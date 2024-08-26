https://crimea.ria.ru/20240826/novyy-korabl-nositel-kalibrov-prinyat-v-sostav-vmf-rossii-1139878008.html

Новый корабль-носитель "Калибров" принят в состав ВМФ России

Новый корабль-носитель "Калибров" принят в состав ВМФ России - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Новый корабль-носитель "Калибров" принят в состав ВМФ России

Новый малый ракетный корабль "Амур" проекта 22800 "Каракурт" принят в состав Каспийской флотилии ВМФ России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T13:22

2024-08-26T13:22

2024-08-26T13:22

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Новый малый ракетный корабль "Амур" проекта 22800 "Каракурт" принят в состав Каспийской флотилии ВМФ России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Как отметил главком ВМФ, корабли типа "Каракурт", спроектированные инженерами Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз", воплотили в себе мощь ударного оружия и высокие мореходные качества."Они внесут свой весомый вклад в укрепление боеготовности, действуя в составе надводной составляющей ВМФ", – подчеркнул он и добавил, что программа оснащения ВМФ кораблями-носителями высокоточного оружия будет продолжена.Малые ракетные корабли проекта 22800 являются носителями универсального комплекса крылатых ракет вертикального пуска "Калибр", а в перспективе - гиперзвуковых ракет "Циркон". Корабли имеют относительно небольшие размеры и водоизмещение, что позволяет им действовать в ближней морской зоне и проходить по внутренним речным коммуникациям.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России получит 500 единиц новой техники и вооруженияРоссия продолжит оснащать свои корабли гиперзвуковыми ракетами – ПутинРакеты "Авангард" превзошли систему противоракетной обороны США

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, армия и флот, вмф