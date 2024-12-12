https://crimea.ria.ru/20241212/vypolnil-voinskiy-dolg-do-kontsa-kerch-prostilas-s-geroem-svo-1142579920.html

В Керчи простились с героем СВО

В Керчи простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 12.12.2024

В Керчи простились с героем СВО

Церемония прощания с погибшим героем спецоперации Максимом Тищенко прошла в четверг в Керчи. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 12.12.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Церемония прощания с погибшим героем спецоперации Максимом Тищенко прошла в четверг в Керчи. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Максим Тищенко родился в Керчи, учился в школе №5, в Лицее искусств, в колледже при Таврическом университете, после чего прошел обучение на экономическом факультете университета. Работал в охранных структурах на крымских предприятиях. В августе 2023 года заключил контракт с Минобороны и отправился зону спецоперации. Погиб в Запорожской области, село Работино."Максим был отзывчивым, надежным, добрым человеком, не оставался равнодушным и всегда оказывал помощь. Мы простились сегодня с патриотом своей страны. Максим Николаевич проявил отвагу, мужество и героизм, до конца выполнив свой воинский долг", - написал Каторгин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фильм о герое СВО из Крыма покажут на кинофестивале "Мост"В Севастополе простились с гвардии лейтенантом Дмитрием КистинымАллею памяти погибших на СВО героев открыли в Феодосии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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