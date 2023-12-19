https://crimea.ria.ru/20231219/yadernaya-triada-rossii-putin-oboznachil-potentsial-1133652341.html

Ядерная триада России: Путин обозначил потенциал

Ядерная триада России: Путин обозначил потенциал - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Ядерная триада России: Путин обозначил потенциал

Уровень современной техники в стратегических ядерных силах РФ доведен до 95%, до конца года на боевое дежурство будут поставлены 15 пусковых установок ракетных... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T14:07

2023-12-19T14:07

2023-12-19T14:27

владимир путин (политик)

ядерное оружие

россия

вооруженные силы россии

армия и флот

новости

коллегия минобороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Уровень современной техники в стратегических ядерных силах РФ доведен до 95%, до конца года на боевое дежурство будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард", заявил во вторник президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.По его словам, до конца года на боевое дежурство в ракетных войсках стратегического назначения будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард". За последнее время приняты четыре атомных подводных лодки. Модернизируется авиационная составляющая, в частности, на вооружение поступили четыре ракетоносца Ту-160М."Надо и дальше поддерживать боеготовность стратегических сил на самом высоком уровне", - подчеркнул президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин проводит расширенное заседание коллегии МинобороныПутин о ситуации в зоне СВО: наши войска владеют инициативойПоставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – Шойгу

https://crimea.ria.ru/20231217/mezhkontinentalnyy-yars-zagruzili-v-puskovuyu-ustanovku-v-kozelske-1133612918.html

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владимир путин (политик), ядерное оружие, россия, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, коллегия минобороны рф