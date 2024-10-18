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36 групповых ударов: на Украине поражены объекты энергетики и аэродромы
36 групповых ударов: на Украине поражены объекты энергетики и аэродромы - РИА Новости Крым, 18.10.2024
36 групповых ударов: на Украине поражены объекты энергетики и аэродромы
Вооруженные силы России за неделю нанесли 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотниками по объектам энергетики и... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T13:54
2024-10-18T13:54
2024-10-18T13:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотниками по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса на Украине. Об этом сообщили в Минобороны."12 по 18 октября ВС РФ нанесено 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке.Кроме того, были уничтожены склады с боеприпасами и военно-техническим имуществом, а также пункты временной дислокации вражеских подразделений, в том числе сформированных из иностранных наемников.Неделей ранее ВС России нанесли 38 ударов по аэродромам и объектам нефтегазовой отрасли Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ потеряли в Курской области более 250 человек за суткиЯдерное оружие на Украине - чем должна ответить РоссияВСУ потеряли свыше 2000 боевиков за сутки
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новости, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф
36 групповых ударов: на Украине поражены объекты энергетики и аэродромы
ВС России нанесли 36 ударов по аэродромам и объектам энергетики Украины
13:54 18.10.2024 (обновлено: 13:55 18.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотниками по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.
"12 по 18 октября ВС РФ нанесено 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке.
Кроме того, были уничтожены склады с боеприпасами и военно-техническим имуществом, а также пункты временной дислокации вражеских подразделений, в том числе сформированных из иностранных наемников.
Неделей ранее ВС России нанесли 38 ударов
по аэродромам и объектам нефтегазовой отрасли Украины.
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