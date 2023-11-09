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Сколько контрактников поступили на службу в армию России – Медведев - РИА Новости Крым, 09.11.2023
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Сколько контрактников поступили на службу в армию России – Медведев
Сколько контрактников поступили на службу в армию России – Медведев - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Сколько контрактников поступили на службу в армию России – Медведев
На службу по контракту в Вооруженных Силах России с начала года приняты 410 тысяч человек. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T16:13
2023-11-09T16:14
россия
дмитрий медведев
вооруженные силы россии
служба по контракту
служба в вс рф по контракту
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. На службу по контракту в Вооруженных Силах России с начала года приняты 410 тысяч человек. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.По словам зампредседателя Совбеза, эта работа идет "неплохо": наблюдается увеличение количества тех, кто готов защищать свою Родину.Он также добавил, что если оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения позволяет увеличить срок подготовки военнослужащих, то "это очень хорошо".Кроме того, заверил Медведев, российский оборонно-промышленный комплекс продолжит наращивать объемы производства.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с января по сентябрь на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек.По его словам, в Вооруженных силах РФ на сегодняшний день из военнослужащих-контрактников сформированы девять резервных полков для каждой группировки войск в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создадут новый армейский корпус, флотилию и дивизииБудет ли дополнительная мобилизация для участия в СВОИду и думаю о ходьбе: как парная ампутация изменила жизнь бойца СВО
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россия, дмитрий медведев, вооруженные силы россии, служба по контракту, служба в вс рф по контракту, армия и флот, общество, новости
Сколько контрактников поступили на службу в армию России – Медведев

Медведев: с начала года на службу по контракту в армию России приняты 410 тысяч человек

16:13 09.11.2023 (обновлено: 16:14 09.11.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФАрмия РФ
Армия РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. На службу по контракту в Вооруженных Силах России с начала года приняты 410 тысяч человек. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
"В настоящий момент в общей сложности с 1 января текущего года на контракт принято около 410 тысяч человек. Эта работа по привлечению военнослужащих на контракт будет продолжена и в следующем году, решение президентом принято", - сказал Медведев в ходе посещения полигона Алабино в Подмосковье и встрече с военнослужащими.
По словам зампредседателя Совбеза, эта работа идет "неплохо": наблюдается увеличение количества тех, кто готов защищать свою Родину.
Он также добавил, что если оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения позволяет увеличить срок подготовки военнослужащих, то "это очень хорошо".
Кроме того, заверил Медведев, российский оборонно-промышленный комплекс продолжит наращивать объемы производства.
"Наш ОПК вышел на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень, даже быстрее, чем я себе это предполагал. Буквально за год мы это подтянули в разы. Рост производства вооружений, военной техники и средств поражения кратный, и с этим не может не считаться наш противник", – подчеркнул он.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с января по сентябрь на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек.
По его словам, в Вооруженных силах РФ на сегодняшний день из военнослужащих-контрактников сформированы девять резервных полков для каждой группировки войск в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.
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