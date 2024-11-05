https://crimea.ria.ru/20241105/vtoroy-front-v-pridnestrove--politolog-otsenil-perspektivu-1141604026.html

"Второй фронт" в Приднестровье – политолог оценил перспективу

"Второй фронт" в Приднестровье – политолог оценил перспективу - РИА Новости Крым, 05.11.2024

"Второй фронт" в Приднестровье – политолог оценил перспективу

Открытие в Приднестровье "второго фронта" против России при втором президентском сроке Майи Санду маловероятно. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T07:07

2024-11-05T07:07

2024-11-05T07:07

эксклюзивы риа новости крым

юрий светов

мнения

политика

молдавия

россия

выборы

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127426852_0:0:3537:1990_1920x0_80_0_0_0de882e4e47bbd65a3b0b9b35e17683d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ,5 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Открытие в Приднестровье "второго фронта" против России при втором президентском сроке Майи Санду маловероятно. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог Юрий Светов."На это власти Молдавии не пойдут. За эти два с половиной года они многому научились. Когда были выборы в Грузии, одним из сильнейших ходов "Грузинской мечты" была публикация фотографий разрушенных украинских городов как наглядное свидетельство того, что бы было с Грузией, если бы она поддалась призывам открыть второй фронт против РФ. В Молдавии тоже понимают, что они могут пострадать достаточно жестко", – сказал Светов.По мнению эксперта, Кишинев будет вести себя в этом вопросе "аккуратно".Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 3 ноября. После подсчета 99,863% протоколов Санду лидирует во втором туре выборов главы государства с результатом 55,41% голосов. У бывшего генпрокурора Александра Стояногло – 44,59%.В выборах приняли участие около 1 миллион 680 тысяч избирателей.После подсчета всех голосов внутри страны побеждал Стояногло с результатом 51,19%. Однако после подсчета голосов молдаван за рубежом Санду вырвалась в лидеры, как это было в первом туре.Во втором туре выборов президента Молдавии явка превысила 54%. Избиратели голосовали за одного из двух кандидатов – бывшего генпрокурора республики, выходца из Гагаузии Александра Стояногло либо действующую главу государства Майю Санду. Президента избирают на четыре года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграцииЦИК утвердил результаты референдума о вступлении Молдавии в ЕвросоюзЗапад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии

https://crimea.ria.ru/20241011/v-pridnestrove-predlagayut-provesti-referendum-po-es-na-svoey-territorii-1141011400.html

молдавия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий светов, мнения, политика, молдавия, россия, выборы, новости