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Хранил дома полторы тысячи патронов: задержан севастополец

Хранил дома полторы тысячи патронов: задержан севастополец - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Хранил дома полторы тысячи патронов: задержан севастополец

50-летний севастополец хранил дома больше полутора тысяч боевых патронов. В настоящее время он задержан, сообщает пресс-служба полиции Севастополя. РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T11:14

2024-02-01T11:14

2024-02-01T11:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. 50-летний севастополец хранил дома больше полутора тысяч боевых патронов. В настоящее время он задержан, сообщает пресс-служба полиции Севастополя.Объяснять правоохранителям, откуда у него появилась крупная партия боеприпасов, задержанный не стал.Эксперты установили, что боеприпасы пригодны для стрельбы.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.Ранее полицейские изъяли у 41-летнего жителя Севастополя больше 1,6 тыс патронов для стрелкового оружия. Еще в отношении одного севастопольца ранее было возбуждено уголовное дело за хранение на своем участке пороха и тротила, сотни патронов и переделанной винтовки.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе взяли с оружием главаря преступной группыФСБ задержала севастопольца с тротилом и 800 патронамиРевновал и хотел убить: пожилой крымчанин выстрелил в жену из самопала

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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