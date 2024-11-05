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Житель Белогорского района Крыма получил срок за изготовление патронов - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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Житель Белогорского района Крыма получил срок за изготовление патронов
Житель Белогорского района Крыма получил срок за изготовление патронов - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Житель Белогорского района Крыма получил срок за изготовление патронов
В Белогорском районе Крыма осудили местного жителя за незаконное изготовление патронов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T12:31
2024-11-05T12:31
белогорский район
мвд по республике крым
прокуратура республики крым
новости крыма
происшествия
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма осудили местного жителя за незаконное изготовление патронов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.По данным ведомства, в августе 2021 года мужчина обнаружил мешок со старыми патронами на территории заброшенного виноградника и перенес его к себе домой.Незаконная деятельность мужчины выявлена и пресечена сотрудниками полиции.Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на два года и штрафом в размере 15 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.Ранее сотрудники ФСБ и полиции пресекли работу 124 нелегальных оружейников в Крыму, Севастополе и еще 37 субъектах России, сообщили в антитеррористической комиссии Севастополя.Из незаконного оборота изъято 333 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Всего за два месяца силовики остановили работу 59 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил три года колонии за хранение патроновКерчанин хранил дома две булавы и раритетное оружиеВ Симферополе нашли сумку с оружием: 9 "стволов" и 350 патронов
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РИА Новости Крым
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белогорский район, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, новости крыма, происшествия, суд, приговор
Житель Белогорского района Крыма получил срок за изготовление патронов

За незаконное изготовление патронов осужден житель Белогорского района Крыма

12:31 05.11.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма осудили местного жителя за незаконное изготовление патронов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
По данным ведомства, в августе 2021 года мужчина обнаружил мешок со старыми патронами на территории заброшенного виноградника и перенес его к себе домой.

"Проведя некоторые манипуляции с боеприпасами, осужденный незаконно изготовил 13 патронов, пригодных для выстрелов, которые хранил до изъятия их сотрудниками органов внутренних дел", – говорится в сообщении.

Незаконная деятельность мужчины выявлена и пресечена сотрудниками полиции.
Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на два года и штрафом в размере 15 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.
Ранее сотрудники ФСБ и полиции пресекли работу 124 нелегальных оружейников в Крыму, Севастополе и еще 37 субъектах России, сообщили в антитеррористической комиссии Севастополя.
Из незаконного оборота изъято 333 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Всего за два месяца силовики остановили работу 59 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
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