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Россия ответит на размещение вооружений США в Германии – Путин - РИА Новости Крым, 28.07.2024
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Россия ответит на размещение вооружений США в Германии – Путин
Россия ответит на размещение вооружений США в Германии – Путин - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Россия ответит на размещение вооружений США в Германии – Путин
Россия будет считать себя свободной от взятого на себя моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, если США разместят свои ракеты в Германии. Об... РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T11:37
2024-07-28T11:52
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Россия будет считать себя свободной от взятого на себя моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, если США разместят свои ракеты в Германии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге на параде в честь Дня Военно-Морского флота.Он отметил, что сегодня разработка Россией ряда таких систем находится на завершающей стадии, и Москва "будет принимать зеркальные меры по их развертыванию, с учетом действий США и их сателлитов в Европе и в других регионах мира.Президент РФ подчеркнул, что в случае развертывания Вашингтоном своих ракет в Германии в зоне его досягаемости окажутся важные российское объекты государственного и военного управления, административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура, а полетное время к целям на российской территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минутРанее в Пентагоне заявили, что США начнут развертывание гиперзвукового оружия и других своих дальнобойных систем в Германии в 2026 году.Канцлер Германии Олаф Шольц накануне назвал размещение американских ракет на территории ФРГ сдерживающим фактором. По его словам, чтобы не допустить этого размещения, Россия должна завершить конфликт на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа трещит по швам: в Кремле оценили размещение ракет США в ГерманииНе грози РФ из Бундесвера - чем и для кого опасны ракеты США в ГерманииАмериканские ракеты в ФРГ - Госдеп заявил о готовности диалога с Россией
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владимир путин (политик), россия, политика, внешняя политика, германия, сша, в мире, коллективный запад, новости, оружие
Россия ответит на размещение вооружений США в Германии – Путин

Ответ России на размещение дальнобойных ракет США в Германии будет зеркальным – Путин

11:37 28.07.2024 (обновлено: 11:52 28.07.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Россия будет считать себя свободной от взятого на себя моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, если США разместят свои ракеты в Германии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге на параде в честь Дня Военно-Морского флота.
"В случае реализации США подобных планов мы будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-Морского флота", - сказал глава государства.
Он отметил, что сегодня разработка Россией ряда таких систем находится на завершающей стадии, и Москва "будет принимать зеркальные меры по их развертыванию, с учетом действий США и их сателлитов в Европе и в других регионах мира.
Президент РФ подчеркнул, что в случае развертывания Вашингтоном своих ракет в Германии в зоне его досягаемости окажутся важные российское объекты государственного и военного управления, административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура, а полетное время к целям на российской территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут
"Такая ситуация напоминает события времен холодной войны, связанные с размещением в Европе американских "Першингов" – ракет средней дальности", - констатировал Путин.
Ранее в Пентагоне заявили, что США начнут развертывание гиперзвукового оружия и других своих дальнобойных систем в Германии в 2026 году.
Канцлер Германии Олаф Шольц накануне назвал размещение американских ракет на территории ФРГ сдерживающим фактором. По его словам, чтобы не допустить этого размещения, Россия должна завершить конфликт на Украине.
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Владимир Путин (политик)РоссияПолитикаВнешняя политикаГерманияСШАВ миреКоллективный ЗападНовостиОружие
 
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