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В Керчи простились с героем СВО
В Керчи простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 12.12.2024
В Керчи простились с героем СВО
Церемония прощания с погибшим героем спецоперации Максимом Тищенко прошла в четверг в Керчи. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T15:45
2024-12-12T15:45
2024-12-12T16:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Церемония прощания с погибшим героем спецоперации Максимом Тищенко прошла в четверг в Керчи. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Максим Тищенко родился в Керчи, учился в школе №5, в Лицее искусств, в колледже при Таврическом университете, после чего прошел обучение на экономическом факультете университета. Работал в охранных структурах на крымских предприятиях. В августе 2023 года заключил контракт с Минобороны и отправился зону спецоперации. Погиб в Запорожской области, село Работино."Максим был отзывчивым, надежным, добрым человеком, не оставался равнодушным и всегда оказывал помощь. Мы простились сегодня с патриотом своей страны. Максим Николаевич проявил отвагу, мужество и героизм, до конца выполнив свой воинский долг", - написал Каторгин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фильм о герое СВО из Крыма покажут на кинофестивале "Мост"В Севастополе простились с гвардии лейтенантом Дмитрием КистинымАллею памяти погибших на СВО героев открыли в Феодосии
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В Керчи простились с героем СВО
Керчь простилась с погибшим героем спецоперации Максимом Тищенко
15:45 12.12.2024 (обновлено: 16:19 12.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Церемония прощания с погибшим героем спецоперации Максимом Тищенко прошла в четверг в Керчи. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
"Сегодня проводили в последний путь нашего земляка, участника СВО Максима Тищенко. Торжественная церемония прощания с Максимом Николаевичем, погибшим при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, прошла на центральном кладбище", - сообщил Каторгин в своем Telegram-канале.
Максим Тищенко родился в Керчи, учился в школе №5, в Лицее искусств, в колледже при Таврическом университете, после чего прошел обучение на экономическом факультете университета. Работал в охранных структурах на крымских предприятиях. В августе 2023 года заключил контракт с Минобороны и отправился зону спецоперации. Погиб в Запорожской области, село Работино.
"Максим был отзывчивым, надежным, добрым человеком, не оставался равнодушным и всегда оказывал помощь. Мы простились сегодня с патриотом своей страны. Максим Николаевич проявил отвагу, мужество и героизм, до конца выполнив свой воинский долг", - написал Каторгин.
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