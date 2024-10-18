https://crimea.ria.ru/20241018/yadernoe-oruzhie-na-ukraine---chem-dolzhna-otvetit-rossiya-1141183596.html

Ядерное оружие на Украине - чем должна ответить Россия

Ядерное оружие на Украине - чем должна ответить Россия - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Ядерное оружие на Украине - чем должна ответить Россия

Тема ядерного оружия на Украине поднимается нацистской властью в Киеве не в первый раз, и именно она стала одной из причин начала СВО. Возвращение к ней сегодня РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T13:24

2024-10-18T13:24

2024-10-18T13:24

радио "спутник в крыму"

оружие

александр асафов

политика

ядерное оружие

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владимир зеленский

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Тема ядерного оружия на Украине поднимается нацистской властью в Киеве не в первый раз, и именно она стала одной из причин начала СВО. Возвращение к ней сегодня – это не только шантаж Запада в условиях безысходности, но и прямая террористическая угроза России, которая определенными действиями должна быть снижена до нуля. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, член ОП РФ, первый зампред комиссии по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.Накануне Владимир Зеленский заявил кандидату в президенты США Дональду Трампу, что Украине нужно или членство в НАТО, или ядерное оружие. В тот же день немецкая газета Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщила, что у Украины якобы есть для этого необходимые материалы и человеческие ресурсы, чтобы создать ядерную бомбу за несколько недель.По словам Асафова, Киев не в первый раз поднимает тему "ядерки" на Украине. В 2021 году на Мюнхенской конференции по безопасности "Зеленский требовал отмены Будапештского меморандума, говоря о том, что у него должно быть ядерное оружие", и тогда это стало вполне ощутимой угрозой для нашей страны, подчеркнул эксперт.Сейчас ситуация несколько иная: Зеленский обращается не к России, а к Западу, пытаясь шантажировать его ядерной угрозой, отметил эксперт. По мнению Асафова, Зеленский пошел на это, поскольку все предыдущие попытки с так называемым "планом победы", "мирным саммитом" и прочими "инициативами" не получили никого результата. Более того, стало очевидно, что помощь иссякает и может пропасть вовсе."А поскольку в позиции шантажа Зеленский стоит не в первый раз – совсем недавно он предлагал союзникам в ультимативной форме три месяца на принятие "плана", и до этого были похожие заявления, то можно сделать вывод, что он находится в состоянии безнадежности и пустился во все тяжкие", – отметил Асафов.Возвращаясь к своим прежним заявлениям о ядерном оружии на Украине, Зеленский действительно считает, что в нынешних условиях это подействует, и "Украину должны взять в НАТО, перестать уменьшать помощь, дать денег и разрешение бить дальнобойным оружием по территории России и так далее", добавил Асафов.И хотя на Западе к этому относятся уже настороженно, среди политического истеблишмента там "есть силы, которые поддерживают и войну до последнего украинца, и предельную эскалацию, в том числе применение тактического ядерного оружия", подчеркнул он.Следовательно, вероятность того, что Киев может получить грязную бомбу при поддержке "менеджеров конфликта", существует, считает он. Не исключается и тот путь, о котором упоминается в статье Bild, добавил он.А это значит, что реанимированная нацистским киевским режимом тема ядерного оружия на Украине является не только шантажом Запада, но и прямой террористической угрозой России со стороны Киева."Она облечена в более аккуратные выражения, но это прямая угроза: собрать и, возможно, в последствии применить "грязную" ядерную бомбу… Не думаю, что все страны западной коалиции будут в этом радостно участвовать. Но суперястребы есть, и они будут помогать, как помогают другим террористам в мире", – заявил Асафов.Эксперт делает вывод, что для России в этой связи в целях и задачах фактически ничего не меняется: она уже на пути к ликвидации этой опасности, о которой ей было известно.Ранее о том, что Украина может создать "грязную бомбу" из радиохимических веществ, которые ввозят в страну с Запада, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Еще летом 2023 года о том, что Киев продолжает создавать "грязную ядерную бомбу" сообщали в Службе внешней разведки России. Тогда речь шла о том, что партия облученного топлива с Ровенской атомной электростанции отправлена на переработку в Чернобыль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во взорванном арсенале в Хмельницком была "грязная бомба" – мнение Поставка Украине снарядов с обедненным ураном: чем это грозит Россия и США были готовы к полному отказу от ядерного оружия – Трамп

https://crimea.ria.ru/20241018/kiev-pytaetsya-sozdat-gryaznuyu-bombu---medvedev-1141179018.html

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оружие, александр асафов, политика, ядерное оружие, украина, владимир зеленский, мнения, россия