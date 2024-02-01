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Хранил дома полторы тысячи патронов: задержан севастополец
Хранил дома полторы тысячи патронов: задержан севастополец - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Хранил дома полторы тысячи патронов: задержан севастополец
50-летний севастополец хранил дома больше полутора тысяч боевых патронов. В настоящее время он задержан, сообщает пресс-служба полиции Севастополя. РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T11:14
2024-02-01T11:14
2024-02-01T11:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. 50-летний севастополец хранил дома больше полутора тысяч боевых патронов. В настоящее время он задержан, сообщает пресс-служба полиции Севастополя.Объяснять правоохранителям, откуда у него появилась крупная партия боеприпасов, задержанный не стал.Эксперты установили, что боеприпасы пригодны для стрельбы.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.Ранее полицейские изъяли у 41-летнего жителя Севастополя больше 1,6 тыс патронов для стрелкового оружия. Еще в отношении одного севастопольца ранее было возбуждено уголовное дело за хранение на своем участке пороха и тротила, сотни патронов и переделанной винтовки.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе взяли с оружием главаря преступной группыФСБ задержала севастопольца с тротилом и 800 патронамиРевновал и хотел убить: пожилой крымчанин выстрелил в жену из самопала
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Хранил дома полторы тысячи патронов: задержан севастополец
Крупная партия боеприпасов изъята у севастопольца, мужчина задержан
11:14 01.02.2024 (обновлено: 11:32 01.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. 50-летний севастополец хранил дома больше полутора тысяч боевых патронов. В настоящее время он задержан, сообщает пресс-служба полиции Севастополя.
Объяснять правоохранителям, откуда у него появилась крупная партия боеприпасов, задержанный не стал.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого по месту жительства. При осмотре его домовладения в сейфе оперативники обнаружили и изъяли 1590 патронов калибра 5,45 мм, которые находились в различных картонных коробках и полимерных банках", – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Эксперты установили, что боеприпасы пригодны для стрельбы.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
Ранее полицейские изъяли
у 41-летнего жителя Севастополя больше 1,6 тыс патронов для стрелкового оружия. Еще в отношении одного севастопольца ранее было возбуждено уголовное дело
за хранение на своем участке пороха и тротила, сотни патронов и переделанной винтовки.
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