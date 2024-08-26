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Новый корабль-носитель "Калибров" принят в состав ВМФ России - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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Новый корабль-носитель "Калибров" принят в состав ВМФ России
Новый корабль-носитель "Калибров" принят в состав ВМФ России - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Новый корабль-носитель "Калибров" принят в состав ВМФ России
Новый малый ракетный корабль "Амур" проекта 22800 "Каракурт" принят в состав Каспийской флотилии ВМФ России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T13:22
2024-08-26T13:22
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Новый малый ракетный корабль "Амур" проекта 22800 "Каракурт" принят в состав Каспийской флотилии ВМФ России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Как отметил главком ВМФ, корабли типа "Каракурт", спроектированные инженерами Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз", воплотили в себе мощь ударного оружия и высокие мореходные качества."Они внесут свой весомый вклад в укрепление боеготовности, действуя в составе надводной составляющей ВМФ", – подчеркнул он и добавил, что программа оснащения ВМФ кораблями-носителями высокоточного оружия будет продолжена.Малые ракетные корабли проекта 22800 являются носителями универсального комплекса крылатых ракет вертикального пуска "Калибр", а в перспективе - гиперзвуковых ракет "Циркон". Корабли имеют относительно небольшие размеры и водоизмещение, что позволяет им действовать в ближней морской зоне и проходить по внутренним речным коммуникациям.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России получит 500 единиц новой техники и вооруженияРоссия продолжит оснащать свои корабли гиперзвуковыми ракетами – ПутинРакеты "Авангард" превзошли систему противоракетной обороны США
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министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, армия и флот, вмф
Новый корабль-носитель "Калибров" принят в состав ВМФ России

В состав Каспийской флотилии принят ракетный корабль "Амур" проекта "Каракурт" – МО

13:22 26.08.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск крылатой ракеты "Калибр"
Пуск крылатой ракеты Калибр
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Новый малый ракетный корабль "Амур" проекта 22800 "Каракурт" принят в состав Каспийской флотилии ВМФ России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"В Каспийске под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева состоялась торжественная церемония приёма в состав ВМФ России и подъема Андреевского флага на малом ракетном корабле "Амур" проекта 22800. Церемония проведена в ходе рабочей поездки главкома ВМФ на Каспийскую флотилию", – говорится в сообщении.

Как отметил главком ВМФ, корабли типа "Каракурт", спроектированные инженерами Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз", воплотили в себе мощь ударного оружия и высокие мореходные качества.
"Они внесут свой весомый вклад в укрепление боеготовности, действуя в составе надводной составляющей ВМФ", – подчеркнул он и добавил, что программа оснащения ВМФ кораблями-носителями высокоточного оружия будет продолжена.
Малые ракетные корабли проекта 22800 являются носителями универсального комплекса крылатых ракет вертикального пуска "Калибр", а в перспективе - гиперзвуковых ракет "Циркон". Корабли имеют относительно небольшие размеры и водоизмещение, что позволяет им действовать в ближней морской зоне и проходить по внутренним речным коммуникациям.
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