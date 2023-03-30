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Призовут 147 тысяч: Путин подписал указ о весеннем призыве - РИА Новости Крым, 30.03.2023
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Призовут 147 тысяч: Путин подписал указ о весеннем призыве
Призовут 147 тысяч: Путин подписал указ о весеннем призыве - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Призовут 147 тысяч: Путин подписал указ о весеннем призыве
Российский лидер подписал указ о весеннем призыве, текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T19:51
2023-03-30T19:52
призыв в вс россии
армия и флот
вооруженные силы россии
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Российский лидер подписал указ о весеннем призыве, текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.Всего в рамках весеннего призыва планируется призвать 147 000 человек, говорится в тексте.Кроме того, в этом же указе Владимир Путин дал поручение уволить "с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек".Ранее группа российских парламентариев во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении призывного возраста срочной службы до 21 года.Также сообщалось, что продолжительность службы для срочников в 2023 году изменяться не будет.Читайте также на РИА Новости Крым:Призывники до 30 лет могут оказаться в российской армии уже этой веснойМинобороны заявило о завершении осеннего призыва россиян в армиюКуда отправят крымских срочников - репортаж с призывного пункта
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РИА Новости Крым
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96
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призыв в вс россии, армия и флот, вооруженные силы россии, владимир путин (политик), новости
Призовут 147 тысяч: Путин подписал указ о весеннем призыве

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу

19:51 30.03.2023 (обновлено: 19:52 30.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevВ Крыму призывников провожают к месту службы. Проводы состоялись на территории военного комиссариата Республики Крым
В Крыму призывников провожают к месту службы. Проводы состоялись на территории военного комиссариата Республики Крым - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Российский лидер подписал указ о весеннем призыве, текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.
"Постановляю осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет", - сказано в тексте документа. Речь идет о гражданах, которые не пребывают запасе.
Всего в рамках весеннего призыва планируется призвать 147 000 человек, говорится в тексте.
Кроме того, в этом же указе Владимир Путин дал поручение уволить "с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек".
Ранее группа российских парламентариев во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении призывного возраста срочной службы до 21 года.
Также сообщалось, что продолжительность службы для срочников в 2023 году изменяться не будет.
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Призыв в ВС РоссииАрмия и флотВооруженные силы РоссииВладимир Путин (политик)Новости
 
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