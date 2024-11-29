https://crimea.ria.ru/20241129/v-svr-raskryli-plany-nato-po-zamorozke-ukrainskogo-konflikta-1142236640.html

В СВР раскрыли планы НАТО по заморозке украинского конфликта

В СВР раскрыли планы НАТО по заморозке украинского конфликта - РИА Новости Крым, 29.11.2024

В СВР раскрыли планы НАТО по заморозке украинского конфликта

В НАТО все больше обдумывают варианты заморозки украинского конфликта, чтобы восстановить боеспособность Украины для попытки реванша. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T10:00

2024-11-29T10:00

2024-11-29T10:00

россия

новости

нато

служба внешней разведки (свр)

всу (вооруженные силы украины)

украина

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1b/1133846663_19:17:1230:698_1920x0_80_0_0_2e54c6a931ad2422678e9c5cfe37bae7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В НАТО все больше обдумывают варианты заморозки украинского конфликта, чтобы восстановить боеспособность Украины для попытки реванша. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).В Службе внешней разведки добавили, что натовцы уже разворачивают на Украине учебно-тренировочные центры, через которые "предполагается протащить не менее миллиона мо­билизованных украинцев".Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены в июне этого года. Он подчеркнул, что даже с учетом появления новых систем оружия принципиальное отношение Москвы к урегулированию ситуации на Украине не меняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Байден возмутился ответными ударами России по военным объектам ВСУЧто сдерживает начало третьей мировой войны в условиях эскалации – мнениеРоссия готова к переговорам с Украиной на прежних условиях – Путин

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, нато, служба внешней разведки (свр), всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво