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Путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны. Видео
Путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны. Видео - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны. Видео
Владимир Путин во вторник проводит расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ. РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T13:31
2023-12-19T13:31
2023-12-19T14:42
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владимир путин (политик)
сергей шойгу
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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Владимир Путин во вторник проводит расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ.В Национальном центре управления обороной подведут итоги деятельности Вооруженных сил России в 2023 году, поставят задачи на следующий год, а также определят приоритеты дальнейшего развития армии и флота РФ.С основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу. В заседании примут участие представители командования военных округов, видов и родов войск ВС РФ, а также руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти, сообщает Кремль.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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прямая трансляция, владимир путин (политик), сергей шойгу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, политика, новости, видео
Путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны. Видео
Владимир Путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны
13:31 19.12.2023 (обновлено: 14:42 19.12.2023)
Владимир Путин во вторник проводит расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ.
В Национальном центре управления обороной подведут итоги деятельности Вооруженных сил России в 2023 году, поставят задачи на следующий год, а также определят приоритеты дальнейшего развития армии и флота РФ.
С основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу. В заседании примут участие представители командования военных округов, видов и родов войск ВС РФ, а также руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти, сообщает Кремль.