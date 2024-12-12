Рейтинг@Mail.ru
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Курской области - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241212/rossiyskaya-armiya-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-kurskoy-oblasti-1142577179.html
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Курской области
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Курской области - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Курской области
Вооруженные силы России освободили Новоивановку в Курской области т вражеских формирований. Об этом сообщается в четверг в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T14:23
2024-12-12T14:23
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142091200_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_93594b2f60f592dd5877c8c2adb08862.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили Новоивановку в Курской области т вражеских формирований. Об этом сообщается в четверг в сводке Минобороны.За сутки ВСУ потеряли на курском фронте более 200 боевиков, танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три миномета. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 40 060 военнослужащих, 236 танков, 175 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1251 боевую бронированную машину, 1115 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин и другие вооружения и технику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНРРоссийские войска освободили два населенных пункта в Курской областиМорским пехотинцам из Севастополя вручили награды в Курской области
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142091200_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1415fe2b004f6b99fa2aa31df0009520.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Курской области

В Курской области освобожден населенный пункт Новоивановка - Минобороны

14:23 12.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтдельный разведывательно-штурмовой отряд "Клуни" в Курской области
Отдельный разведывательно-штурмовой отряд Клуни в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили Новоивановку в Курской области т вражеских формирований. Об этом сообщается в четверг в сводке Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Новоивановка, а также нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, двух танковых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

За сутки ВСУ потеряли на курском фронте более 200 боевиков, танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три миномета. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 40 060 военнослужащих, 236 танков, 175 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1251 боевую бронированную машину, 1115 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин и другие вооружения и технику.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области
Морским пехотинцам из Севастополя вручили награды в Курской области
 
Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьНовости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17Вез тысячи патронов и гранатометы: на Кубани задержали крымчанина
15:06Власти Крыма проконтролируют цены на продукты перед Новым годом
14:54Попытка поддержать штаны: зачем Запад заговорил о ядерных бомбах в Польше
14:37Москва продолжит консультации по установлению мира на Украине – Кремль
14:23Российская армия освободила еще один населенный пункт в Курской области
14:12В Севастополе резко похолодает - водителей предупредили о гололеде
14:07Следком установил всех участниц избиения школьницы в Крыму
14:03НАТО и Америка наращивают военное присутствие в Арктике
13:43В Крыму вырученные от национализации 4 млрд направят муниципалитетам
13:32Армия России продвинулась вперед и отразила 19 контратак ВСУ за сутки
13:15Штормовой ветер обрушится на Крым
12:59Удары по Украине: разбит цех производства беспилотников
12:40Массовые аварии на сетях: больше 6 тысяч крымчан остались без света
12:33Россия ответит на удар ATACMS по Таганрогу - Кремль
12:32Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
12:29В Роспотребнадзоре заявили о рисках заболевания людей птичьим гриппом
12:10Житель Херсонской области осужден за госизмену и экстремизм
12:02Часть Феодосии осталась без света из-за аварии
11:56Власти Симферополя оценили ситуацию с общественным транспортом
11:32Грабеж во время застолья: бездомный украл у собутыльника 288 тысяч рублей
Лента новостейМолния