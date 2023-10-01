https://crimea.ria.ru/20231001/knigi-po-pasportu-i-shtrafy-uklonistam-chto-zhdet-rossiyan-v-oktyabre-1131748949.html
Книги по паспорту и штрафы уклонистам: что ждет россиян в октябре
Книги по паспорту и штрафы уклонистам: что ждет россиян в октябре - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Книги по паспорту и штрафы уклонистам: что ждет россиян в октябре
Повышение пенсий военным пенсионерам и зарплат некоторым россиянам, штрафы уклонистам, рост ипотечных ставок, паспорта при покупке журналов и книг, а также... РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T09:42
2023-10-01T09:42
2023-10-01T09:42
закон и право
россия
крым
общество
новости
пенсия
соцзащита
зарплата
ипотека
призыв в вс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Повышение пенсий военным пенсионерам и зарплат некоторым россиянам, штрафы уклонистам, рост ипотечных ставок, паспорта при покупке журналов и книг, а также двухфазная аутентификация на "Госуслугах" и новый праздник в Крыму. Подробнее об этих и других новшествах второго осеннего месяца — в подборке РИА Новости Крым.Индексация пенсийС 1 октября 2023 года военные пенсии проиндексируют на 10,5%. То же касается бывших пожарных, сотрудников ФСБ, ФСО, Службы внешней разведки, Следственного комитета РФ, ФСИН, МВД, Росгвардии и МЧС. С этой даты средний размер пенсий по линии Минобороны достигнет 42 тысяч рублей. Постановление коснется трех млн военных пенсионеров. На те же 10,5% поднимут и оклады действующих военных и приравненных к ним экс-сотрудников других силовых ведомств.Пенсионеры, отметившие 80-летие в июле, с августа будут ежемесячно получать дополнительные 7 567, 33 рубля. Это повышение традиционное, автоматическое, заявлений не нужно.В остальных случаях повышение страховых и социальных пенсий пока не планируется.Зарплаты и выплатыХорошие новости для сотрудников госорганов, которые не считаются госслужащими. Речь о бухгалтерах, охранниках, кассирах, водителях, комендантах и экспедиторах. Их заплаты повысят на 5,5%.На 3% вырастут оклады работников РЖД, в том числе занятых обслуживанием железных дорог. И сотрудников подведомственных РЖД учреждений - медицинских и образовательных. Это вторая за год индексация заработной платы железнодорожников. Общий размер повышения составит 5,3%. Сотрудникам Крымской железной дороги заплаты индексировали в мае и обещают еще одно повышение в ноябре.Еще с октября ежемесячная денежная выплата Героям Росси, Героям Труда и полным кавалерам Ордена Славы будет оформляться беззаявительно.Никаких новых выплат на детей и студентов с октября 2023 года правительство не принимало.Банковский секторА вот не очень приятная новость для тех, кто собирается оформлять ипотеку: с октября начнут действовать новые ограничения. Если кредит выдается с низким первым взносом или заемщик уже и так сильно закредитован - процент по ипотеке будет выше. Размеры коэффициентов и условия их начисления опубликованы на сайте Центробанка. Также меняются требования к страхованию банковских карт. Кредитные организации должны страховать клиентов не только от утери или повреждения карты, но и от мошенников. В случае необходимости, ЦБ получит возможность проследить данные обо всех участниках цепочки мошеннических переводов.И еще: система SWIFT для переводов внутри страны больше не используется.Призыв и воинский учетС 1 октября в России стартует осенний призыв. Кампания продлится до 31 декабря. Призывать будут россиян от 18 до 27 лет. Для занятых в агрокомплексе начало призыва сдвинется на 15 октября. Педагоги осень пропускают: их призывают только с 1 мая по 15 июня.А вот уклонение от службы станет обходиться дороже: штрафы за нарушения в сфере воинского учета растут. За неявку в военкомат по повестке без уважительной причины теперь придется заплатить от 10 до 30 тысяч рублей (раньше было от пятисот до трех тысяч). Еще в октябре заработает единый реестр повесток: уклонисты не смогут получить водительские права или продлить уже полученные, поставить на учет или снять с учета автомобиль, взять кредит, заключать сделки с недвижимостью, выехать из страны. Отвечать за таких несознательных граждан придется и работодателям: должностные лица будут платить штраф от 40 до 50 тыс. рублей, юридические - от 350 до 400 тысяч рублей.Внимание уезжающим мужчинам: при отъезде на полгода и дольше нужно обязательно уведомить военкомат. В противном случае штраф - от 5 до 15 тысяч. Тех, кто меняет место постоянной регистрации и не предупреждает военкома, оштрафуют на сумму от 10 до 20 тысяч.