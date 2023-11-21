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Поставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – Шойгу
Поставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – Шойгу - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Поставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – Шойгу
Поставки в российские войска беспилотных летательных аппаратов с начала 2022 выросли в 16 раз, высокоточных ракет – в пять раз, бронетанковой техники – в три... РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T14:13
2023-11-21T14:13
2023-11-21T14:23
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Поставки в российские войска беспилотных летательных аппаратов с начала 2022 выросли в 16 раз, высокоточных ракет – в пять раз, бронетанковой техники – в три раза. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Кроме того, объемы поставок средств поражения увеличились в 12 раз, из них высокоточных ракет большой дальности – в пять раз, добавил он.Руководитель ведомства указал на необходимость обеспечить опережающую поставку в войска вооружения, военной и специальной техники, а также нарастить производственные возможности предприятий оборонно-промышленного комплекса по выпуску и ремонту наиболее востребованных образцов.Также необходимо продолжить инициативные работы по модернизации существующих и созданию перспективных вооружений с последующей их апробацией в ходе специальной военной операции, добавил Шойгу.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сергей шойгу
Материал дополняется
Поставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – Шойгу
Поставки высокоточных ракет в войска выросли в 5 раз с начала 2022 года – Шойгу
14:13 21.11.2023 (обновлено: 14:23 21.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Поставки в российские войска беспилотных летательных аппаратов с начала 2022 выросли в 16 раз, высокоточных ракет – в пять раз, бронетанковой техники – в три раза. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Объемы поставок в войска по сравнению с началом прошлого года основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли в 4,9 раза, бронетанкового вооружения – более чем в три раза, беспилотных летательных аппаратов – в 16 раз", – сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.
Кроме того, объемы поставок средств поражения увеличились в 12 раз, из них высокоточных ракет большой дальности – в пять раз, добавил он.
Руководитель ведомства указал на необходимость обеспечить опережающую поставку в войска вооружения, военной и специальной техники, а также нарастить производственные возможности предприятий оборонно-промышленного комплекса по выпуску и ремонту наиболее востребованных образцов.
Также необходимо продолжить инициативные работы по модернизации существующих и созданию перспективных вооружений с последующей их апробацией в ходе специальной военной операции, добавил Шойгу.