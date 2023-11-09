https://crimea.ria.ru/20231109/skolko-kontraktnikov-postupili-na-sluzhbu-v-armiyu-rossii--medvedev-1132692981.html

Сколько контрактников поступили на службу в армию России – Медведев

Сколько контрактников поступили на службу в армию России – Медведев - РИА Новости Крым, 09.11.2023

Сколько контрактников поступили на службу в армию России – Медведев

На службу по контракту в Вооруженных Силах России с начала года приняты 410 тысяч человек. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T16:13

2023-11-09T16:13

2023-11-09T16:14

россия

дмитрий медведев

вооруженные силы россии

служба по контракту

служба в вс рф по контракту

армия и флот

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132622900_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2d5d2720d29dd6c2dfafcce25c3eb6c5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. На службу по контракту в Вооруженных Силах России с начала года приняты 410 тысяч человек. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.По словам зампредседателя Совбеза, эта работа идет "неплохо": наблюдается увеличение количества тех, кто готов защищать свою Родину.Он также добавил, что если оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения позволяет увеличить срок подготовки военнослужащих, то "это очень хорошо".Кроме того, заверил Медведев, российский оборонно-промышленный комплекс продолжит наращивать объемы производства.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с января по сентябрь на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек.По его словам, в Вооруженных силах РФ на сегодняшний день из военнослужащих-контрактников сформированы девять резервных полков для каждой группировки войск в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создадут новый армейский корпус, флотилию и дивизииБудет ли дополнительная мобилизация для участия в СВОИду и думаю о ходьбе: как парная ампутация изменила жизнь бойца СВО

https://crimea.ria.ru/20230913/v-krymu-formiruyut-osobyy-batalon-rosgvardii--kazachiy-1131389469.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий медведев, вооруженные силы россии, служба по контракту, служба в вс рф по контракту, армия и флот, общество, новости