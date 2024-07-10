https://crimea.ria.ru/20240710/ssha-razmestyat-v-germanii-tomahawk-i-giperzvukovoe-oruzhie-1138753300.html

США разместят в Германии Tomahawk и гиперзвуковое оружие

США разместят в Германии Tomahawk и гиперзвуковое оружие - РИА Новости Крым, 10.07.2024

США разместят в Германии Tomahawk и гиперзвуковое оружие

Америка начнет развертывание гиперзвукового оружия и других своих дальнобойных систем в Германии в 2026 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление... РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T19:32

2024-07-10T19:32

2024-07-10T19:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Америка начнет развертывание гиперзвукового оружия и других своих дальнобойных систем в Германии в 2026 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона.Как заявили в США, новые вооружения будут иметь "значительно большую дальность действия", чем нынешние наземные средства ведения огня в Европе.Отмечается, что в планах разместить на территории ФРГ SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие.В мае в Южном военном округе начались учения по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия с привлечением авиации и сил ВМФ. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что подготовка к учениям ядерных сил стала вынужденным ответом на агрессивную риторику стран коллективного Запада.В декабре президент России Владимир Путин сообщил, что российские военные произвели успешный залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон". В марте российский лидер подчеркнул, что Армия России фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе спецоперации на территории Украины. В то же время, оно имеется в арсенале Вооруженных Сил наряду с другими современными системами вооружения.Первые заявления о наличии гиперзвукового оружия в России российский лидер сделал еще в 2018 году. Тогда в послании Федеральному собранию он рассказал об имеющихся в стране комплексах "Авангард" и "Кинжал", позже также заговорили о разработках крылатой ракеты "Циркон". По данным президента, в ближайшие годы боевой состав ВМФ пополнят еще три атомных подводных крейсера.Читайте также на РИА Новости Крым:Норвегия пообещала передать Украине шесть самолетов F-16 в этом годуЗачем германский военный концерн Rheinmetall зашел на УкраинуРазрешение на увеличение дальности ударов ВСУ – в чем опасность для Крыма

https://crimea.ria.ru/20240617/karibskiy-krizis-20-ekspert-otsenil-vizit-korabley-rossii-na-kubu-1138123942.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, германия, оружие, в мире, безопасность, новости, коллективный запад