Новый закон о гражданстве РоссииС 26 октября в силу вступит новый закон о гражданстве, по которому иностранцам для получения российского паспорта придется сдавать экзамен по истории и законодательству РФ. Остальные требования тоже никто не отменял - пятилетний ВНЖ, экзамен по русскому и огромный пакет документов.При этом упрощается порядок оформления гражданства для граждан бывшего Советского Союза, их детей и внуков, и для тех, кто состоит в близком родстве с россиянами. А вот получить гражданство в браке с россиянином или россиянкой просто так теперь не получится - только при наличии общего ребенка. Это сделано, чтобы отсечь тех, кто устраивает фиктивные браки.Соки рассмотрения заявления о предоставлении гражданства сокращаются до трех месяцев, если оформление происходит через МВД. Через диппредставительства и консульство - до полугода.Новые правила коснутся и лишения гражданства. Теперь его могут лишить за дезертирство, призывы к экстремизму и дискредитацию Вооруженных сил России.И другие измененияОтельерам: устраивать хостелы и гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов теперь запрещено — сначала помещение придется перевести в нежилой фонд.Водителям: во всей стране повысится максимальная сумма выплаты по европротоколу - 400 тыс. рублей.Читателям: с 29 октября кассиры в кинотеатрах, библиотекари и продавцы журналов и книг смогут просить паспорт у зрителя или покупателя книжной продукции — в том случае, если фильм, книга или журнал имеют маркировку "18+".Начинающим инвесторам: с 1 октября новичкам в инвестировании ограничат возможность покупки некоторых иностранных ценных бумаг - всего таких почти семьсот. Так наичнающих инвесторов защищают от чрезмерных рисков.Крымчанам: Госсовет Крыма принял законопроект об установлении двух новых праздничных дней. Первый из них крымчане отметят уже 30 октября - День профсоюзов Республики Крым. Второй еще не скоро - День ветеранов боевых действий, который назначен на 1 июля. Всем россиянам: двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" становится обязательной. Если у вас такой еще нет, то настраивать ее уже и не нужно: СМС-сообщение для подтверждения входа придет автоматически.
https://crimea.ria.ru/20230921/putin-poruchil-ne-sbavlyat-temp-rosta-zarplat-v-strane-1131589477.html
https://crimea.ria.ru/20230927/v-krymu-otsenili-uzhestochenie-lgotnoy-ipotechnoy-programmy-1131702679.html
https://crimea.ria.ru/20230929/v-genshtabe-rasskazali-ob-osennem-prizyve-i-dopolnitelnoy-mobilizatsii-1131738670.html
https://crimea.ria.ru/20230721/osago-na-den-gosduma-prinyala-zakon-o-kratkosrochnykh-polisakh-1130215359.html
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp
закон и право, россия, крым, общество, новости, пенсия, соцзащита, зарплата, ипотека, призыв в вс россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Повышение пенсий военным пенсионерам и зарплат некоторым россиянам, штрафы уклонистам, рост ипотечных ставок, паспорта при покупке журналов и книг, а также двухфазная аутентификация на "Госуслугах" и новый праздник в Крыму. Подробнее об этих и других новшествах второго осеннего месяца — в подборке РИА Новости Крым.
Индексация пенсий
С 1 октября 2023 года военные пенсии проиндексируют на 10,5%. То же касается бывших пожарных, сотрудников ФСБ, ФСО, Службы внешней разведки, Следственного комитета РФ, ФСИН, МВД, Росгвардии и МЧС. С этой даты средний размер пенсий по линии Минобороны достигнет 42 тысяч рублей. Постановление коснется трех млн военных пенсионеров. На те же 10,5% поднимут и оклады действующих военных и приравненных к ним экс-сотрудников других силовых ведомств.
Пенсионеры, отметившие 80-летие в июле, с августа будут ежемесячно получать дополнительные 7 567, 33 рубля. Это повышение традиционное, автоматическое, заявлений не нужно.
Еще пенсии проиндексируют работавшим пенсионерам, которые в июле уволились, и пенсионерам, у которых на иждивении оказались близкие родственники: размер надбавки для последних - треть фиксированной выплаты на каждого иждивенца. В данном случае для начисления придется подать соответствующие документы в Соцфонд.
В остальных случаях повышение страховых и социальных пенсий пока не планируется.
Зарплаты и выплаты
Хорошие новости для сотрудников госорганов, которые не считаются госслужащими. Речь о бухгалтерах, охранниках, кассирах, водителях, комендантах и экспедиторах. Их заплаты повысят на 5,5%.
