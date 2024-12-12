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Рютте хочет направить на производство оружия пенсии и соцвыплаты в Европе
Рютте хочет направить на производство оружия пенсии и соцвыплаты в Европе - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Рютте хочет направить на производство оружия пенсии и соцвыплаты в Европе
Новый генсек НАТО Марк Рютте призвал страны альянса увеличить оборонные расходы, заявив, что тратить 2% от ВВП на оборону уже недостаточно, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T19:27
2024-12-12T19:27
2024-12-12T19:28
марк рютте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Новый генсек НАТО Марк Рютте призвал страны альянса увеличить оборонные расходы, заявив, что тратить 2% от ВВП на оборону уже недостаточно, пишет РИА Новости.Он отметил большие расходы европейских стран на пенсии и социальные выплаты и предложил часть из них направить на оборону.Рютте отказался озвучить обсуждаемую в СМИ цифру в 3% ВВП в качестве новой планки оборонных расходов. По его словам, вопрос о новой цели по оборонным расходам находится в стадии обсуждения, но это должно быть значительно выше нынешних 2% ВВП.Страны НАТО на саммите в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. По данным западных СМИ, победивший на выборах президент США Дональд Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса, намерен требовать от государств-членов организации увеличить траты на оборону до 3% ВВП.Трамп также выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом США из альянса в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в 10 раз превосходит все страны НАТО по производству ракетных систем. Путин также отметил, что в следующем году это производство в России будет увеличено еще на 25-30%.В июле глава государства отметил, что корабли российского Военно-Морского флота продолжат оснащать современными высокотехнологичными средствами и гиперзвуковыми ракетными комплексами.26 августа новый малый ракетный корабль "Амур" проекта 22800 "Каракурт" был принят в состав Каспийской флотилии ВМФ России. Малые ракетные корабли проекта 22800 являются носителями универсального комплекса крылатых ракет вертикального пуска "Калибр", а в перспективе – гиперзвуковых ракет "Циркон". Корабли имеют относительно небольшие размеры и водоизмещение, что позволяет им действовать в ближней морской зоне и проходить по внутренним речным коммуникациям.1 марта ракетные войска стратегического назначения выполнили учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" по полигону на Камчатке.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Оборонка" России станет лидером в мире по окончании конфликта на УкраинеРакеты "Авангард" превзошли систему противоракетной обороны СШАФАБ-3000: характеристики и радиус поражения "царь-бомбы"
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марк рютте, новости, европа, пенсия, оружие, соцвыплаты, нато
Рютте хочет направить на производство оружия пенсии и соцвыплаты в Европе
Рютте предложил направить на производство оружия часть пенсий и соцвыплат в Европе
19:27 12.12.2024 (обновлено: 19:28 12.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Новый генсек НАТО Марк Рютте призвал страны альянса увеличить оборонные расходы, заявив, что тратить 2% от ВВП на оборону уже недостаточно, пишет РИА Новости.
"На саммите в 2023 году мы договорись о планке в 2% оборонных расходов от ВВП. Сейчас этого недостаточно", – сказал Рютте на конференции в Брюсселе.
Он отметил большие расходы европейских стран на пенсии и социальные выплаты и предложил часть из них направить на оборону.
"Необходимо пожертвовать этим сегодня, чтобы быть в безопасности завтра", – попытался объяснил свое предложение генсек НАТО.
Рютте отказался озвучить обсуждаемую в СМИ цифру в 3% ВВП в качестве новой планки оборонных расходов. По его словам, вопрос о новой цели по оборонным расходам находится в стадии обсуждения, но это должно быть значительно выше нынешних 2% ВВП.
Страны НАТО на саммите в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. По данным западных СМИ, победивший на выборах президент США Дональд Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса, намерен требовать от государств-членов организации увеличить траты на оборону до 3% ВВП.
Трамп также выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом США из альянса в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил
, что Россия в 10 раз превосходит все страны НАТО по производству ракетных систем. Путин также отметил, что в следующем году это производство в России будет увеличено еще на 25-30%.
В июле глава государства отметил, что корабли российского Военно-Морского флота продолжат оснащать современными
высокотехнологичными средствами и гиперзвуковыми ракетными комплексами.
26 августа новый малый ракетный корабль "Амур" проекта 22800 "Каракурт"
был принят в состав Каспийской флотилии ВМФ России. Малые ракетные корабли проекта 22800 являются носителями универсального комплекса крылатых ракет вертикального пуска "Калибр", а в перспективе – гиперзвуковых ракет "Циркон". Корабли имеют относительно небольшие размеры и водоизмещение, что позволяет им действовать в ближней морской зоне и проходить по внутренним речным коммуникациям.
1 марта ракетные войска стратегического назначения выполнили учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс
" по полигону на Камчатке.
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