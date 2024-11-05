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Житель Белогорского района Крыма получил срок за изготовление патронов
Житель Белогорского района Крыма получил срок за изготовление патронов - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Житель Белогорского района Крыма получил срок за изготовление патронов
В Белогорском районе Крыма осудили местного жителя за незаконное изготовление патронов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T12:31
2024-11-05T12:31
2024-11-05T12:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма осудили местного жителя за незаконное изготовление патронов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.По данным ведомства, в августе 2021 года мужчина обнаружил мешок со старыми патронами на территории заброшенного виноградника и перенес его к себе домой.Незаконная деятельность мужчины выявлена и пресечена сотрудниками полиции.Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на два года и штрафом в размере 15 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.Ранее сотрудники ФСБ и полиции пресекли работу 124 нелегальных оружейников в Крыму, Севастополе и еще 37 субъектах России, сообщили в антитеррористической комиссии Севастополя.Из незаконного оборота изъято 333 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Всего за два месяца силовики остановили работу 59 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил три года колонии за хранение патроновКерчанин хранил дома две булавы и раритетное оружиеВ Симферополе нашли сумку с оружием: 9 "стволов" и 350 патронов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Житель Белогорского района Крыма получил срок за изготовление патронов
За незаконное изготовление патронов осужден житель Белогорского района Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма осудили местного жителя за незаконное изготовление патронов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
По данным ведомства, в августе 2021 года мужчина обнаружил мешок со старыми патронами на территории заброшенного виноградника и перенес его к себе домой.
"Проведя некоторые манипуляции с боеприпасами, осужденный незаконно изготовил 13 патронов, пригодных для выстрелов, которые хранил до изъятия их сотрудниками органов внутренних дел", – говорится в сообщении.
Незаконная деятельность мужчины выявлена и пресечена сотрудниками полиции.
Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на два года и штрафом в размере 15 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.
Ранее сотрудники ФСБ и полиции пресекли работу 124 нелегальных оружейников
в Крыму, Севастополе и еще 37 субъектах России, сообщили в антитеррористической комиссии Севастополя.
Из незаконного оборота изъято 333 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Всего за два месяца силовики остановили работу 59 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
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