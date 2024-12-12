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Российская армия освободила еще один населенный пункт в Курской области

Российская армия освободила еще один населенный пункт в Курской области - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Российская армия освободила еще один населенный пункт в Курской области

Вооруженные силы России освободили Новоивановку в Курской области т вражеских формирований. Об этом сообщается в четверг в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T14:23

2024-12-12T14:23

2024-12-12T14:23

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курская область

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили Новоивановку в Курской области т вражеских формирований. Об этом сообщается в четверг в сводке Минобороны.За сутки ВСУ потеряли на курском фронте более 200 боевиков, танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три миномета. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 40 060 военнослужащих, 236 танков, 175 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1251 боевую бронированную машину, 1115 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин и другие вооружения и технику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНРРоссийские войска освободили два населенных пункта в Курской областиМорским пехотинцам из Севастополя вручили награды в Курской области

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости