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Весенний призыв в Крыму: куда отправят служить срочников
Весенний призыв в Крыму: куда отправят служить срочников - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Весенний призыв в Крыму: куда отправят служить срочников
В Крыму этой весной на военную службу по призыву планируют направить около 2,5 тысяч призывников, они будут проходить службу на территории Крымского... РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T16:14
2023-04-14T16:14
2023-04-14T16:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Крыму этой весной на военную службу по призыву планируют направить около 2,5 тысяч призывников, они будут проходить службу на территории Крымского полуострова, а также еще в трех военных округах. Об этом заявил военный комиссар Республики Крым полковник Евгений Машуков в пресс-центре РИА Новости Крым.1 апреля в Крыму и Севастополе начался призыв военнослужащих срочной службы.И подчеркнул, что молодые люди, которые готовятся к военной службе в рамках весеннего призыва, не будут отправлены в зону проведения специальной военной операции.Кто подлежит весеннему призывуСейчас призыву подлежат граждане от 18 до 27 лет. В декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу выступил с инициативой поэтапно изменить границы призывного возраста. Возраст зачисления на военную службу он предложил поднять до 21 года, а предельный призывной возраст — до 30 лет.В случае если депутаты поддержат законопроект об увеличении призывного возраста, то в 2024 году он составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет. В 2026 году военкоматы уже будут ждать россиян в возрасте от 21 года и старше.Военный призыв в России происходит два раза в год - весенний и осенний. Срок службы составляет один год.Как вручаются повесткиВ Крыму повестки этой весной вручаются в бумажном виде, право на это имеют должностные лица комиссариатов и ряд других категорий граждан.Весенний призыв в России пройдет с 1 апреля по 15 июля 2023 года. Планируется, что он коснется 147 тысяч человек. Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории России, заверили в Генштабе РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Весенний призыв: сколько человек пойдут служить в СевастополеОбжаловать повестку в армию можно будет на портале ГосуслугЖдать ли вторую волну мобилизации – ответ военного комиссара
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призыв в вс россии, призывной возраст в россии, призывной возраст, армия и флот, евгений машуков, крым, республика крым, общество, новости
Весенний призыв в Крыму: куда отправят служить срочников
Военком Машуков: в Крыму под весенний призыв попадают 2,5 тысячи человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Крыму этой весной на военную службу по призыву планируют направить около 2,5 тысяч призывников, они будут проходить службу на территории Крымского полуострова, а также еще в трех военных округах. Об этом заявил военный комиссар Республики Крым полковник Евгений Машуков в пресс-центре РИА Новости Крым.
1 апреля в Крыму и Севастополе начался призыв военнослужащих срочной службы.
"В соответствии с планом Южного военного округа, призывным комиссиям муниципальных образований и нам необходимо отправить в войска порядка 2,5 тысячи призывников. Эти граждане будут служить в воинских частях в Республике Крым, Севастополе, а также в Южном, Центральном и Западном военных округах", - рассказал он.
И подчеркнул, что молодые люди, которые готовятся к военной службе в рамках весеннего призыва, не будут отправлены в зону проведения специальной военной операции.
Кто подлежит весеннему призыву
Сейчас призыву подлежат граждане от 18 до 27 лет. В декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу выступил с инициативой поэтапно изменить границы призывного возраста. Возраст зачисления на военную службу он предложил поднять до 21 года, а предельный призывной возраст — до 30 лет.
В случае если депутаты поддержат законопроект об увеличении призывного возраста, то в 2024 году он составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет. В 2026 году военкоматы уже будут ждать россиян в возрасте от 21 года и старше.
Военный призыв в России происходит два раза в год - весенний и осенний. Срок службы составляет один год.
Как вручаются повестки
В Крыму повестки этой весной вручаются в бумажном виде, право на это имеют должностные лица комиссариатов и ряд других категорий граждан.
"Законодатель наделяет такими полномочиями и должностные лица органов самоуправления, поселений и городских округов, а также руководителей организаций, где граждане работают или учатся. После вступления в силу поправок об электронном оповещении граждан бумажные повестки также сохранят свою юридическую силу", - отметил он.
Весенний призыв в России пройдет с 1 апреля по 15 июля 2023 года. Планируется, что он коснется 147 тысяч человек
. Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории России, заверили в Генштабе РФ.
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