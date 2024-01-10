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Севастополец хранил дома более 1,6 тысяч патронов - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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Севастополец хранил дома более 1,6 тысяч патронов
Севастополец хранил дома более 1,6 тысяч патронов - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Севастополец хранил дома более 1,6 тысяч патронов
Более 1,6 тысяч патронов для стрелкового оружия изъяли полицейские у 41-летнего жителя Севастополя, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T09:54
2024-01-10T09:45
севастополь
полиция севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Более 1,6 тысяч патронов для стрелкового оружия изъяли полицейские у 41-летнего жителя Севастополя, сообщает пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, проверку жилища мужчины провели на основании оперативной информации. Мужчину разыскали и задержали у него дома, где в сейфе обнаружили и изъяли деревянный ящик с боеприпасами к стрелковому оружию.По словам задержанного, патроны он нашел на пустыре во время прогулки. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия и боеприпасов. На время следствия фигурант находится под подпиской о невыезде.Другой севастополец ранее поучил уголовное дело за хранение на своем участке пороха и тротила, сотни патронов и переделанной винтовки. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе взяли с оружием главаря преступной группыФСБ задержала севастопольца с тротилом и 800 патронамиВ квартире севастопольца нашли арсенал холодного оружия
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Севастополец хранил дома более 1,6 тысяч патронов

Житель Севастополя задержан за хранение более 1,6 тысячи патронов - полиция

09:54 10.01.2024
 
© Полиция СевастополяСевастополец хранил дома более 1,6 тысяч патронов
Севастополец хранил дома более 1,6 тысяч патронов
© Полиция Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Более 1,6 тысяч патронов для стрелкового оружия изъяли полицейские у 41-летнего жителя Севастополя, сообщает пресс-служба полиции города.
По данным правоохранителей, проверку жилища мужчины провели на основании оперативной информации. Мужчину разыскали и задержали у него дома, где в сейфе обнаружили и изъяли деревянный ящик с боеприпасами к стрелковому оружию.
"В ходе подсчета сотрудниками полиции было установлено, что мужчина незаконно хранил 1668 патронов калибра 7,62 мм. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятые боеприпасы пригодны для стрельбы", - сказано в сообщении.
По словам задержанного, патроны он нашел на пустыре во время прогулки. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия и боеприпасов. На время следствия фигурант находится под подпиской о невыезде.
Другой севастополец ранее поучил уголовное дело за хранение на своем участке пороха и тротила, сотни патронов и переделанной винтовки.
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