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На юге России начались учения с нестратегическим ядерным оружием

На юге России начались учения с нестратегическим ядерным оружием - РИА Новости Крым, 21.05.2024

На юге России начались учения с нестратегическим ядерным оружием

В Южном военном округе начались учения по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T17:41

2024-05-21T17:41

2024-05-21T18:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Южном военном округе начались учения по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщили в Минобороны РФ.В рамках первого этапа ракетные соединения отрабатывают задачи получения специальных боеприпасов для комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет и скрытного выдвижения в позиционный район для подготовки к пускам.Параллельно личный состав ВКС отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе ракет "Кинжал", вылеты в назначенные районы патрулирования. Как подчеркивают в российском оборонном ведомстве, учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники в целях обеспечения территориальной целостности и суверенитета России в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации.В Минобороны РФ ранее сообщили, что Генштаб по поручению президента страны начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Уточнлось, что в ходе учения будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что подготовка к учениям ядерных сил стала вынужденным ответом на агрессивную риторику стран коллективного Запада.Тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегического, предназначено для точечных ударов по расположению противника. В стратегическом ядерном оружии мощность в тротиловом эквиваленте гораздо выше. Главная задача тактического ядерного вооружения — максимальная боевая эффективность при минимальных размерах боеприпаса.Для доставки боевой части тактического оружия используются артиллерийские снаряды и установки, наземные и корабельные ракетные комплексы, противоракетные системы, морские мины и торпедное оружие. Доставить боеприпас на 500 километров могут российские системы "Искандер-М", на расстояние до 4500 км — "Калибр". Каждая ракета сможет нести ядерную часть заряда, эквивалентного 50 килотоннам в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, при бомбардировке Хиросимы была использована авиабомба мощностью 13 килотонн.Нанести удар тактическим ядерным оружием возможно и с боевого самолета, радиус действия которого достигает 8000 километров, при оснащении его ракетами большой дальности полета до 600 километров. К таким самолетам относятся истребители Су-34, Ил-38, Ту-142 и сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.Мощности одной тактической ядерной ракеты хватит заменить сотню обычных снарядов, которые используют при уничтожении отдельных объектов. Для разгрома, например, скопления техники или живой силы противника будет достаточно одного ядерного тактического снаряда.Читайте также на РИА Новости Крым:Учения ядерных сил России – ответ на наглую и агрессивную политику ЗападаО чем говорит реакция США на учения с ядерным оружием в РоссииЯдерная триада России: Путин обозначил потенциал

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