https://crimea.ria.ru/20231003/budet-li-dopolnitelnaya-mobilizatsiya-dlya-uchastiya-v-svo-1131820084.html

Будет ли дополнительная мобилизация для участия в СВО

Будет ли дополнительная мобилизация для участия в СВО - РИА Новости Крым, 03.10.2023

Будет ли дополнительная мобилизация для участия в СВО

Минобороны России не планирует проводить дополнительную мобилизацию для участия в военной операции на Украине, в Вооруженных силах есть достаточное количество... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T12:25

2023-10-03T12:25

2023-10-03T12:25

частичная мобилизация

армия и флот

вооруженные силы россии

сергей шойгу

новости сво

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Минобороны России не планирует проводить дополнительную мобилизацию для участия в военной операции на Украине, в Вооруженных силах есть достаточное количество военнослужащих для выполнения задач. Об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Минобороны.С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек, при этом более 50 тысяч заключили контракт в сентябре."С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек. Только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан", - сказал Шойгу.Он подчеркнул, что во многом этому способствует "твердая патриотическая позиция наших граждан, которые активно пополняют ряды защитников Отечества".Читайте также на РИА Новости Крым:В Генштабе рассказали об осеннем призыве и дополнительной мобилизацииВ России стартовал осенний призыв на военную службуКниги по паспорту и штрафы уклонистам: что ждет россиян в октябре

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, армия и флот, вооруженные силы россии, сергей шойгу, новости сво, новости, министерство обороны рф