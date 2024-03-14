https://crimea.ria.ru/20240314/krymchaninu-poluchil-tri-goda-kolonii-za-khranenie-patronov-1135665154.html
Крымчанин получил три года колонии за хранение патронов
Крымчанин получил три года колонии за хранение патронов - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Крымчанин получил три года колонии за хранение патронов
В Раздольненском районе Крыма осужден местный житель за незаконное приобретение и хранение дома патронов. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым. РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T18:33
2024-03-14T18:33
2024-03-14T18:33
раздольненский район крыма
новости крыма
оружие
прокуратура республики крым
суд
приговор
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0e/1135664980_0:341:1280:1061_1920x0_80_0_0_78be7c83493f0e33ff73cfdcf38cf1f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма осужден местный житель за незаконное приобретение и хранение дома патронов. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.Суд признал подсудимого виновным и приговорил к лишению свободы на 3 года и 4 месяца. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.В начале февраля пресс-служба полиции Севастополя сообщила, что 50-летний местный житель хранил дома больше полутора тысяч боевых патронов. При осмотре его домовладения в сейфе оперативники обнаружили и изъяли 1590 патронов калибра 5,45 мм, которые находились в различных картонных коробках и полимерных банках.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец хранил дома более 1,6 тысяч патроновСевастопольца осудят за хранение оружия и боеприпасовВ Севастополе взяли с оружием главаря преступной группы
раздольненский район крыма
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0e/1135664980_0:257:1280:1217_1920x0_80_0_0_393ca1ced637dbde56b3362e722c00ca.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
раздольненский район крыма, новости крыма, оружие, прокуратура республики крым, суд, приговор, происшествия
Крымчанин получил три года колонии за хранение патронов
Три года колонии получил житель Раздольненского района Крыма за хранение более 50 патронов