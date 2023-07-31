https://crimea.ria.ru/20230731/30-tysyach-rubley-za-neyavku-v-voenkomat--putin-podpisal-zakon-1130448327.html

30 тысяч рублей за неявку в военкомат – Путин подписал закон

30 тысяч рублей за неявку в военкомат – Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 31.07.2023

30 тысяч рублей за неявку в военкомат – Путин подписал закон

Закон об увеличении суммы штрафа за неявку в военкомат подписал президент России. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T16:17

2023-07-31T16:17

2023-07-31T16:17

владимир путин (политик)

закон и право

новости

военкомат

государственная дума рф

штрафы

кодекс об административных правонарушениях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Закон об увеличении суммы штрафа за неявку в военкомат подписал президент России. Об этом сообщает РИА Новости.Изначально в тексте поправок в Кодекс об административных правонарушениях была прописана сумма штрафа в 40–50 тысяч рублей вместо прежних 500–3000 рублей. Эти цифры были одобрены депутатами во втором чтении.В третьем чтении Госдумой был утвержден штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины в размере до 30 тысяч рублей. Этот закон подписал Владимир Путин.К уважительным причинам в КоАП относят заболевание или увечье, которое влечет за собой потерю трудоспособности. Не должна стать поводом для штрафа неявка по повестке, если тяжело заболел кто-то из близких родственников: отец, мать, жена, муж, сын, дочь, брат или сестра, дедушка, бабушка или усыновитель призывника. Уважительной причиной является также участие в похоронах этих близких людей. Главное, что все это должно быть подтверждено документально.Закон вступает в силу в течение 10 дней после его официального опубликования.Читайте также на РИА Новости Крым:Увеличен возраст призыва на военную службуСколько уклонистов от армии в КрымуАльтернативная служба в армии России: что это и кто имеет на нее право

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), закон и право, новости, военкомат, государственная дума рф, штрафы, кодекс об административных правонарушениях