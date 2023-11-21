https://crimea.ria.ru/20231121/postavki-vysokotochnykh-raket-v-rossiyskie-voyska-vyrosli-v-5-raz--shoygu-1132939884.html

Поставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – Шойгу

Поставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – Шойгу - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Поставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – Шойгу

Поставки в российские войска беспилотных летательных аппаратов с начала 2022 выросли в 16 раз, высокоточных ракет – в пять раз, бронетанковой техники – в три... РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T14:13

2023-11-21T14:13

2023-11-21T14:23

сергей шойгу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Поставки в российские войска беспилотных летательных аппаратов с начала 2022 выросли в 16 раз, высокоточных ракет – в пять раз, бронетанковой техники – в три раза. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Кроме того, объемы поставок средств поражения увеличились в 12 раз, из них высокоточных ракет большой дальности – в пять раз, добавил он.Руководитель ведомства указал на необходимость обеспечить опережающую поставку в войска вооружения, военной и специальной техники, а также нарастить производственные возможности предприятий оборонно-промышленного комплекса по выпуску и ремонту наиболее востребованных образцов.Также необходимо продолжить инициативные работы по модернизации существующих и созданию перспективных вооружений с последующей их апробацией в ходе специальной военной операции, добавил Шойгу.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу