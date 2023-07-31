https://crimea.ria.ru/20230731/30-tysyach-rubley-za-neyavku-v-voenkomat--putin-podpisal-zakon-1130448327.html
30 тысяч рублей за неявку в военкомат – Путин подписал закон
30 тысяч рублей за неявку в военкомат – Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 31.07.2023
30 тысяч рублей за неявку в военкомат – Путин подписал закон
Закон об увеличении суммы штрафа за неявку в военкомат подписал президент России. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T16:17
2023-07-31T16:17
2023-07-31T16:17
владимир путин (политик)
закон и право
новости
военкомат
государственная дума рф
штрафы
кодекс об административных правонарушениях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/19/1128358988_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1564aa01ac0c55de5aefbaed2cd7b2a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Закон об увеличении суммы штрафа за неявку в военкомат подписал президент России. Об этом сообщает РИА Новости.Изначально в тексте поправок в Кодекс об административных правонарушениях была прописана сумма штрафа в 40–50 тысяч рублей вместо прежних 500–3000 рублей. Эти цифры были одобрены депутатами во втором чтении.В третьем чтении Госдумой был утвержден штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины в размере до 30 тысяч рублей. Этот закон подписал Владимир Путин.К уважительным причинам в КоАП относят заболевание или увечье, которое влечет за собой потерю трудоспособности. Не должна стать поводом для штрафа неявка по повестке, если тяжело заболел кто-то из близких родственников: отец, мать, жена, муж, сын, дочь, брат или сестра, дедушка, бабушка или усыновитель призывника. Уважительной причиной является также участие в похоронах этих близких людей. Главное, что все это должно быть подтверждено документально.Закон вступает в силу в течение 10 дней после его официального опубликования.Читайте также на РИА Новости Крым:Увеличен возраст призыва на военную службуСколько уклонистов от армии в КрымуАльтернативная служба в армии России: что это и кто имеет на нее право
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/19/1128358988_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_37c2dc43c1dbf1e4f2a0a707a24b2f2e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), закон и право, новости, военкомат, государственная дума рф, штрафы, кодекс об административных правонарушениях
30 тысяч рублей за неявку в военкомат – Путин подписал закон
Штраф за неявку в военкомат без уважительной причины вырос в десять раз
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Закон об увеличении суммы штрафа за неявку в военкомат подписал президент России. Об этом сообщает РИА Новости.
"Путин подписал закон об увеличении до 30 тысяч рублей штрафов за неявку в военкомат по повестке и до пяти тысяч рублей – за несообщение в военкомат сведений об изменении семейного положения, образования, должности, о смене места работы или учебы либо о переезде на новое место жительства", – говорится в сообщении.
Изначально в тексте поправок в Кодекс об административных правонарушениях была прописана сумма штрафа
в 40–50 тысяч рублей вместо прежних 500–3000 рублей. Эти цифры были одобрены депутатами во втором чтении.
В третьем чтении Госдумой был утвержден штраф за неявку в военкомат
по повестке без уважительной причины в размере до 30 тысяч рублей. Этот закон подписал Владимир Путин.
К уважительным причинам в КоАП относят заболевание или увечье, которое влечет за собой потерю трудоспособности. Не должна стать поводом для штрафа неявка по повестке, если тяжело заболел кто-то из близких родственников: отец, мать, жена, муж, сын, дочь, брат или сестра, дедушка, бабушка или усыновитель призывника. Уважительной причиной является также участие в похоронах этих близких людей. Главное, что все это должно быть подтверждено документально.
Закон вступает в силу в течение 10 дней после его официального опубликования.
Читайте также на РИА Новости Крым: