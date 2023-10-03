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Будет ли дополнительная мобилизация для участия в СВО - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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Будет ли дополнительная мобилизация для участия в СВО
Будет ли дополнительная мобилизация для участия в СВО - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Будет ли дополнительная мобилизация для участия в СВО
Минобороны России не планирует проводить дополнительную мобилизацию для участия в военной операции на Украине, в Вооруженных силах есть достаточное количество... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T12:25
2023-10-03T12:25
частичная мобилизация
армия и флот
вооруженные силы россии
сергей шойгу
новости сво
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Минобороны России не планирует проводить дополнительную мобилизацию для участия в военной операции на Украине, в Вооруженных силах есть достаточное количество военнослужащих для выполнения задач. Об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Минобороны.С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек, при этом более 50 тысяч заключили контракт в сентябре."С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек. Только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан", - сказал Шойгу.Он подчеркнул, что во многом этому способствует "твердая патриотическая позиция наших граждан, которые активно пополняют ряды защитников Отечества".Читайте также на РИА Новости Крым:В Генштабе рассказали об осеннем призыве и дополнительной мобилизацииВ России стартовал осенний призыв на военную службуКниги по паспорту и штрафы уклонистам: что ждет россиян в октябре
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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частичная мобилизация, армия и флот, вооруженные силы россии, сергей шойгу, новости сво, новости, министерство обороны рф
Будет ли дополнительная мобилизация для участия в СВО

Шойгу заявил, что в Генштабе нет планов по дополнительной мобилизации

12:25 03.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесенний призыв
Весенний призыв - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Минобороны России не планирует проводить дополнительную мобилизацию для участия в военной операции на Украине, в Вооруженных силах есть достаточное количество военнослужащих для выполнения задач. Об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Минобороны.
"В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет. Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции", - сказал Шойгу.
С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек, при этом более 50 тысяч заключили контракт в сентябре.
"С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек. Только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан", - сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что во многом этому способствует "твердая патриотическая позиция наших граждан, которые активно пополняют ряды защитников Отечества".
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Частичная мобилизацияАрмия и флотВооруженные силы РоссииСергей ШойгуНовости СВОНовостиМинистерство обороны РФ
 
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