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Выборы президента и референдум: исторический день в Молдавии - РИА Новости Крым, 20.10.2024
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Выборы президента и референдум: исторический день в Молдавии
Выборы президента и референдум: исторический день в Молдавии - РИА Новости Крым, 20.10.2024
Выборы президента и референдум: исторический день в Молдавии
Явка на выборах президента Молдавии к 10.00 превысила 7,5%, в референдуме к 9.00 приняли участие 2,66% избирателей, сообщила на брифинге глава Центризбиркома... РИА Новости Крым, 20.10.2024
2024-10-20T10:49
2024-10-20T11:02
молдавия
майя санду
выборы
политика
референдум
европейский союз (ес)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Явка на выборах президента Молдавии к 10.00 превысила 7,5%, в референдуме к 9.00 приняли участие 2,66% избирателей, сообщила на брифинге глава Центризбиркома Анжела Караман.В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00.На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.Более 170 сигналов о нарушенияхНаблюдатели получили свыше 170 сообщений об инцидентах на выборах президента Молдавии, заявил на брифинге директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил.Так, семь случаев касаются размещения агитационных материалов на участках или в радиусе ста метров вокруг них, еще дважды была нарушена тайна голосования. Кроме того, зафиксированы несколько эпизодов группового голосования (например, когда в кабину для голосования вошли муж и жена). Также были случаи нарушения безопасности процесса, к примеру, не были опечатаны урны.По словам Панфила, наблюдатели от Promo-LEX присутствуют на 614 участках, в том числе на тех, где голосуют жители Приднестровья. Помимо этого, у миссии есть мобильные группы, которые смогут следить за ситуацией. Директор организации заверил, что специалисты будут проверять все сообщения об инцидентах и возможных нарушениях, чтобы проинформировать о них в течение дня.Принудительное голосование за евроинтеграциюКандидат в президенты Молдавии, экс-премьер Ион Кику заявил, что получает сообщения со всей страны о том, что людей заставляют участвовать в референдуме по вопросу евроинтеграции республики."Со всей страны коллеги информируют, что избирательные чиновники от ПДС (правящая партия "Действие и солидарность". — Прим. ред.) обязывают избирателей взять бюллетень для референдума. Это нарушение! Люди, не бойтесь, действуйте рационально", — написал он в Telegram-канале.Кику также призвал граждан, живущих за пределами Молдавии, принять участие в выборах, чтобы никто не смог украсть их голоса.Медперсонал забирает бюллетени у онкобольныхВ свою очередь, еще один кандидат в президенты Молдавии, экс-премьер Василий Тарлев, заявил РИА Новости, что в главных больницах страны медперсонал собирает избирательные бюллетени, чтобы затем использовать их в непонятных целях."Меня огорчило, что в наших медицинских учреждениях, особенно в онкологическом институте, Республиканской клинической больнице и ряде других больниц медицинский персонал собирает бюллетени больных, видимо, чтобы их использовать. Как это можно — больного онкоинститута заставить дать бюллетень непонятно для чего", — возмутился он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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молдавия, майя санду, выборы, политика, референдум, европейский союз (ес), новости
Выборы президента и референдум: исторический день в Молдавии

Явка на выборах президента Молдавии по состоянию на 10.00 превысила 7,5% - ЦИК

10:49 20.10.2024 (обновлено: 11:02 20.10.2024)
 
© РИА Новости . Родион Прока / Перейти в фотобанкВыборы президента и референдум о евроитеграции в Молдавии
Выборы президента и референдум о евроитеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Родион Прока
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Явка на выборах президента Молдавии к 10.00 превысила 7,5%, в референдуме к 9.00 приняли участие 2,66% избирателей, сообщила на брифинге глава Центризбиркома Анжела Караман.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00.

"В голосовании приняли участие более 200 тысяч человек, это более 7,5% избирателей. В режиме онлайн мы предоставляем информацию о количестве избирателей, пришедших на участки. Данные о референдуме мы получаем отдельно от наших коллег с участков. К 9.00 в референдуме приняли участие 72 364 избирателей - 2,66% избирателей", - заявила Караман.

На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.

Более 170 сигналов о нарушениях

Наблюдатели получили свыше 170 сообщений об инцидентах на выборах президента Молдавии, заявил на брифинге директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил.
"Миссия наблюдения получила 173 сообщения об инцидентах, 34 из них уже проверены и подтверждены, остальные еще изучаются", — отметил он.
Так, семь случаев касаются размещения агитационных материалов на участках или в радиусе ста метров вокруг них, еще дважды была нарушена тайна голосования. Кроме того, зафиксированы несколько эпизодов группового голосования (например, когда в кабину для голосования вошли муж и жена). Также были случаи нарушения безопасности процесса, к примеру, не были опечатаны урны.
По словам Панфила, наблюдатели от Promo-LEX присутствуют на 614 участках, в том числе на тех, где голосуют жители Приднестровья. Помимо этого, у миссии есть мобильные группы, которые смогут следить за ситуацией. Директор организации заверил, что специалисты будут проверять все сообщения об инцидентах и возможных нарушениях, чтобы проинформировать о них в течение дня.

Принудительное голосование за евроинтеграцию

Кандидат в президенты Молдавии, экс-премьер Ион Кику заявил, что получает сообщения со всей страны о том, что людей заставляют участвовать в референдуме по вопросу евроинтеграции республики.
"Со всей страны коллеги информируют, что избирательные чиновники от ПДС (правящая партия "Действие и солидарность". — Прим. ред.) обязывают избирателей взять бюллетень для референдума. Это нарушение! Люди, не бойтесь, действуйте рационально", — написал он в Telegram-канале.
Кику также призвал граждан, живущих за пределами Молдавии, принять участие в выборах, чтобы никто не смог украсть их голоса.

Медперсонал забирает бюллетени у онкобольных

В свою очередь, еще один кандидат в президенты Молдавии, экс-премьер Василий Тарлев, заявил РИА Новости, что в главных больницах страны медперсонал собирает избирательные бюллетени, чтобы затем использовать их в непонятных целях.
"Меня огорчило, что в наших медицинских учреждениях, особенно в онкологическом институте, Республиканской клинической больнице и ряде других больниц медицинский персонал собирает бюллетени больных, видимо, чтобы их использовать. Как это можно — больного онкоинститута заставить дать бюллетень непонятно для чего", — возмутился он.
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