в мире, политика, мнения, дмитрий журавлев, джозеф байден, президент сша (joseph biden), дональд трамп, новости сво
Ядерный шантаж не поможет: почему Украине "не светит" членство в НАТО

Запад не собирается воевать за Украину даже после ядерного шантажа – политолог

18:35 03.12.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Киевский режим понимает тщетность собственных требований о включении Украины в НАТО во время конфликта и поэтому идет на шантаж. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.
МИД Украины во вторник заявил об отказе Киева от любых "альтернатив, суррогатов или заменителей" полноправного членства Украины в НАТО в качестве гарантий безопасности. При этом заявление начинается с упоминаний об ожиданиях от так называемого "Будапештского меморандума", подписанного в 1994 году в рамках договоренности об отказе Украины от ядерного арсенала. Внешнеполитическое ведомство страны называет меморандум "памятником недальновидности в принятии стратегических решений безопасности".
"Это призыв НАТО включить Украину в ее состав, что автоматически будет означать, что НАТО должно воевать за Украину. Но именно поэтому Украина полноценного членства в НАТО не получит. Потому что идея Запада ни в том, чтобы воевать за Украину, а ровно наоборот – чтобы Украина воевала за интересы Запада", - комментирует тему Журавлев.
По его мнению, в условиях вооруженного конфликта на такое требование Киева не пойдет ни действующий американский президент Джо Байден, ни победивший в президентских выборах в США Дональд Трамп. Поэтому, хотя соответствующее требование и прозвучало, Киев и сам слабо верит в его реализацию.
"Но надежда умирает последней. И в ход уже идет шантаж Западу: "Если вы нас не защитите, будем делать ядерное оружие", - поясняет политолог упоминание украинского МИД о "Будапештском меморандуме", по которому Украина отказалась от ядерного оружия.
Реально исполнить эту завуалированную угрозу Киев способен вряд ли, поскольку создание атомной бомбы требует не только очень больших средств, но и серьезных энергетических мощностей, которыми страна в условиях постоянных ударов по объектам энергетической инфраструктуры не обладает, убежден политолог.
"При этом киевская хунта под руководством главного комика Владимира Зеленского все же рассчитывает на эффект от "убедительной актерской игры". Актерство Киеву не поможет", - заключает эксперт.
Вступление Украины в НАТО исключит возможности политико-дипломатического урегулирования конфликта, заявляли ранее в МИД России в ответ на так называемый "План победы" Владимира Зеленского, который в частности включает пункт о приглашении Украины в НАТО еще до окончания войны, продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории.
Этот "план" в Евросовете и штаб-квартире НАТО восприняли без энтузиазма, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Глава МИД Венгрии Петр Сийярто отмечал, что прием Украины в НАТО в текущих обстоятельствах будет означать начало третьей мировой войны. Генсек альянса Марк Рютте заявил, что Украина "в конечном итоге станет частью НАТО", но затруднился назвать конкретные сроки.
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