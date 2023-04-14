https://crimea.ria.ru/20230414/vesenniy-prizyv-v-krymu-kuda-otpravyat-sluzhit-srochnikov-1128181528.html

Весенний призыв в Крыму: куда отправят служить срочников

Весенний призыв в Крыму: куда отправят служить срочников - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Весенний призыв в Крыму: куда отправят служить срочников

В Крыму этой весной на военную службу по призыву планируют направить около 2,5 тысяч призывников, они будут проходить службу на территории Крымского... РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T16:14

2023-04-14T16:14

2023-04-14T16:14

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призывной возраст в россии

призывной возраст

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Крыму этой весной на военную службу по призыву планируют направить около 2,5 тысяч призывников, они будут проходить службу на территории Крымского полуострова, а также еще в трех военных округах. Об этом заявил военный комиссар Республики Крым полковник Евгений Машуков в пресс-центре РИА Новости Крым.1 апреля в Крыму и Севастополе начался призыв военнослужащих срочной службы.И подчеркнул, что молодые люди, которые готовятся к военной службе в рамках весеннего призыва, не будут отправлены в зону проведения специальной военной операции.Кто подлежит весеннему призывуСейчас призыву подлежат граждане от 18 до 27 лет. В декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу выступил с инициативой поэтапно изменить границы призывного возраста. Возраст зачисления на военную службу он предложил поднять до 21 года, а предельный призывной возраст — до 30 лет.В случае если депутаты поддержат законопроект об увеличении призывного возраста, то в 2024 году он составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет. В 2026 году военкоматы уже будут ждать россиян в возрасте от 21 года и старше.Военный призыв в России происходит два раза в год - весенний и осенний. Срок службы составляет один год.Как вручаются повесткиВ Крыму повестки этой весной вручаются в бумажном виде, право на это имеют должностные лица комиссариатов и ряд других категорий граждан.Весенний призыв в России пройдет с 1 апреля по 15 июля 2023 года. Планируется, что он коснется 147 тысяч человек. Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории России, заверили в Генштабе РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Весенний призыв: сколько человек пойдут служить в СевастополеОбжаловать повестку в армию можно будет на портале ГосуслугЖдать ли вторую волну мобилизации – ответ военного комиссара

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

призыв в вс россии, призывной возраст в россии, призывной возраст, армия и флот, евгений машуков, крым, республика крым, общество, новости