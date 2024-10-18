https://crimea.ria.ru/20241018/36-gruppovykh-udarov-na-ukraine-porazheny-obekty-energetiki-i-aerodromy-1141186512.html

36 групповых ударов: на Украине поражены объекты энергетики и аэродромы

36 групповых ударов: на Украине поражены объекты энергетики и аэродромы - РИА Новости Крым, 18.10.2024

36 групповых ударов: на Украине поражены объекты энергетики и аэродромы

Вооруженные силы России за неделю нанесли 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотниками по объектам энергетики и... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T13:54

2024-10-18T13:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотниками по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса на Украине. Об этом сообщили в Минобороны."12 по 18 октября ВС РФ нанесено 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке.Кроме того, были уничтожены склады с боеприпасами и военно-техническим имуществом, а также пункты временной дислокации вражеских подразделений, в том числе сформированных из иностранных наемников.Неделей ранее ВС России нанесли 38 ударов по аэродромам и объектам нефтегазовой отрасли Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ потеряли в Курской области более 250 человек за суткиЯдерное оружие на Украине - чем должна ответить РоссияВСУ потеряли свыше 2000 боевиков за сутки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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