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Работу подпольных оружейных мастерских пресекли в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 28.10.2024
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Работу подпольных оружейных мастерских пресекли в Крыму и Севастополе
Работу подпольных оружейных мастерских пресекли в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Работу подпольных оружейных мастерских пресекли в Крыму и Севастополе
Сотрудники ФСБ и полиции пресекли работу 124 нелегальных оружейников в Крыму, Севастополе и еще 37 субъектах России. Об этом сообщает официальный Telegram-канал РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T15:16
2024-10-28T15:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ и полиции пресекли работу 124 нелегальных оружейников в Крыму, Севастополе и еще 37 субъектах России. Об этом сообщает официальный Telegram-канал антитеррористической комиссии в Севастополе.Всего силовики остановили работу 59 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов – таковы итоги работы за август и сентябрь. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия проводились по адресам проживания нелегальных оружейников в Крыму, Севастополе, Москве, Санкт-Петербурге, Донецкой Народной Республике, республиках Алтай, Бурятия, Ингушетия, Саха, Северная Осетия-Алания, Татарстан, на Сахалине и в ряде других регионов в центральной части страны, на Урале и в Сибири.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил три года колонии за хранение патроновКерчанин хранил дома две булавы и раритетное оружиеВ Симферополе нашли сумку с оружием: 9 "стволов" и 350 патронов
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96
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новости крыма, новости, крым, севастополь, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), антитеррор
Работу подпольных оружейных мастерских пресекли в Крыму и Севастополе

Работу подпольных оружейных мастерских пресекли в Крыму и еще 38 субъектах России

15:16 28.10.2024
 
© Официальный канал Антитеррористической комиссии в городе СевастополеРаботу подпольных оружейных мастерских пресекли в Крыму и еще 38 субъектах России
Работу подпольных оружейных мастерских пресекли в Крыму и еще 38 субъектах России
© Официальный канал Антитеррористической комиссии в городе Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ и полиции пресекли работу 124 нелегальных оружейников в Крыму, Севастополе и еще 37 субъектах России. Об этом сообщает официальный Telegram-канал антитеррористической комиссии в Севастополе.

"В результате из незаконного оборота изъято 333 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы и минометы, более 290 кг взрывчатых веществ – порох и тротил, 123 электродетонатора, более 633 тысяч патронов различного калибра", – перечислили в ведомстве.

Всего силовики остановили работу 59 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов – таковы итоги работы за август и сентябрь. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия проводились по адресам проживания нелегальных оружейников в Крыму, Севастополе, Москве, Санкт-Петербурге, Донецкой Народной Республике, республиках Алтай, Бурятия, Ингушетия, Саха, Северная Осетия-Алания, Татарстан, на Сахалине и в ряде других регионов в центральной части страны, на Урале и в Сибири.
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