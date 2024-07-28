https://crimea.ria.ru/20240728/rossiya-prodolzhit-osnaschat-svoi-korabli-giperzvukovymi-raketami--putin-1139176621.html

Россия продолжит оснащать свои корабли гиперзвуковыми ракетами – Путин

Россия продолжит оснащать свои корабли гиперзвуковыми ракетами – Путин - РИА Новости Крым, 28.07.2024

Россия продолжит оснащать свои корабли гиперзвуковыми ракетами – Путин

Корабли российского Военно-Морского флота продолжат оснащать современными высокотехнологичными средствами и гиперзвуковыми ракетными комплексами. Об этом заявил РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T12:02

2024-07-28T12:02

2024-07-28T12:07

владимир путин (политик)

вооруженные силы россии

оружие

вмф

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военно-морской флот рф

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Корабли российского Военно-Морского флота продолжат оснащать современными высокотехнологичными средствами и гиперзвуковыми ракетными комплексами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге на параде в честь Дня ВМФ России.Путин также заверил что Россия будет совершенствовать и укреплять береговую инфраструктуру, а также будет развивать системы разведки, наблюдения и ПВО на ближних и дальних рубежах.Армия России перешла на новый уровень боевых возможностей - эксперт>>Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге. Президент страны, верховный главнокомандующий Владимир Путин в сопровождении министра обороны Андрея Белоусова и главкома ВМФ Александра Моисеева обошел на катере "Раптор" парадную линию боевых кораблей на рейде реки Невы. Путин поприветствовал и поздравил с праздником их экипажи.Среди участников смотра – линейный корабль "Полтава", малые ракетные корабли "Серпухов" и "Одинцово", корвет "Бойкий", патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин", подводная лодка "Можайск", эскадренный миноносец "Цзяо Цзо" военно-морских сил Китая, учебный корабль "Ла Суммам" военно-морских Алжира, фрегат "Табар" военно-морских сил Индии.Всего к участию в параде в 2024 году привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, более 2,5 тысячи военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:День ВМФ России: история и традиции праздникаРоссия ответит на размещение вооружений США в Германии – ПутинРакеты "Авангард" превзошли систему противоракетной обороны США

https://crimea.ria.ru/20240311/oboronka-rossii-stanet-liderom-v-mire-po-okonchanii-konflikta-na-ukraine-1135569712.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), вооруженные силы россии, оружие, вмф, армия и флот, военно-морской флот рф, россия, новости