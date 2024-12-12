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Вез тысячи патронов и гранатометы: на Кубани задержали крымчанина
Вез тысячи патронов и гранатометы: на Кубани задержали крымчанина - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Вез тысячи патронов и гранатометы: на Кубани задержали крымчанина
Жителей Крыма и Московской области задержали на Кубани – в их машине обнаружили тысячи патронов и оружие. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Главка МВД РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T15:17
2024-12-12T15:17
2024-12-12T15:17
кубань
умвд россии по краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Жителей Крыма и Московской области задержали на Кубани – в их машине обнаружили тысячи патронов и оружие. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Главка МВД России по Краснодарскому краю со ссылкой на региональное УФСБ.По информации силовиков, автомобиль марки Toyota Land Cruiser под управлением 49-летнего приезжего из Московской области был остановлен на автодороге Староминская – Азов. Пассажиром автомобиля оказался 29-летний житель Республики Крым.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".В настоящее время проводится проверка. Назначено проведение экспертиз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил срок за хранение боеприпасовЖитель Белогорского района Крыма получил срок за изготовление патроновКрымчанин получил три года колонии за хранение патронов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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кубань, умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край, происшествия, оружие, новости, безопасность
Вез тысячи патронов и гранатометы: на Кубани задержали крымчанина
На Кубани задержаны приезжие из Крыма и Подмосковья с тысячами патронов и гранатометами
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Жителей Крыма и Московской области задержали на Кубани – в их машине обнаружили тысячи патронов и оружие. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Главка МВД России по Краснодарскому краю со ссылкой на региональное УФСБ.
"В автомобиле обнаружено около 2 тысяч патронов различного калибра, гранатометы и автомат Калашникова. Также из машины изъяты подложные госномера", - говорится в сообщении.
По информации силовиков, автомобиль марки Toyota Land Cruiser под управлением 49-летнего приезжего из Московской области был остановлен на автодороге Староминская – Азов. Пассажиром автомобиля оказался 29-летний житель Республики Крым.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".
В настоящее время проводится проверка. Назначено проведение экспертиз.
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