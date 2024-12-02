https://crimea.ria.ru/20241202/chto-skryvaet-zayavlenie-zelenskogo-o-kryme-1142306157.html

Что скрывает заявление Зеленского о Крыме

Что скрывает заявление Зеленского о Крыме - РИА Новости Крым, 02.12.2024

Что скрывает заявление Зеленского о Крыме

Слова Владимира Зеленского о невозможности вернуть утраченные территории военным путем являются попыткой главы киевского режима "продать" внутри Украины будущее РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T14:33

2024-12-02T14:33

2024-12-02T14:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Слова Владимира Зеленского о невозможности вернуть утраченные территории военным путем являются попыткой главы киевского режима "продать" внутри Украины будущее мирное соглашение. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, доцент Крымского федерального университета Андрей Никифоров.Зеленский ранее заявил, что украинской армии не хватает сил для "возвращения" военным путем потерянных территорий, включая Крым, поэтому нужно "находить дипломатические решения".В частности, по словам эксперта, если Киев взамен на отказ от утраченных территорий получит "натовский зонтик" над остатками Украины, Зеленский сможет "продавать" это внутри Украины как свою "великую победу". При этом будет формироваться своего рода "реваншистская ностальгия" по утраченным территориям, статус которых будет подвешен.В то же время, указал политолог, далеко не факт, что эти устремления Зеленского материализуются в формате соглашения, потому что по вопросу урегулирования "договариваться будут взрослые"."Это всего лишь "хотелки" главы киевского режима. Такое себе "письмо Деду Морозу от мальчика Вовы", - считает Никифоров.В частности, он напомнил, что в вопросе, например, перспектив членства Украины в НАТО команда будущего президента США Дональда Трампа настроена весьма скептически, поэтому рассчитывать на членство в альянсе в ближайшей перспективе Киеву вряд ли приходится.В свою очередь для российской стороны заявления Зеленского являются "симптомом, говорящим о том, что клиент если не созрел, то стремительно созревает", однако не следует рассматривать его слова как платформу для будущих переговоров, считает политолог."Содержание его (Зеленского) информационных диверсий совершенно неприемлемо, поскольку на таких условиях мы ни то, что не выполняем никаких целей СВО, но и даже не получаем никаких гарантий длительного прекращения огня. С другой стороны, если это начало некой эволюции его подходов и принципов, в этом можно найти некое позитивное зерно. Прорастет оно или нет, посмотрим. Многое будет зависеть от ситуации на линии фронта ", - пояснил Никифоров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: США поддержат Зеленского в решении вступить в мирный диалог с РФ - госдепГде должна проходить граница Украины – ответ ПутинаДля денацификации Украины нужно устранить киевский режим – ветеран ГРУ

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владимир зеленский, украина, мнения, андрей никифоров, крым, политика, россия, переговоры