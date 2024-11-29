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В СВР раскрыли планы НАТО по заморозке украинского конфликта - РИА Новости Крым, 29.11.2024
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В СВР раскрыли планы НАТО по заморозке украинского конфликта
В СВР раскрыли планы НАТО по заморозке украинского конфликта - РИА Новости Крым, 29.11.2024
В СВР раскрыли планы НАТО по заморозке украинского конфликта
В НАТО все больше обдумывают варианты заморозки украинского конфликта, чтобы восстановить боеспособность Украины для попытки реванша. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В НАТО все больше обдумывают варианты заморозки украинского конфликта, чтобы восстановить боеспособность Украины для попытки реванша. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).В Службе внешней разведки добавили, что натовцы уже разворачивают на Украине учебно-тренировочные центры, через которые "предполагается протащить не менее миллиона мо­билизованных украинцев".Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены в июне этого года. Он подчеркнул, что даже с учетом появления новых систем оружия принципиальное отношение Москвы к урегулированию ситуации на Украине не меняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Байден возмутился ответными ударами России по военным объектам ВСУЧто сдерживает начало третьей мировой войны в условиях эскалации – мнениеРоссия готова к переговорам с Украиной на прежних условиях – Путин
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россия, новости, нато, служба внешней разведки (свр), всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво
В СВР раскрыли планы НАТО по заморозке украинского конфликта

СВР: НАТО хочет заморозить украинский конфликт для восстановления сил ВСУ

10:00 29.11.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В НАТО все больше обдумывают варианты заморозки украинского конфликта, чтобы восстановить боеспособность Украины для попытки реванша. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
"По поступающей в СВР информации, в ус­ловиях очевидного отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя в НАТО все больше склоняются к необходимости "замораживания" украинского конфликта. Запад рассматривает реализацию такого сценария в качестве возможности восстановить боеспособность ВСУ и обстоятельно подготовить Киев к попытке реванша", - говорится в сообщении.
В Службе внешней разведки добавили, что натовцы уже разворачивают на Украине учебно-тренировочные центры, через которые "предполагается протащить не менее миллиона мо­билизованных украинцев".
Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены в июне этого года. Он подчеркнул, что даже с учетом появления новых систем оружия принципиальное отношение Москвы к урегулированию ситуации на Украине не меняется.
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РоссияНовостиНАТОСлужба внешней разведки (СВР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаНовости СВО
 
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