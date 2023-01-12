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Призывники до 30 лет могут оказаться в российской армии уже этой весной - РИА Новости Крым, 12.01.2023
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Призывники до 30 лет могут оказаться в российской армии уже этой весной
Призывники до 30 лет могут оказаться в российской армии уже этой весной - РИА Новости Крым, 12.01.2023
Призывники до 30 лет могут оказаться в российской армии уже этой весной
Частичный переход на новую систему призывного возраста в России возможен уже к весеннему призыву 2023 года. Об этом завил председатель комитета Госдумы по... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T13:08
2023-01-12T13:08
россия
призыв в вс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Частичный переход на новую систему призывного возраста в России возможен уже к весеннему призыву 2023 года. Об этом завил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет "Парламентская газета". Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил увеличить возраст призыва на срочную военную службу с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст – с 27 до 30 лет. Президент Владимир Путин такие предложения поддержал. По словам Картаполова, переход будет поэтапным. Первые призывники до 30 лет могут отправиться в армию уже весной, если военкоматы успеют определить списки таких граждан.Как пояснил парламентарий, сначала призывать будут россиян от 18 до 30 лет. Полный переход к новой системе, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный — 30 лет, займет до трех лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Могут ли годные к службе мужчины выезжать из России – ответ КремляЧисленность вооруженных сил нужно довести до 1,5 млн военных — ШойгуСколько будут служить срочники весеннего и осеннего призывов 2023 года
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россия, призыв в вс россии, призывной возраст, армия и флот, общество, государственная дума рф, мнения, новости
Призывники до 30 лет могут оказаться в российской армии уже этой весной

Депутат Госдумы Картаполов: повысить призывной возраст могут уже в весенний призыв

13:08 12.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму призывников провожают к месту службы. Проводы состоялись на территории военного комиссариата Республики Крым
В Крыму призывников провожают к месту службы. Проводы состоялись на территории военного комиссариата Республики Крым - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Частичный переход на новую систему призывного возраста в России возможен уже к весеннему призыву 2023 года. Об этом завил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет "Парламентская газета".
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил увеличить возраст призыва на срочную военную службу с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст – с 27 до 30 лет. Президент Владимир Путин такие предложения поддержал.
По словам Картаполова, переход будет поэтапным. Первые призывники до 30 лет могут отправиться в армию уже весной, если военкоматы успеют определить списки таких граждан.
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"Потребуется целый комплекс поправок в существующее законодательство — в частности, в закон о воинской обязанности и военной службе. А до начала весеннего призыва каждый комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования. А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием", - пояснил глава думского комитета.

Как пояснил парламентарий, сначала призывать будут россиян от 18 до 30 лет. Полный переход к новой системе, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный — 30 лет, займет до трех лет.
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РоссияПризыв в ВС РоссииПризывной возрастАрмия и флотОбществоГосударственная Дума РФМненияНовости
 
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