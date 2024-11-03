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Молдаване из России едут в Минск и летят в Баку на выборы президента - РИА Новости Крым, 03.11.2024
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Молдаване из России едут в Минск и летят в Баку на выборы президента
Молдаване из России едут в Минск и летят в Баку на выборы президента - РИА Новости Крым, 03.11.2024
Молдаване из России едут в Минск и летят в Баку на выборы президента
В Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Граждане этой страны летят из России в Баку и Кишинев, а из Курской и Белгородской областей РФ едут на... РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T14:38
2024-11-03T14:43
молдавия
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Граждане этой страны летят из России в Баку и Кишинев, а из Курской и Белгородской областей РФ едут на автобусах в Минск, чтобы проголосовать. Видео опубликовал RT в своем Telegram-канале.В семь часов утра (восемь часов по Москве) в Молдавии открылись избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента страны, которого выбирают на четыре года. Избирательные участки открылись и в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.В Москве два избирательных участка открылись в посольстве Молдавии на улице Кузнецкий мост. Очередь в посольство растянулась на порядка 200 метров, многие находятся там с раннего утра. Людей не остановила плохая погода со снегом и дождем: в ожидании они поют и танцуют под национальные русские и молдавские песни.Первый тур президентских выборов состоялся в Молдавии в конце октября. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?"По итогам обработки всех протоколов действующий президент Майя Санду получила 42,45%. Она выступает за евроинтеграцию, санкции против России и ужесточение контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией.Второй кандидат в президенты – бывший генпрокурор Александр Стояногло получил 25,98% голосов. Он за сохранение прагматичных отношений с Россией, признает ее значимость для молдавской экономики и видит в ней важного партнера. Оба кандитада вышли во второй тур.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что молдавские власти вели избирательную кампанию антидемократическими методами, это происходило на фоне неприкрытого вмешательства Запада в избирательный процесс в республике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграцииЦИК утвердил результаты референдума о вступлении Молдавии в ЕвросоюзЗапад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии
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молдавия, новости, выборы, россия, минск, баку, общество
Молдаване из России едут в Минск и летят в Баку на выборы президента

Проголосовать за президента Молдавии граждане страны из РФ едут в Минск и летят в Баку

14:38 03.11.2024 (обновлено: 14:43 03.11.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВторой тур президентских выборов в Молдавии
Второй тур президентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Граждане этой страны летят из России в Баку и Кишинев, а из Курской и Белгородской областей РФ едут на автобусах в Минск, чтобы проголосовать. Видео опубликовал RT в своем Telegram-канале.
"Мы собрались и хотим полететь, поехать, отдать свой гражданский долг", – говорят избиратели на видео.
В семь часов утра (восемь часов по Москве) в Молдавии открылись избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента страны, которого выбирают на четыре года. Избирательные участки открылись и в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

"В 7:00 (8:00 мск) начали работу более 2,2 тысячи избирательных участков на территории Молдавии, еще 231 работает за рубежом", – сообщает РИА Новости.

В Москве два избирательных участка открылись в посольстве Молдавии на улице Кузнецкий мост. Очередь в посольство растянулась на порядка 200 метров, многие находятся там с раннего утра. Людей не остановила плохая погода со снегом и дождем: в ожидании они поют и танцуют под национальные русские и молдавские песни.

"Погода нам не помеха, я приехала, потому что хочу, чтобы в Молдавии все было хорошо, чтобы люди жили по-человечески, а не то, что сейчас творит Майя Санду. Я не могу ни деньги переслать, ни сама поехать, потому что какие-то запреты", – цитирует РИА Новости одну из участниц голосования.

Первый тур президентских выборов состоялся в Молдавии в конце октября. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?"
По итогам обработки всех протоколов действующий президент Майя Санду получила 42,45%. Она выступает за евроинтеграцию, санкции против России и ужесточение контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией.
Второй кандидат в президенты – бывший генпрокурор Александр Стояногло получил 25,98% голосов. Он за сохранение прагматичных отношений с Россией, признает ее значимость для молдавской экономики и видит в ней важного партнера. Оба кандитада вышли во второй тур.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что молдавские власти вели избирательную кампанию антидемократическими методами, это происходило на фоне неприкрытого вмешательства Запада в избирательный процесс в республике.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
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МолдавияНовостиВыборыРоссияМинскБакуОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
14:38Молдаване из России едут в Минск и летят в Баку на выборы президента
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