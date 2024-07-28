https://crimea.ria.ru/20240728/rossiya-otvetit-na-razmeschenie-vooruzheniya-ssha-v-germanii--putin-1139175212.html

Россия ответит на размещение вооружений США в Германии – Путин

Россия ответит на размещение вооружений США в Германии – Путин - РИА Новости Крым, 28.07.2024

Россия ответит на размещение вооружений США в Германии – Путин

Россия будет считать себя свободной от взятого на себя моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, если США разместят свои ракеты в Германии. Об... РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T11:37

2024-07-28T11:37

2024-07-28T11:52

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Россия будет считать себя свободной от взятого на себя моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, если США разместят свои ракеты в Германии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге на параде в честь Дня Военно-Морского флота.Он отметил, что сегодня разработка Россией ряда таких систем находится на завершающей стадии, и Москва "будет принимать зеркальные меры по их развертыванию, с учетом действий США и их сателлитов в Европе и в других регионах мира.Президент РФ подчеркнул, что в случае развертывания Вашингтоном своих ракет в Германии в зоне его досягаемости окажутся важные российское объекты государственного и военного управления, административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура, а полетное время к целям на российской территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минутРанее в Пентагоне заявили, что США начнут развертывание гиперзвукового оружия и других своих дальнобойных систем в Германии в 2026 году.Канцлер Германии Олаф Шольц накануне назвал размещение американских ракет на территории ФРГ сдерживающим фактором. По его словам, чтобы не допустить этого размещения, Россия должна завершить конфликт на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа трещит по швам: в Кремле оценили размещение ракет США в ГерманииНе грози РФ из Бундесвера - чем и для кого опасны ракеты США в ГерманииАмериканские ракеты в ФРГ - Госдеп заявил о готовности диалога с Россией

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, политика, внешняя политика, германия, сша, в мире, коллективный запад, новости, оружие