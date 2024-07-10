США разместят в Германии Tomahawk и гиперзвуковое оружие
США в 2026 году разместят гиперзвуковое оружие в Германии
© © AP Photo/ Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона. Архивное фото
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Америка начнет развертывание гиперзвукового оружия и других своих дальнобойных систем в Германии в 2026 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона.
Как заявили в США, новые вооружения будут иметь "значительно большую дальность действия", чем нынешние наземные средства ведения огня в Европе.
"Соединенные Штаты начнут эпизодическое развертывание средств дальнего ведения огня своей оперативной группы в Германии в 2026 году в рамках планирования постоянного размещения этих средств в будущем", - заявляется в сообщении.
Отмечается, что в планах разместить на территории ФРГ SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие.
В мае в Южном военном округе начались учения по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия с привлечением авиации и сил ВМФ. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что подготовка к учениям ядерных сил стала вынужденным ответом на агрессивную риторику стран коллективного Запада.
В декабре президент России Владимир Путин сообщил, что российские военные произвели успешный залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон". В марте российский лидер подчеркнул, что Армия России фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе спецоперации на территории Украины. В то же время, оно имеется в арсенале Вооруженных Сил наряду с другими современными системами вооружения.
Первые заявления о наличии гиперзвукового оружия в России российский лидер сделал еще в 2018 году. Тогда в послании Федеральному собранию он рассказал об имеющихся в стране комплексах "Авангард" и "Кинжал", позже также заговорили о разработках крылатой ракеты "Циркон". По данным президента, в ближайшие годы боевой состав ВМФ пополнят еще три атомных подводных крейсера.
Читайте также на РИА Новости Крым: