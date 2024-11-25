https://crimea.ria.ru/20241125/gruzovoy-samolet-upal-na-zhiloy-dom-v-litve--smi-1142101792.html

Грузовой самолет упал на жилой дом в Литве – СМИ

Грузовой самолет упал на жилой дом в Литве – СМИ - РИА Новости Крым, 25.11.2024

Грузовой самолет упал на жилой дом в Литве – СМИ

В Вильнюсе грузовой самолет потерпел крушение, упав на двухэтажный жилой дом, сообщает информационное агентство "Delfi Литва". РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T08:30

2024-11-25T08:30

2024-11-25T08:30

литва

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авиакатастрофа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Вильнюсе грузовой самолет потерпел крушение, упав на двухэтажный жилой дом, сообщает информационное агентство "Delfi Литва".По данным СМИ, самолет компании DHL упал на дом на улице Жирню в 6:31 по московскому времени. Согласно расписанию, в это время он должен был совершить посадку в аэропорту.После падения начался пожар. Жителей дома эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших среди них нет.На борту грузового самолета находились четверо: два пилота и два сотрудника. Три члена экипажа не пострадали, четвертого госпитализировали в тяжелом состоянии.Накануне самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании "Азимут", летевший из Сочи, загорелся при посадке в аэропорту Антальи. Пожар оперативно потушили. Пострадавших в результате инцидента нет.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

литва, вильнюс, авиакатастрофа, самолет, происшествия, в мире, новости