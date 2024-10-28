https://crimea.ria.ru/20241028/rabotu-podpolnykh-oruzheynykh-masterskikh-presekli-v-krymu-i-sevastopole-1141405049.html

Работу подпольных оружейных мастерских пресекли в Крыму и Севастополе

Работу подпольных оружейных мастерских пресекли в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Работу подпольных оружейных мастерских пресекли в Крыму и Севастополе

Сотрудники ФСБ и полиции пресекли работу 124 нелегальных оружейников в Крыму, Севастополе и еще 37 субъектах России. Об этом сообщает официальный Telegram-канал РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T15:16

2024-10-28T15:16

2024-10-28T15:16

новости крыма

новости

крым

севастополь

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

антитеррор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ и полиции пресекли работу 124 нелегальных оружейников в Крыму, Севастополе и еще 37 субъектах России. Об этом сообщает официальный Telegram-канал антитеррористической комиссии в Севастополе.Всего силовики остановили работу 59 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов – таковы итоги работы за август и сентябрь. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия проводились по адресам проживания нелегальных оружейников в Крыму, Севастополе, Москве, Санкт-Петербурге, Донецкой Народной Республике, республиках Алтай, Бурятия, Ингушетия, Саха, Северная Осетия-Алания, Татарстан, на Сахалине и в ряде других регионов в центральной части страны, на Урале и в Сибири.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил три года колонии за хранение патроновКерчанин хранил дома две булавы и раритетное оружиеВ Симферополе нашли сумку с оружием: 9 "стволов" и 350 патронов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, новости, крым, севастополь, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), антитеррор