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В СВР раскрыли планы НАТО по заморозке украинского конфликта
В СВР раскрыли планы НАТО по заморозке украинского конфликта - РИА Новости Крым, 29.11.2024
В СВР раскрыли планы НАТО по заморозке украинского конфликта
В НАТО все больше обдумывают варианты заморозки украинского конфликта, чтобы восстановить боеспособность Украины для попытки реванша. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T10:00
2024-11-29T10:00
2024-11-29T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В НАТО все больше обдумывают варианты заморозки украинского конфликта, чтобы восстановить боеспособность Украины для попытки реванша. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).В Службе внешней разведки добавили, что натовцы уже разворачивают на Украине учебно-тренировочные центры, через которые "предполагается протащить не менее миллиона мобилизованных украинцев".Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены в июне этого года. Он подчеркнул, что даже с учетом появления новых систем оружия принципиальное отношение Москвы к урегулированию ситуации на Украине не меняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Байден возмутился ответными ударами России по военным объектам ВСУЧто сдерживает начало третьей мировой войны в условиях эскалации – мнениеРоссия готова к переговорам с Украиной на прежних условиях – Путин
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россия, новости, нато, служба внешней разведки (свр), всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво
В СВР раскрыли планы НАТО по заморозке украинского конфликта
СВР: НАТО хочет заморозить украинский конфликт для восстановления сил ВСУ