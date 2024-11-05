Для денацификации Украины нужно устранить киевский режим – ветеран ГРУ
Устранение киевского режима нужно для достижения цели по денацификации Украины
07:52 05.11.2024 (обновлено: 07:54 05.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Без устранения киевского режима достичь цели по денацификации Украины невозможно, заявил в интервью РИА Новости ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров.
Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ ГШ ВС РФ) отмечает во вторник 106-ю годовщину образования.
"По-прежнему не потеряла актуальности стратегическая задача обеспечения достижения целей СВО – денацификация и демилитаризация. И если проблема демилитаризации, по мнению многих отечественных и иностранных экспертов и наблюдателей, близка к своему разрешению, то достигнуть цель денацификации, как это становится очевидным, без устранения киевского режима невозможно", – сказал Винокуров.
Ветеран назвал первоочередной задачу "нейтрализации угроз с территории Украины, поскольку киевские террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию на сопредельной российской территории, вплоть до прямого вторжения вглубь России".
Президент России Владимир Путин неоднократно озвучивал условия по урегулированию конфликта на Украине. Они включают нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию, фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ.
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