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"Второй фронт" в Приднестровье – политолог оценил перспективу - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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"Второй фронт" в Приднестровье – политолог оценил перспективу
"Второй фронт" в Приднестровье – политолог оценил перспективу - РИА Новости Крым, 05.11.2024
"Второй фронт" в Приднестровье – политолог оценил перспективу
Открытие в Приднестровье "второго фронта" против России при втором президентском сроке Майи Санду маловероятно. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T07:07
2024-11-05T07:07
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СИМФЕРОПОЛЬ,5 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Открытие в Приднестровье "второго фронта" против России при втором президентском сроке Майи Санду маловероятно. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог Юрий Светов."На это власти Молдавии не пойдут. За эти два с половиной года они многому научились. Когда были выборы в Грузии, одним из сильнейших ходов "Грузинской мечты" была публикация фотографий разрушенных украинских городов как наглядное свидетельство того, что бы было с Грузией, если бы она поддалась призывам открыть второй фронт против РФ. В Молдавии тоже понимают, что они могут пострадать достаточно жестко", – сказал Светов.По мнению эксперта, Кишинев будет вести себя в этом вопросе "аккуратно".Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 3 ноября. После подсчета 99,863% протоколов Санду лидирует во втором туре выборов главы государства с результатом 55,41% голосов. У бывшего генпрокурора Александра Стояногло – 44,59%.В выборах приняли участие около 1 миллион 680 тысяч избирателей.После подсчета всех голосов внутри страны побеждал Стояногло с результатом 51,19%. Однако после подсчета голосов молдаван за рубежом Санду вырвалась в лидеры, как это было в первом туре.Во втором туре выборов президента Молдавии явка превысила 54%. Избиратели голосовали за одного из двух кандидатов – бывшего генпрокурора республики, выходца из Гагаузии Александра Стояногло либо действующую главу государства Майю Санду. Президента избирают на четыре года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграцииЦИК утвердил результаты референдума о вступлении Молдавии в ЕвросоюзЗапад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии
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юрий светов, мнения, политика, молдавия, россия, выборы, новости
"Второй фронт" в Приднестровье – политолог оценил перспективу

Власти Молдавии не пойдут на открытие "второго фронта" против РФ в Приднестровье – эксперт

07:07 05.11.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМиротворец на блок посту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье.
Миротворец на блок посту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье.
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СИМФЕРОПОЛЬ,5 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Открытие в Приднестровье "второго фронта" против России при втором президентском сроке Майи Санду маловероятно. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог Юрий Светов.
"На это власти Молдавии не пойдут. За эти два с половиной года они многому научились. Когда были выборы в Грузии, одним из сильнейших ходов "Грузинской мечты" была публикация фотографий разрушенных украинских городов как наглядное свидетельство того, что бы было с Грузией, если бы она поддалась призывам открыть второй фронт против РФ. В Молдавии тоже понимают, что они могут пострадать достаточно жестко", – сказал Светов.
По мнению эксперта, Кишинев будет вести себя в этом вопросе "аккуратно".

"Цель этой проевропейской власти в Молдавии – втиснуться в Евросоюз, чтобы получать оттуда деньги из различных фондов и банков, а сражаться они не очень-то рвутся", – добавил политолог.

Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 3 ноября. После подсчета 99,863% протоколов Санду лидирует во втором туре выборов главы государства с результатом 55,41% голосов. У бывшего генпрокурора Александра Стояногло – 44,59%.
В выборах приняли участие около 1 миллион 680 тысяч избирателей.
После подсчета всех голосов внутри страны побеждал Стояногло с результатом 51,19%. Однако после подсчета голосов молдаван за рубежом Санду вырвалась в лидеры, как это было в первом туре.
Во втором туре выборов президента Молдавии явка превысила 54%. Избиратели голосовали за одного из двух кандидатов – бывшего генпрокурора республики, выходца из Гагаузии Александра Стояногло либо действующую главу государства Майю Санду. Президента избирают на четыре года.
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