На 3% вырастут оклады работников РЖД, в том числе занятых обслуживанием железных дорог. И сотрудников подведомственных РЖД учреждений - медицинских и образовательных. Это вторая за год индексация заработной платы железнодорожников. Общий размер повышения составит 5,3%. Сотрудникам Крымской железной дороги заплаты индексировали в мае и обещают еще одно повышение в ноябре.
Еще с октября ежемесячная денежная выплата Героям Росси, Героям Труда и полным кавалерам Ордена Славы будет оформляться беззаявительно.
Никаких новых выплат на детей и студентов с октября 2023 года правительство не принимало.
Банковский сектор
А вот не очень приятная новость для тех, кто собирается оформлять ипотеку: с октября начнут действовать новые ограничения. Если кредит выдается с низким первым взносом или заемщик уже и так сильно закредитован - процент по ипотеке будет выше. Размеры коэффициентов и условия их начисления опубликованы
на сайте Центробанка.
Также меняются требования к страхованию банковских карт. Кредитные организации должны страховать клиентов не только от утери или повреждения карты, но и от мошенников. В случае необходимости, ЦБ получит возможность проследить данные обо всех участниках цепочки мошеннических переводов.
И еще: система SWIFT для переводов внутри страны больше не используется.
Призыв и воинский учет
С 1 октября в России стартует осенний призыв
. Кампания продлится до 31 декабря. Призывать будут россиян от 18 до 27 лет. Для занятых в агрокомплексе начало призыва сдвинется на 15 октября. Педагоги осень пропускают: их призывают только с 1 мая по 15 июня.
А вот уклонение от службы станет обходиться дороже: штрафы за нарушения в сфере воинского учета растут. За неявку в военкомат по повестке
без уважительной причины теперь придется заплатить от 10 до 30 тысяч рублей (раньше было от пятисот до трех тысяч). Еще в октябре заработает единый реестр повесток: уклонисты не смогут получить водительские права или продлить уже полученные, поставить на учет или снять с учета автомобиль, взять кредит, заключать сделки с недвижимостью, выехать из страны.
Отвечать за таких несознательных граждан придется и работодателям: должностные лица будут платить штраф от 40 до 50 тыс. рублей, юридические - от 350 до 400 тысяч рублей.
Внимание уезжающим мужчинам: при отъезде на полгода и дольше нужно обязательно уведомить военкомат. В противном случае штраф - от 5 до 15 тысяч. Тех, кто меняет место постоянной регистрации и не предупреждает военкома, оштрафуют на сумму от 10 до 20 тысяч.
Новый закон о гражданстве России
С 26 октября в силу вступит новый закон о гражданстве, по которому иностранцам для получения российского паспорта придется сдавать экзамен по истории и законодательству РФ. Остальные требования тоже никто не отменял - пятилетний ВНЖ, экзамен по русскому и огромный пакет документов.
При этом упрощается порядок оформления гражданства для граждан бывшего Советского Союза, их детей и внуков, и для тех, кто состоит в близком родстве с россиянами. А вот получить гражданство в браке с россиянином или россиянкой просто так теперь не получится - только при наличии общего ребенка. Это сделано, чтобы отсечь тех, кто устраивает фиктивные браки.
Соки рассмотрения заявления о предоставлении гражданства сокращаются до трех месяцев, если оформление происходит через МВД. Через диппредставительства и консульство - до полугода.
Новые правила коснутся и лишения гражданства. Теперь его могут лишить за дезертирство, призывы к экстремизму и дискредитацию Вооруженных сил России.
И другие изменения
Отельерам: устраивать хостелы и гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов теперь запрещено — сначала помещение придется перевести в нежилой фонд.
Водителям: во всей стране повысится максимальная сумма выплаты по европротоколу - 400 тыс. рублей.
Читателям: с 29 октября кассиры в кинотеатрах, библиотекари и продавцы журналов и книг смогут просить паспорт у зрителя или покупателя книжной продукции — в том случае, если фильм, книга или журнал имеют маркировку "18+".
Начинающим инвесторам: с 1 октября новичкам в инвестировании ограничат возможность покупки некоторых иностранных ценных бумаг - всего таких почти семьсот. Так наичнающих инвесторов защищают от чрезмерных рисков.
Крымчанам:
Госсовет Крыма принял законопроект об установлении двух новых праздничных дней
. Первый из них крымчане отметят уже 30 октября - День профсоюзов Республики Крым. Второй еще не скоро - День ветеранов боевых действий, который назначен на 1 июля.
Всем россиянам: двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" становится обязательной. Если у вас такой еще нет, то настраивать ее уже и не нужно: СМС-сообщение для подтверждения входа придет автоматически.