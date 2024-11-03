https://crimea.ria.ru/20241103/moldavane-iz-rossii-edut-v-minsk-i-letyat-v-baku-na-vybory-prezidenta-1141581809.html

Молдаване из России едут в Минск и летят в Баку на выборы президента

Молдаване из России едут в Минск и летят в Баку на выборы президента - РИА Новости Крым, 03.11.2024

Молдаване из России едут в Минск и летят в Баку на выборы президента

В Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Граждане этой страны летят из России в Баку и Кишинев, а из Курской и Белгородской областей РФ едут на... РИА Новости Крым, 03.11.2024

2024-11-03T14:38

2024-11-03T14:38

2024-11-03T14:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Граждане этой страны летят из России в Баку и Кишинев, а из Курской и Белгородской областей РФ едут на автобусах в Минск, чтобы проголосовать. Видео опубликовал RT в своем Telegram-канале.В семь часов утра (восемь часов по Москве) в Молдавии открылись избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента страны, которого выбирают на четыре года. Избирательные участки открылись и в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.В Москве два избирательных участка открылись в посольстве Молдавии на улице Кузнецкий мост. Очередь в посольство растянулась на порядка 200 метров, многие находятся там с раннего утра. Людей не остановила плохая погода со снегом и дождем: в ожидании они поют и танцуют под национальные русские и молдавские песни.Первый тур президентских выборов состоялся в Молдавии в конце октября. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?"По итогам обработки всех протоколов действующий президент Майя Санду получила 42,45%. Она выступает за евроинтеграцию, санкции против России и ужесточение контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией.Второй кандидат в президенты – бывший генпрокурор Александр Стояногло получил 25,98% голосов. Он за сохранение прагматичных отношений с Россией, признает ее значимость для молдавской экономики и видит в ней важного партнера. Оба кандитада вышли во второй тур.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что молдавские власти вели избирательную кампанию антидемократическими методами, это происходило на фоне неприкрытого вмешательства Запада в избирательный процесс в республике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграцииЦИК утвердил результаты референдума о вступлении Молдавии в ЕвросоюзЗапад дал карт-бланш режиму Санду: политолог о ходе выборов в Молдавии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, новости, выборы, россия, минск, баку, общество