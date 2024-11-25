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Грузовой самолет упал на жилой дом в Литве – СМИ
Грузовой самолет упал на жилой дом в Литве – СМИ - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Грузовой самолет упал на жилой дом в Литве – СМИ
В Вильнюсе грузовой самолет потерпел крушение, упав на двухэтажный жилой дом, сообщает информационное агентство "Delfi Литва". РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T08:30
2024-11-25T08:30
2024-11-25T08:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Вильнюсе грузовой самолет потерпел крушение, упав на двухэтажный жилой дом, сообщает информационное агентство "Delfi Литва".По данным СМИ, самолет компании DHL упал на дом на улице Жирню в 6:31 по московскому времени. Согласно расписанию, в это время он должен был совершить посадку в аэропорту.После падения начался пожар. Жителей дома эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших среди них нет.На борту грузового самолета находились четверо: два пилота и два сотрудника. Три члена экипажа не пострадали, четвертого госпитализировали в тяжелом состоянии.Накануне самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании "Азимут", летевший из Сочи, загорелся при посадке в аэропорту Антальи. Пожар оперативно потушили. Пострадавших в результате инцидента нет.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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литва, вильнюс, авиакатастрофа, самолет, происшествия, в мире, новости
Грузовой самолет упал на жилой дом в Литве – СМИ
В Вильнюсе грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом и загорелся – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Вильнюсе грузовой самолет потерпел крушение, упав на двухэтажный жилой дом, сообщает информационное агентство "Delfi Литва".
По данным СМИ, самолет компании DHL упал на дом на улице Жирню в 6:31 по московскому времени. Согласно расписанию, в это время он должен был совершить посадку в аэропорту.
После падения начался пожар. Жителей дома эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших среди них нет.
На борту грузового самолета находились четверо: два пилота и два сотрудника. Три члена экипажа не пострадали, четвертого госпитализировали в тяжелом состоянии.
Накануне самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании "Азимут", летевший из Сочи, загорелся при посадке
в аэропорту Антальи. Пожар оперативно потушили. Пострадавших в результате инцидента нет.
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