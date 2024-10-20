https://crimea.ria.ru/20241020/voyska-rossii-krushat-vraga-poteri-vsu-za-sutki-prevysili-1800-boevikov-1141221228.html

Войска России крушат врага: потери ВСУ за сутки превысили 1800 боевиков

Войска России крушат врага: потери ВСУ за сутки превысили 1800 боевиков - РИА Новости Крым, 20.10.2024

Войска России крушат врага: потери ВСУ за сутки превысили 1800 боевиков

Российские военные за минувшие сутки улучшили тактическое положение в зоне СВО и еще продвинулись вглубь обороны противника на ряде направлений, ВСУ потеряли за РИА Новости Крым, 20.10.2024

2024-10-20T13:17

2024-10-20T13:17

2024-10-20T14:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки улучшили тактическое положение в зоне СВО и еще продвинулись вглубь обороны противника на ряде направлений, ВСУ потеряли за сутки 1805 боевиков. Об этом в воскресенье сообщило российское Минобороны.Подразделениями группировки войск "Север"на Харьковском направлении нанесли поражение противнику возле Липцев и Волчанска Харьковской области. На этом участке фронта украинские войска потеряли до 90 военнослужащих и 122-мм гаубицу Д-30.Бойцы группировки "Запад"отразили три контратаки ВСУ, улучшили тактическое положение войск и разбили врага возле Купянска и Песчаного Харьковской области, а также сел Пришиб и Терны ДНР."Противник потерял свыше 450 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пикап, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - перечислили в пресс-службе российского оборонного ведомства.На южной линии фронта ВС РФ также улучшили положение по переднему краю и разбили противника районах населенных пунктов Резниковка, Северск, Веролюбовка, Дальнее, Курахово, Дачное и Константиновка ДНР. Кроме того, отражены две контратаки ВСУ.На этом участке ведения боев ВСУ потеряли до 645 военнослужащих, сожжены два пикапа и 105-мм американское орудие М119, уточнили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Центр" за минувшие сутки еще больше продвинулись в глубину обороны противника, поразили противника возле Димитрова, Дзержинска, Новотроицкого, Шевченко и Цукурино Донецкой Народной Республики.Отражены девять контратак украинских формирований.Противник потерял до 460 военнослужащих, а также американский бронетранспортер М117, две боевые бронемашины "Козак", пять автомобилей, 203-мм САУ "Пион" и 122-мм РСЗО "Град".На восточной линии российские военные также заняли более выгодные рубежи и разбили ВСУ возле Доброволья Донецкой Народной Республики, отразив контратаку противника.ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, боевую бронемашину, три автомобиля и 155-мм САУ "Krab", поставленную Польшей.Военнослужащие группировки "Днепр"нанесено поражение украинским формированиям близ Каменского Запорожской области, Днепровского, Никольского Херсонской области и Херсона.Противник потерял до полусотни военнослужащих, семь автомобилей и станцию РЭР "Пластун" и два склада с боеприпасами и военно-техническим имуществом.Ранее в воскресенье сообщалось, что ВС РФ нанесли удары ракетами и беспилотниками по пунктам временной дислокации иностранных наемников ВСУ, цехам производства дронов и местам их запуска в Сумской и Харьковской областях.Накануне в Минобороны рапортовали, что суточные потери ВСУ составили порядка 1860 боевиков и около 30 единиц вооружений и военной техники.Минобороны РФ ранее также сообщало, что с 12 по 18 октября ВС России нанесли 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотниками по объектам на украинской территории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска России наносят удары: потери ВСУ за сутки превысили 1800 боевиковБолее 100 беспилотников: массированная атака ВСУ на семь регионов РоссииВ Одессе убили главу организации помощников насильственной мобилизации

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