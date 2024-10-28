Работу подпольных оружейных мастерских пресекли в Крыму и Севастополе
Работу подпольных оружейных мастерских пресекли в Крыму и еще 38 субъектах России
© Официальный канал Антитеррористической комиссии в городе СевастополеРаботу подпольных оружейных мастерских пресекли в Крыму и еще 38 субъектах России
© Официальный канал Антитеррористической комиссии в городе Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ и полиции пресекли работу 124 нелегальных оружейников в Крыму, Севастополе и еще 37 субъектах России. Об этом сообщает официальный Telegram-канал антитеррористической комиссии в Севастополе.
"В результате из незаконного оборота изъято 333 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы и минометы, более 290 кг взрывчатых веществ – порох и тротил, 123 электродетонатора, более 633 тысяч патронов различного калибра", – перечислили в ведомстве.
Всего силовики остановили работу 59 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов – таковы итоги работы за август и сентябрь. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия проводились по адресам проживания нелегальных оружейников в Крыму, Севастополе, Москве, Санкт-Петербурге, Донецкой Народной Республике, республиках Алтай, Бурятия, Ингушетия, Саха, Северная Осетия-Алания, Татарстан, на Сахалине и в ряде других регионов в центральной части страны, на Урале и в Сибири.
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