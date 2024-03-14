https://crimea.ria.ru/20240314/krymchaninu-poluchil-tri-goda-kolonii-za-khranenie-patronov-1135665154.html

Крымчанин получил три года колонии за хранение патронов

Крымчанин получил три года колонии за хранение патронов - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Крымчанин получил три года колонии за хранение патронов

В Раздольненском районе Крыма осужден местный житель за незаконное приобретение и хранение дома патронов. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым. РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T18:33

2024-03-14T18:33

2024-03-14T18:33

раздольненский район крыма

новости крыма

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приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма осужден местный житель за незаконное приобретение и хранение дома патронов. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.Суд признал подсудимого виновным и приговорил к лишению свободы на 3 года и 4 месяца. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.В начале февраля пресс-служба полиции Севастополя сообщила, что 50-летний местный житель хранил дома больше полутора тысяч боевых патронов. При осмотре его домовладения в сейфе оперативники обнаружили и изъяли 1590 патронов калибра 5,45 мм, которые находились в различных картонных коробках и полимерных банках.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец хранил дома более 1,6 тысяч патроновСевастопольца осудят за хранение оружия и боеприпасовВ Севастополе взяли с оружием главаря преступной группы

раздольненский район крыма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

раздольненский район крыма, новости крыма, оружие, прокуратура республики крым, суд, приговор, происшествия