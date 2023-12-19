https://crimea.ria.ru/20231219/putin-provodit-rasshirennoe-zasedanie-kollegii-minoborony-translyatsiya-1133641026.html

Путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны. Видео

Путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны. Видео - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны. Видео

Владимир Путин во вторник проводит расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ. РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T13:31

2023-12-19T13:31

2023-12-19T14:42

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владимир путин (политик)

сергей шойгу

министерство обороны рф

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Владимир Путин во вторник проводит расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ.В Национальном центре управления обороной подведут итоги деятельности Вооруженных сил России в 2023 году, поставят задачи на следующий год, а также определят приоритеты дальнейшего развития армии и флота РФ.С основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу. В заседании примут участие представители командования военных округов, видов и родов войск ВС РФ, а также руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти, сообщает Кремль.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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