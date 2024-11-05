https://crimea.ria.ru/20241105/dlya-denatsifikatsii-ukrainy-nuzhno-ustranit-kievskiy-rezhim--veteran-gru-1141612910.html

Для денацификации Украины нужно устранить киевский режим – ветеран ГРУ

Для денацификации Украины нужно устранить киевский режим – ветеран ГРУ - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Для денацификации Украины нужно устранить киевский режим – ветеран ГРУ

Без устранения киевского режима достичь цели по денацификации Украины невозможно, заявил в интервью РИА Новости ветеран ГРУ, руководитель Центра... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T07:52

2024-11-05T07:52

2024-11-05T07:54

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Без устранения киевского режима достичь цели по денацификации Украины невозможно, заявил в интервью РИА Новости ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров.Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ ГШ ВС РФ) отмечает во вторник 106-ю годовщину образования.Ветеран назвал первоочередной задачу "нейтрализации угроз с территории Украины, поскольку киевские террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию на сопредельной российской территории, вплоть до прямого вторжения вглубь России".Президент России Владимир Путин неоднократно озвучивал условия по урегулированию конфликта на Украине. Они включают нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию, фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами на Украине – ПутинМир должен знать о преступлениях Киева в отношении детей - политологНовые учебники истории на Украине – Гитлера записали в освободители

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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