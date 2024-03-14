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Крымчанин получил три года колонии за хранение патронов - РИА Новости Крым, 14.03.2024
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Крымчанин получил три года колонии за хранение патронов
Крымчанин получил три года колонии за хранение патронов - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Крымчанин получил три года колонии за хранение патронов
В Раздольненском районе Крыма осужден местный житель за незаконное приобретение и хранение дома патронов. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым. РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T18:33
2024-03-14T18:33
раздольненский район крыма
новости крыма
оружие
прокуратура республики крым
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приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма осужден местный житель за незаконное приобретение и хранение дома патронов. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.Суд признал подсудимого виновным и приговорил к лишению свободы на 3 года и 4 месяца. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.В начале февраля пресс-служба полиции Севастополя сообщила, что 50-летний местный житель хранил дома больше полутора тысяч боевых патронов. При осмотре его домовладения в сейфе оперативники обнаружили и изъяли 1590 патронов калибра 5,45 мм, которые находились в различных картонных коробках и полимерных банках.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец хранил дома более 1,6 тысяч патроновСевастопольца осудят за хранение оружия и боеприпасовВ Севастополе взяли с оружием главаря преступной группы
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РИА Новости Крым
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раздольненский район крыма, новости крыма, оружие, прокуратура республики крым, суд, приговор, происшествия
Крымчанин получил три года колонии за хранение патронов

Три года колонии получил житель Раздольненского района Крыма за хранение более 50 патронов

18:33 14.03.2024
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымКрымчанин получил три года колонии за хранение патронов
Крымчанин получил три года колонии за хранение патронов
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма осужден местный житель за незаконное приобретение и хранение дома патронов. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.

"В ходе судебного разбирательства установлено, что 59-летний местный житель, заведомо зная о существующем запрете на незаконный оборот боеприпасов, незаконно приобрел и хранил по месту своего жительства патроны в количестве 52 штук", – говорится в сообщении.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил к лишению свободы на 3 года и 4 месяца. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.
В начале февраля пресс-служба полиции Севастополя сообщила, что 50-летний местный житель хранил дома больше полутора тысяч боевых патронов. При осмотре его домовладения в сейфе оперативники обнаружили и изъяли 1590 патронов калибра 5,45 мм, которые находились в различных картонных коробках и полимерных банках.
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Раздольненский район КрымаНовости КрымаОружиеПрокуратура Республики КрымСудПриговорПроисшествия
 
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