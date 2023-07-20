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Сколько уклонистов от армии в Крыму - РИА Новости Крым, 20.07.2023
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Сколько уклонистов от армии в Крыму
Сколько уклонистов от армии в Крыму - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Сколько уклонистов от армии в Крыму
Гражданин призывного возраста, который получил повестку, но не явился в военкомат, является уклонистом. В Крыму в рамках проведения весеннего призыва было... РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T08:11
2023-07-20T08:11
новости крыма
евгений машуков
призыв в вс россии
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Гражданин призывного возраста, который получил повестку, но не явился в военкомат, является уклонистом. В Крыму в рамках проведения весеннего призыва было выявлено порядка ста уклонистов. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал военный комиссар Республики Крым, полковник Евгений Машуков.Как обжаловать повесткуПри этом у граждан есть право обжаловать решение призывной комиссии, обратившись в суд или в вышестоящую призывную комиссию, напомнил он."Такие случаи есть. Суды разбираются. Но, как правило, в 95% случаев решение выносится в пользу призывных комиссий", - сказал Машуков.В случае, если человек обратился с обжалованием повестки, врачи центра военно-врачебной экспертизы запрашивают из военного комиссариата муниципального образования медицинские документы, характеризующие состояние здоровья призывника и проводят контрольное медицинское освидетельствование, — продолжил он.Как объяснил полковник, метод уклонения путем обжалования решения недолгий, призыв можно отсрочить максимум на полтора месяца.Уклонистами занимаются следственные органыПо словам Машукова, граждан, которые выехали за пределы страны, нельзя назвать уклонистами. Они просто воспользовались своим правом на свободное передвижение. И по возвращении им снова вручат повестку.Уклоняющимся человек считается только тогда, когда он не является в военкомат при получении повестки. В этом случае материалы по уклонисту передают в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и привлечении гражданина к ответственности, объяснил военный комиссар.Кроме того, предусмотрены штрафные санкции, их размер колеблется от 50 до 80 тысяч рублей, отметил он.Через год человек, уклонившийся от службы в армии по призыву, призывается еще раз. Только если раньше он мог воспользоваться правом пойти служить в элитные подразделения, то теперь из-за судимости он лишается такого права, утонил Машуков.Ранее сообщалось, что в России завершился весенний призыв на военную службу 2023 года. Всего служить в Вооруженные силы РФ направлено 147 тысяч новобранцев.В Крыму и Севастополе призыв военнослужащих начался 1 апреля. В Крыму этой весной на военную службу по призыву планируют направить около 2,5 тысяч призывников, они будут проходить службу на территории Крымского полуострова, а также еще в трех военных округах.Сейчас призыву подлежат граждане от 18 до 27 лет. В декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу выступил с инициативой поэтапно изменить границы призывного возраста. Возраст зачисления на военную службу он предложил поднять до 21 года, а предельный призывной возраст — до 30 лет.В случае, если депутаты поддержат законопроект об увеличении призывного возраста, то в 2024 году он составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет. В 2026 году военкоматы уже будут ждать россиян в возрасте от 21 года и старше.Читайте также на РИА Новости Крым:Весенний призыв: репортаж из главного военкомата КрымаАльтернативная служба в армии России: что это и кто имеет на нее правоЧисленность вооруженных сил нужно довести до 1,5 млн военных — Шойгу
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, евгений машуков, призыв в вс россии, армия и флот, вооруженные силы россии
Сколько уклонистов от армии в Крыму

Машуков: в Крыму порядка ста человек не явились в военкомат

08:11 20.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесенний призыв
Весенний призыв - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Гражданин призывного возраста, который получил повестку, но не явился в военкомат, является уклонистом. В Крыму в рамках проведения весеннего призыва было выявлено порядка ста уклонистов. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал военный комиссар Республики Крым, полковник Евгений Машуков.

"Граждан, которые получили установленную порядком повестку из военного комиссариата и по ней не прибыли на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, в Крыму в рамках весеннего призыва оказалось порядка ста человек", - сообщил военный комиссар.

Как обжаловать повестку

При этом у граждан есть право обжаловать решение призывной комиссии, обратившись в суд или в вышестоящую призывную комиссию, напомнил он.
"Такие случаи есть. Суды разбираются. Но, как правило, в 95% случаев решение выносится в пользу призывных комиссий", - сказал Машуков.
В случае, если человек обратился с обжалованием повестки, врачи центра военно-врачебной экспертизы запрашивают из военного комиссариата муниципального образования медицинские документы, характеризующие состояние здоровья призывника и проводят контрольное медицинское освидетельствование, — продолжил он.
Как объяснил полковник, метод уклонения путем обжалования решения недолгий, призыв можно отсрочить максимум на полтора месяца.

Уклонистами занимаются следственные органы

По словам Машукова, граждан, которые выехали за пределы страны, нельзя назвать уклонистами. Они просто воспользовались своим правом на свободное передвижение. И по возвращении им снова вручат повестку.
Уклоняющимся человек считается только тогда, когда он не является в военкомат при получении повестки. В этом случае материалы по уклонисту передают в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и привлечении гражданина к ответственности, объяснил военный комиссар.
Кроме того, предусмотрены штрафные санкции, их размер колеблется от 50 до 80 тысяч рублей, отметил он.
Через год человек, уклонившийся от службы в армии по призыву, призывается еще раз. Только если раньше он мог воспользоваться правом пойти служить в элитные подразделения, то теперь из-за судимости он лишается такого права, утонил Машуков.
Ранее сообщалось, что в России завершился весенний призыв на военную службу 2023 года. Всего служить в Вооруженные силы РФ направлено 147 тысяч новобранцев.
В Крыму и Севастополе призыв военнослужащих начался 1 апреля. В Крыму этой весной на военную службу по призыву планируют направить около 2,5 тысяч призывников, они будут проходить службу на территории Крымского полуострова, а также еще в трех военных округах.
Сейчас призыву подлежат граждане от 18 до 27 лет. В декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу выступил с инициативой поэтапно изменить границы призывного возраста. Возраст зачисления на военную службу он предложил поднять до 21 года, а предельный призывной возраст — до 30 лет.
В случае, если депутаты поддержат законопроект об увеличении призывного возраста, то в 2024 году он составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет. В 2026 году военкоматы уже будут ждать россиян в возрасте от 21 года и старше.
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