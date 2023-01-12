https://crimea.ria.ru/20230112/prizyvniki-do-30-let-mogut-okazatsya-v-rossiyskoy-armii-uzhe-etoy-vesnoy-1126359567.html

Призывники до 30 лет могут оказаться в российской армии уже этой весной

Призывники до 30 лет могут оказаться в российской армии уже этой весной - РИА Новости Крым, 12.01.2023

Призывники до 30 лет могут оказаться в российской армии уже этой весной

Частичный переход на новую систему призывного возраста в России возможен уже к весеннему призыву 2023 года. Об этом завил председатель комитета Госдумы по... РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T13:08

2023-01-12T13:08

2023-01-12T13:08

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Частичный переход на новую систему призывного возраста в России возможен уже к весеннему призыву 2023 года. Об этом завил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет "Парламентская газета". Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил увеличить возраст призыва на срочную военную службу с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст – с 27 до 30 лет. Президент Владимир Путин такие предложения поддержал. По словам Картаполова, переход будет поэтапным. Первые призывники до 30 лет могут отправиться в армию уже весной, если военкоматы успеют определить списки таких граждан.Как пояснил парламентарий, сначала призывать будут россиян от 18 до 30 лет. Полный переход к новой системе, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный — 30 лет, займет до трех лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Могут ли годные к службе мужчины выезжать из России – ответ КремляЧисленность вооруженных сил нужно довести до 1,5 млн военных — ШойгуСколько будут служить срочники весеннего и осеннего призывов 2023 года

https://crimea.ria.ru/20221122/kuda-otpravyat-krymskikh-srochnikov---reportazh-s-prizyvnogo-punkta-1125501728.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, призыв в вс россии, призывной возраст, армия и флот, общество, государственная дума рф, мнения, новости