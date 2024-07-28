Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит оснащать свои корабли гиперзвуковыми ракетами – Путин - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240728/rossiya-prodolzhit-osnaschat-svoi-korabli-giperzvukovymi-raketami--putin-1139176621.html
Россия продолжит оснащать свои корабли гиперзвуковыми ракетами – Путин
Россия продолжит оснащать свои корабли гиперзвуковыми ракетами – Путин - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Россия продолжит оснащать свои корабли гиперзвуковыми ракетами – Путин
Корабли российского Военно-Морского флота продолжат оснащать современными высокотехнологичными средствами и гиперзвуковыми ракетными комплексами. Об этом заявил РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T12:02
2024-07-28T12:07
владимир путин (политик)
вооруженные силы россии
оружие
вмф
армия и флот
военно-морской флот рф
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1c/1139176747_0:0:1889:1062_1920x0_80_0_0_85263399a12665a0f84c42ad1c8b3750.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Корабли российского Военно-Морского флота продолжат оснащать современными высокотехнологичными средствами и гиперзвуковыми ракетными комплексами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге на параде в честь Дня ВМФ России.Путин также заверил что Россия будет совершенствовать и укреплять береговую инфраструктуру, а также будет развивать системы разведки, наблюдения и ПВО на ближних и дальних рубежах.Армия России перешла на новый уровень боевых возможностей - эксперт&gt;&gt;Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге. Президент страны, верховный главнокомандующий Владимир Путин в сопровождении министра обороны Андрея Белоусова и главкома ВМФ Александра Моисеева обошел на катере "Раптор" парадную линию боевых кораблей на рейде реки Невы. Путин поприветствовал и поздравил с праздником их экипажи.Среди участников смотра – линейный корабль "Полтава", малые ракетные корабли "Серпухов" и "Одинцово", корвет "Бойкий", патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин", подводная лодка "Можайск", эскадренный миноносец "Цзяо Цзо" военно-морских сил Китая, учебный корабль "Ла Суммам" военно-морских Алжира, фрегат "Табар" военно-морских сил Индии.Всего к участию в параде в 2024 году привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, более 2,5 тысячи военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:День ВМФ России: история и традиции праздникаРоссия ответит на размещение вооружений США в Германии – ПутинРакеты "Авангард" превзошли систему противоракетной обороны США
https://crimea.ria.ru/20240311/oboronka-rossii-stanet-liderom-v-mire-po-okonchanii-konflikta-na-ukraine-1135569712.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1c/1139176747_96:0:1512:1062_1920x0_80_0_0_d3b1843d12265f7ecb31461e544b2ca4.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), вооруженные силы россии, оружие, вмф, армия и флот, военно-морской флот рф, россия, новости
Россия продолжит оснащать свои корабли гиперзвуковыми ракетами – Путин

РФ продолжит оснащать корабли современными средствами и гиперзвуковыми ракетами – Путин

12:02 28.07.2024 (обновлено: 12:07 28.07.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкФрегат "Адмирал Горшков" успешно произвёл выстрел гиперзвуковой ракетой "Циркон"
Фрегат Адмирал Горшков успешно произвёл выстрел гиперзвуковой ракетой Циркон
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Корабли российского Военно-Морского флота продолжат оснащать современными высокотехнологичными средствами и гиперзвуковыми ракетными комплексами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге на параде в честь Дня ВМФ России.
"Мы продолжим наращивать обеспечение надводных и подводных сил, морской авиации, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами", - сказал глава государства.
Путин также заверил что Россия будет совершенствовать и укреплять береговую инфраструктуру, а также будет развивать системы разведки, наблюдения и ПВО на ближних и дальних рубежах.
Армия России перешла на новый уровень боевых возможностей - эксперт>>
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге. Президент страны, верховный главнокомандующий Владимир Путин в сопровождении министра обороны Андрея Белоусова и главкома ВМФ Александра Моисеева обошел на катере "Раптор" парадную линию боевых кораблей на рейде реки Невы. Путин поприветствовал и поздравил с праздником их экипажи.
Среди участников смотра – линейный корабль "Полтава", малые ракетные корабли "Серпухов" и "Одинцово", корвет "Бойкий", патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин", подводная лодка "Можайск", эскадренный миноносец "Цзяо Цзо" военно-морских сил Китая, учебный корабль "Ла Суммам" военно-морских Алжира, фрегат "Табар" военно-морских сил Индии.
Всего к участию в параде в 2024 году привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, более 2,5 тысячи военнослужащих.
Читайте также на РИА Новости Крым:
День ВМФ России: история и традиции праздника
Россия ответит на размещение вооружений США в Германии – Путин
Ракеты "Авангард" превзошли систему противоракетной обороны США
Министр обороны РФ Сергей Шойгу (второй слева) осматривает образцы высокоточных боеприпасов и зенитных управляемых ракет
11 марта, 22:13Радио "Спутник в Крыму"
"Оборонка" России станет лидером в мире по окончании конфликта на Украине
 
Владимир Путин (политик)Вооруженные силы РоссииОружиеВМФАрмия и флотВоенно-морской флот РФРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:14Более 30 тысяч моряков-участников СВО удостоены высоких наград – Путин
12:02Россия продолжит оснащать свои корабли гиперзвуковыми ракетами – Путин
11:57В Севастополе празднуют День Военно-морского флота
11:37Россия ответит на размещение вооружений США в Германии – Путин
11:28День ВМФ России: история и традиции праздника
11:22Патрушев назвал цель заявлений Запада и Киева о переговорах с Россией
11:13Взрывы на Украине: обесточены 483 населенных пункта
10:43В США сделали неприятное для Киева признание по поводу F-16
10:13Перед Крымским мостом растет очередь
09:51Военно-морской флот вносит большой вклад в выполнение задач СВО – Аксенов
09:39Над Нижегородской областью сбиты два дрона ВСУ
09:13Били по жилым домам ночью – при атаке ВСУ в Судже ранена женщина
08:56Ветеранов СВО надо избавить от бумажной волокиты – Куксенкова
08:33В Севастополе 29 июля объявлен выходной
08:31Что станет с Европой и конфликтом на Украине при Трампе
07:59Резервуары с топливом горят на нефтебазе в Курской области
07:46Карякин сравнил Олимпиаду в Сочи и в Париже - небо и земля
07:17Семь беспилотников сбиты над регионами России за ночь
07:12Крымский мост сейчас – данные по пробкам на утро воскресенья
07:02День Военно-Морского Флота России
Лента новостейМолния