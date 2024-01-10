https://crimea.ria.ru/20240110/sevastopolets-khranil-doma-bolee-16-tysyach-patronov-1134076460.html

Севастополец хранил дома более 1,6 тысяч патронов

Севастополец хранил дома более 1,6 тысяч патронов - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Севастополец хранил дома более 1,6 тысяч патронов

Более 1,6 тысяч патронов для стрелкового оружия изъяли полицейские у 41-летнего жителя Севастополя, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T09:54

2024-01-10T09:54

2024-01-10T09:45

севастополь

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умвд россии по севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Более 1,6 тысяч патронов для стрелкового оружия изъяли полицейские у 41-летнего жителя Севастополя, сообщает пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, проверку жилища мужчины провели на основании оперативной информации. Мужчину разыскали и задержали у него дома, где в сейфе обнаружили и изъяли деревянный ящик с боеприпасами к стрелковому оружию.По словам задержанного, патроны он нашел на пустыре во время прогулки. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия и боеприпасов. На время следствия фигурант находится под подпиской о невыезде.Другой севастополец ранее поучил уголовное дело за хранение на своем участке пороха и тротила, сотни патронов и переделанной винтовки. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе взяли с оружием главаря преступной группыФСБ задержала севастопольца с тротилом и 800 патронамиВ квартире севастопольца нашли арсенал холодного оружия

https://crimea.ria.ru/20231207/khranil-artsnaryady-v-zabore-sud-vynes-prigovor-krymchaninu-1133375200.html

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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