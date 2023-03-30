https://crimea.ria.ru/20230330/prizovut-147-tysyach-putin-podpisal-ukaz-o-vesennem-prizyve-1127888023.html
Призовут 147 тысяч: Путин подписал указ о весеннем призыве
Призовут 147 тысяч: Путин подписал указ о весеннем призыве - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Призовут 147 тысяч: Путин подписал указ о весеннем призыве
Российский лидер подписал указ о весеннем призыве, текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T19:51
2023-03-30T19:51
2023-03-30T19:52
призыв в вс россии
армия и флот
вооруженные силы россии
владимир путин (политик)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Российский лидер подписал указ о весеннем призыве, текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.Всего в рамках весеннего призыва планируется призвать 147 000 человек, говорится в тексте.Кроме того, в этом же указе Владимир Путин дал поручение уволить "с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек".Ранее группа российских парламентариев во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении призывного возраста срочной службы до 21 года.Также сообщалось, что продолжительность службы для срочников в 2023 году изменяться не будет.Читайте также на РИА Новости Крым:Призывники до 30 лет могут оказаться в российской армии уже этой веснойМинобороны заявило о завершении осеннего призыва россиян в армиюКуда отправят крымских срочников - репортаж с призывного пункта
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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призыв в вс россии, армия и флот, вооруженные силы россии, владимир путин (политик), новости
Призовут 147 тысяч: Путин подписал указ о весеннем призыве
Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу
19:51 30.03.2023 (обновлено: 19:52 30.03.2023)